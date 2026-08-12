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El nuevo desafío de Majo Riera, la madre de Lali Espósito, con un ciclo de entrevistas: “Manos que sostienen”

Se trata del programa Bien de familia, que debuta a fines de agosto, y desde donde recorre la intimidad, el esfuerzo y las anécdotas de las mujeres detrás de los grandes nombres del pop y el trap

La mamá de Lali Espósito anunció el estreno de una serie de entrevistas con las madres de diferentes artistas, entre ellos Duki, Nicki Nicole, Milo J, entre otros, quienen cuentan su rol como parte de la carrera de sus hijos (Instagram)

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Desde el primer día en que Lali Espósito soñó con dedicarse a la música y al espectáculo, su mamá, Majo Riera, estuvo a su lado, alentándola en cada paso y acompañando sus logros y desafíos. Entre viajes, proyectos y escenarios, Majo se transformó en una presencia fundamental, brindando un apoyo incondicional que marcó la vida y la carrera de su hija. Ahora, ese mismo amor y entrega la impulsan a dar un paso más allá: animarse a su propio desafío profesional. Así nace Bien de familia, el ciclo de entrevistas que la tiene como protagonista y que refleja, una vez más, el valor de lo que se construye puertas adentro, lejos de las luces, pero lleno de significado.

La noticia fue dada a conocer por la propia Majo a través de sus redes sociales. “Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera”, expresó en la presentación del proyecto, que lleva adelante junto a Flow/Cablevisión. El estreno de Bien de familia está programado para el próximo 27 de agosto, y la propuesta consiste en una serie de entrevistas con las madres de artistas reconocidos, como Duki, Emilia Mernes, Milo J y Nicki Nicole, además de Marlene, esposa de Ricardo Montaner y madre de Ricky y Mau.

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En un adelanto del ciclo, Majo reflexionó: “Un día alguien me dijo: ‘Dejá que te vea el seguidor’. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo”. Luego agregó: “Entonces, me pregunté si otras sentían lo mismo. Salí a buscarlas. Detrás de cada artista, encontré equipos de trabajo. De manos que sostienen y abrazan. Porque hay cosas que no se pueden transferir, ni vender, ni imitar. Hay cosas que son un bien de familia”.

Majo Riera se prepara para lanzar su serie de entrevistas a madres de otros cantantes y, además, a su propia hija (Instagram)
Majo Riera se prepara para lanzar su serie de entrevistas a madres de otros cantantes y, además, a su propia hija (Instagram)

Como broche de oro, el video muestra a Lali, quien también será una de las entrevistadas de su mamá. En el adelanto, la cantante le habló a su madre con humor. “Ves que sos buena madre. Cerrame con esto”, acotó, en tono distendido, para cerrar la presentación del ciclo.

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El proyecto de Majo fue recibido con un sinfín de mensajes de cariño y apoyo en redes sociales, donde se destacaron los saludos de su hija Lali, Benjamín Rojas, Leticia Siciliani y otras figuras del espectáculo, además de numerosos seguidores. “La Majo”; “Amo”; “Muy lindo, Majo”; “Me mueroo, tengo unas ganas de verlo”; “Qué emoción”; “Te amamos Majo”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el entusiasmo que generó la iniciativa.

Cabe mencionar que Riera tiene un extenso recorrido junto a su hija, lo que le permitió conocer y aprender de la industria artística desde adentro. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Majo relató cómo fue ese proceso: “Sí, porque soy una caradura, pero fue una necesidad. Uno empieza involucrándose porque tu hijo te pide por alguna necesidad puntual, y una cosa te va llevando a la otra. También era un destino para mí, me empezó a dar felicidad y fui por ese camino”.

Al recordar los inicios, Majo contó: “Fue cuando ella se lanzó como solista e hizo su primer videoclip, ‘A bailar’. Era una apuesta de ella sola, sin una compañía, Sony vino después, ella puso sus ahorros. Había que hacer un videoclip y yo era una buena organizadora de cumpleaños. Me dijo, ‘ma, necesito esto’ y yo literalmente desarmé mi casa, hice la comida, hice tartas, ensaladas. Así arrancamos y una cosa fue llevando la otra”.

En noviembre pasado, Majo Riera fue entrevistada por María Laura Santillán y repasó los inicios de su carrera junto a Lali (Infobae)

“Hasta tener mi propia productora tres años después de eso. Justamente en ese videoclip conocí al director, Juan Ripari, y terminamos siendo socios después. Hicimos videoclips para la Sole, para Axel, para Abel Pintos, para muchos artistas. Después tuvimos intereses diferentes y nos separamos”, recordó sobre el camino recorrido.

Con este nuevo proyecto, Majo Riera busca poner en valor la tarea de las madres que acompañan a sus hijos en el mundo del espectáculo y abrir una ventana inédita sobre lo que sucede detrás del escenario y lejos del brillo de las cámaras. El ciclo Bien de familia promete historias de vida, emoción y una mirada distinta sobre el universo de los grandes artistas argentinos.

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