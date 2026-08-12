El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

Fundamides recomendó etiquetar los residuos reciclables y evitar contaminar materiales para facilitar el reciclaje y reducir la contaminación ambiental./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La coordinadora de la Fundación de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Fundamides), Claudia Ardón, recomendó a la población etiquetar los residuos y evitar contaminar los objetos reciclables para facilitar su procesamiento y contribuir a la reducción de la contaminación ambiental. Sus declaraciones se dieron durante la entrevista Punto de Vista, de Radio YSKL, donde abordó los desafíos y avances de la educación ambiental en El Salvador.

Según Ardón, “el cambio viene de nosotros”, refiriéndose a la necesidad de adoptar nuevos hábitos en la gestión de los desechos sólidos, tanto en hogares como en comunidades.

Ardón explicó que el reciclaje efectivo inicia desde la separación adecuada de los residuos en los hogares. La representante de Fundamides subrayó que una acción sencilla, como distinguir entre residuos orgánicos e inorgánicos, representa un paso significativo para minimizar el impacto ambiental.

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Señaló que los residuos orgánicos, como cáscaras de frutas, verduras y huevo, pueden descomponerse rápidamente y emplearse para la elaboración de abono mediante compostaje. En contraste, los inorgánicos, como plásticos, aluminio, vidrio y cartón, requieren procesos industriales más complejos y, en muchos casos, persisten durante siglos antes de degradarse.

Los residuos orgánicos pueden convertirse en abono mediante compostaje, mientras los inorgánicos como plástico, vidrio, aluminio y cartón requieren procesos de reciclaje más complejos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigente ambientalista detalló que uno de los principales obstáculos para el reciclaje efectivo radica en la confusión sobre qué materiales corresponden a cada categoría. “Muchas veces, en centros comerciales o parques, hay recipientes para residuos orgánicos e inorgánicos, pero no siempre sabemos distinguirlos”, sostuvo. A modo de ejemplo, Ardón aclaró que materiales como el cartón que ha contenido alimentos grasos o con salsas ya no se consideran reciclables.

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“Las cajas de pizza o de comida rápida que están contaminadas con aceite o salsa de tomate no pueden reciclarse y deben depositarse con los residuos inorgánicos”, puntualizó. Esta diferenciación es clave, ya que la contaminación de materiales reciclables impide su procesamiento y termina por aumentar el volumen de basura común.

Durante el espacio radial, también se expresó la preocupación de Fundamides sobre el uso extendido de plásticos de un solo uso y materiales difíciles de reciclar en la vida cotidiana salvadoreña. Ardón citó el caso de los envases de poliestireno expandido, conocidos comercialmente como Durapax, que pueden tardar hasta mil quinientos años en descomponerse, afectando a varias generaciones. En ese sentido, la coordinadora instó a reducir el uso de este tipo de productos y a buscar alternativas más sostenibles.

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Imagen de referencia: La coordinadora de Fundamides propuso usar rótulos o bolsas transparentes para que el servicio de recolección identifique los residuos destinados al reciclaje./ (Foto: Minam)

Sobre el etiquetado de los residuos reciclables al sacarlos de casa, Ardón insistió en colocar rótulos a las bolsas o utilizar bolsas transparentes para que los trabajadores del servicio de recolección identifiquen fácilmente el contenido destinado al reciclaje. “Si usted lo pone en una bolsa negra, el recolector no sabe que se trata de reciclaje”, afirmó, y agregó que esta práctica puede potenciar la eficiencia de los programas municipales y comunitarios.

Fundamides ha observado un lento pero constante avance en la conciencia ambiental de la población salvadoreña. Según Ardón, la cultura del reciclaje aún se encuentra en sus primeras etapas, aunque destacó una mayor disposición de la ciudadanía a solicitar charlas y participar en jornadas educativas. Las actividades de la organización incluyen talleres gratuitos en centros educativos, iglesias y comunidades, así como la asistencia a eventos masivos donde se promueve la instalación de estaciones de reciclaje.

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La fundación también alertó sobre el problema de la basura en zonas rurales, donde la falta de servicios de recolección fomenta prácticas nocivas como la quema o el vertido de desechos en ríos y quebradas. Ardón recomendó la organización comunitaria y el contacto con entidades especializadas, como la campaña Campo Limpio de la Asociación de Proveedores Agrícolas, para la gestión de residuos peligrosos.

Imagen de referencia: Fundamides señaló que la educación ambiental avanza en El Salvador con talleres, charlas y estaciones de reciclaje en escuelas, iglesias, comunidades y eventos masivos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte final de la entrevista, la representante de Fundamides reiteró la importancia de la educación ambiental como eje para cambiar hábitos y reducir la contaminación. Insistió en que el compromiso debe surgir desde cada hogar, escuela y comunidad, e invitó a la población a informarse y solicitar apoyo para aprender sobre la correcta separación y disposición de residuos. “El objetivo es que ya no tengamos que limpiar lagos y playas, sino evitar que se ensucien”, concluyó Ardón.

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