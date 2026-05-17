La inversión en IA dispara recortes de empleo en gigantes tecnológicos como LinkedIn y Amazon

El auge de la inteligencia artificial transforma las estrategias laborales en la industria tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la IA está reconfigurando el panorama laboral en la industria tecnológica. En 2026, grandes compañías como Cisco, LinkedIn y Amazon han anunciado recortes de empleo, justificando estas decisiones por el aumento de inversiones en inteligencia artificial y la necesidad de reestructurar sus operaciones para adaptarse a nuevos modelos de negocio.

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Este fenómeno no solo afecta a los trabajadores despedidos, también alimenta el debate sobre el verdadero impacto de la automatización en el futuro del empleo.

La relevancia del tema radica en el contraste entre los avances tecnológicos y la incertidumbre laboral. La narrativa dominante en Silicon Valley y otros polos tecnológicos sostiene que la IA hará más eficientes a las empresas, pero a costa de reducir plantillas y transformar radicalmente los perfiles profesionales más demandados.

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El futuro laboral en tecnología se reinventa con la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por mantener la rentabilidad y el liderazgo en innovación acelera la adopción de sistemas automatizados, cambiando la estructura y el tamaño de los equipos humanos en las principales firmas del sector.

Olas de despidos en las grandes tecnológicas

Cisco, con sede en San José, anunció la eliminación de cerca de 4.000 puestos de trabajo, menos del 5% de su plantilla global, el mismo día en que reportó un crecimiento en ingresos y utilidades. El director ejecutivo, Chuck Robbins, comunicó a los empleados que la compañía está “desplazando inversiones hacia áreas donde la demanda y la creación de valor a largo plazo son más fuertes”, haciendo referencia a la IA como motor de la nueva estrategia.

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LinkedIn, la red social profesional propiedad de Microsoft, también se sumó a la tendencia. La empresa confirmó el despido del 5% de su fuerza laboral (alrededor de 875 personas), afectando áreas de negocio, marketing e ingeniería. La justificación oficial apunta a la necesidad de operar de forma más rentable y priorizar la inversión en infraestructura y equipos ágiles centrados en las prioridades estratégicas.

Amazon, por su parte, comunicó recortes en su equipo de Servicios para Socios de Ventas, sumándose a los 16.000 despidos anunciados en enero. Aunque la empresa no especificó el número exacto de afectados en el último ajuste, aseguró que los empleados recibirán apoyo durante la transición, incluyendo cobertura médica y servicios de recolocación.

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La inteligencia artificial impulsa una ola de cambios en Silicon Valley - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras compañías como Meta, Block, Oracle, Cloudflare y Coinbase han implementado medidas similares durante el año.

¿En verdad la IA está haciendo más eficiente el trabajo?

El informe “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab (ActivTrak) respalda la visión de que la IA no está eliminando empleo de manera directa, sino cambiando la naturaleza del trabajo. El estudio revela que la introducción de sistemas inteligentes ha incrementado la carga de trabajo y la presión sobre los empleados, especialmente durante los fines de semana y fuera del horario habitual.

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Los empleados dedican ahora un 46% más de tiempo productivo los sábados y un 58% más los domingos en comparación con tres años atrás, consecuencia de jornadas fragmentadas y la expectativa de estar siempre conectados.

La automatización acelera la ejecución de tareas, pero también aumenta la intensidad y la necesidad de supervisión y validación humana. En lugar de liberar tiempo, la IA a menudo exige nuevas competencias y una mayor vigilancia sobre el resultado de los sistemas inteligentes, lo que puede traducirse en mayor estrés y menor desconexión personal.

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La ola de recortes en empresas tecnológicas evidencia un cambio de paradigma: la inversión en inteligencia artificial y automatización es vista como clave para la competitividad, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y empleo humano.

Mientras la IA avanza, el desafío será encontrar modelos de transición y capacitación que permitan a los trabajadores adaptarse a un entorno laboral más sofisticado y exigente, donde la tecnología es una aliada, pero no necesariamente un reemplazo total del talento humano.

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