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Albertito Olmedo le propuso casamiento a su novia con un divertido video junto al monumento a su padre

El hijo de El Negro se comprometió con Romina Figueroa en el célebre busto que recuerda a Alberto en Mar del Plata

El hijo del actor eligió hacer la propuesta frente a la estatua de Alberto Olmedo (Video: Instagram)

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Albertito Olmedo eligió un escenario con mucho peso personal para dar uno de los pasos más importantes de su vida. El hijo del recordado actor Alberto Olmedo le propuso matrimonio a su pareja, Romina Figueroa, frente al monumento que la ciudad de Mar del Plata erigió en honor a su padre, cerca del trágico accidente que le costó la vida en 1988. El momento quedó registrado en un video que el propio Albertito compartió en sus redes sociales, donde la emoción convivió con las risas y con una espontaneidad que lo volvió todavía más genuino.

Todo arrancó con una aclaración casi logística. “Vinimos al monumento de papá porque quiero hacer algo”, le dijo Albertito a Romina mientras encendía la cámara. “Como justo ahora no hay mucha gente, me voy a poner a grabar a Romi algo porque... amor, tengo algo para vos”. Romina se rio. Y Albertito intentó arrancar con su declaración.

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Albertito Olmedo le propuso casamiento a su pareja en Mar del Plata
Albertito decidió proponerle matrimonio en Mar del Plata

“Sos la mamá de mis hijos, la luz de mis ojos como te digo todos los días”, comenzó el actor. Pero Romina lo interrumpió entre carcajadas: “Todavía no soy la mamá”. El momento se descarriló antes de llegar a la pregunta, y Albertito no tuvo más remedio que reconocerlo: “Vamos por segunda vez, que salga bien”.

El segundo intento tampoco fue del todo solemne. “No te rías, se está cagando de risa”, le reclamó él con humor, antes de abandonar los formalismos para ir directo al punto: “¿Te querés casar conmigo? ¿Sí o no?

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La respuesta de Romina no fue un sí inmediato. “A ver, a ver los anillos”, pidió ella. Albertito insistió: “¿Querés sí o no? Hay que levantar”. Y Romina frenó la escena con una frase que resume el tono de todo el video: “Pará, no te levantes. No dije que sí todavía”.

Después de un ida y vuelta que incluyó referencias a que ya habían pasado por ese momento antes, Romina finalmente respondió: “Sí, acepto”. Albertito celebró con un escueto “ah, bueno, ¿viste?” y pasaron al intercambio de anillos, que tampoco estuvo exento de confusión sobre cuál le correspondía a cada uno.

Albertito Olmedo le propuso casamiento a su pareja en Mar del Plata
De manera simbólica, Albertito incluyó a su padre en la propuesta de casamiento

Fue en ese momento cuando Albertito dejó caer una frase que abre un capítulo que de momento parece inédito: “Un día vamos a contar la historia de por qué pasamos por varios anillos”. El video cerró con él mirando a cámara a modo de despedida: “Bueno, te amo. Ahora vamos a ver si llegamos a otros lugares”.

Horas después, Albertito publicó el registro en sus redes con una declaración escrita que profundizó lo que las imágenes ya habían mostrado. “Llegó uno de los momentos más importantes de la vida cuando uno pide matrimonio a la persona que más ama en el mundo”, escribió, con una mención directa a Romina y un cierre que resumió años de vínculo: “Te amo, mi amor, a caminar siempre juntos a pesar de todo lo que pasamos”.

El hijo del capocómico asistió con su futura mujer al estreno de La cúpula, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza
Su primera salida como pareja comprometida fue al estreno de "La Cúpula", el nuevo show de Flavio Mendoza (RSFotos)

Días después de dar a conocer la feliz noticia en sus redes sociales, la dupla decidió tener su primera cita como pareja comprometida. Y esta primera salida como pareja comprometida no fue en la ciudad de Mar del Plata, sino que fue en Buenos Aires. Albertito y Romina eligieron el estreno de La Cúpula, la nueva producción de Flavio Mendoza, y allí debutaron como la flamante pareja de comprometidos.

El espectáculo abrió sus puertas el lunes por la noche en una sala colmada de Puerto Madero. La propuesta combina artes escénicas, música, tecnología y efectos visuales en un mismo escenario, con el objetivo de construir un universo que excede los formatos tradicionales del entretenimiento. La puesta apunta a una experiencia inmersiva en la que el espectador no es un observador pasivo sino parte del show. Y Albertito y Romina se sumaron al argumento para escribir una nueva etapa de su historia de amor.

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