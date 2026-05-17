Tecno

La inversión en IA dispara recortes de empleo en gigantes tecnológicos como LinkedIn y Amazon

El avance de la inteligencia artificial ha llevado a las principales compañías tecnológicas a replantear su estructura, priorizando la eficiencia y el desarrollo de sistemas inteligentes en sus operaciones

Guardar
Google icon
Un hombre colombiano de mediana edad lleva una caja con sus pertenencias en una oficina moderna, mirando a un robot humanoide blanco que teclea en un ordenador.
El auge de la inteligencia artificial transforma las estrategias laborales en la industria tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la IA está reconfigurando el panorama laboral en la industria tecnológica. En 2026, grandes compañías como Cisco, LinkedIn y Amazon han anunciado recortes de empleo, justificando estas decisiones por el aumento de inversiones en inteligencia artificial y la necesidad de reestructurar sus operaciones para adaptarse a nuevos modelos de negocio.

PUBLICIDAD

Este fenómeno no solo afecta a los trabajadores despedidos, también alimenta el debate sobre el verdadero impacto de la automatización en el futuro del empleo.

La relevancia del tema radica en el contraste entre los avances tecnológicos y la incertidumbre laboral. La narrativa dominante en Silicon Valley y otros polos tecnológicos sostiene que la IA hará más eficientes a las empresas, pero a costa de reducir plantillas y transformar radicalmente los perfiles profesionales más demandados.

PUBLICIDAD

Un joven con expresión triste, llorando, sostiene una carta de despido y una caja con objetos personales en una oficina moderna. Robots humanoides trabajan en escritorios a su alrededor.
El futuro laboral en tecnología se reinventa con la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por mantener la rentabilidad y el liderazgo en innovación acelera la adopción de sistemas automatizados, cambiando la estructura y el tamaño de los equipos humanos en las principales firmas del sector.

Olas de despidos en las grandes tecnológicas

Cisco, con sede en San José, anunció la eliminación de cerca de 4.000 puestos de trabajo, menos del 5% de su plantilla global, el mismo día en que reportó un crecimiento en ingresos y utilidades. El director ejecutivo, Chuck Robbins, comunicó a los empleados que la compañía está “desplazando inversiones hacia áreas donde la demanda y la creación de valor a largo plazo son más fuertes”, haciendo referencia a la IA como motor de la nueva estrategia.

LinkedIn, la red social profesional propiedad de Microsoft, también se sumó a la tendencia. La empresa confirmó el despido del 5% de su fuerza laboral (alrededor de 875 personas), afectando áreas de negocio, marketing e ingeniería. La justificación oficial apunta a la necesidad de operar de forma más rentable y priorizar la inversión en infraestructura y equipos ágiles centrados en las prioridades estratégicas.

Amazon, por su parte, comunicó recortes en su equipo de Servicios para Socios de Ventas, sumándose a los 16.000 despidos anunciados en enero. Aunque la empresa no especificó el número exacto de afectados en el último ajuste, aseguró que los empleados recibirán apoyo durante la transición, incluyendo cobertura médica y servicios de recolocación.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial impulsa una ola de cambios en Silicon Valley - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras compañías como Meta, Block, Oracle, Cloudflare y Coinbase han implementado medidas similares durante el año.

¿En verdad la IA está haciendo más eficiente el trabajo?

El informe “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab (ActivTrak) respalda la visión de que la IA no está eliminando empleo de manera directa, sino cambiando la naturaleza del trabajo. El estudio revela que la introducción de sistemas inteligentes ha incrementado la carga de trabajo y la presión sobre los empleados, especialmente durante los fines de semana y fuera del horario habitual.

Los empleados dedican ahora un 46% más de tiempo productivo los sábados y un 58% más los domingos en comparación con tres años atrás, consecuencia de jornadas fragmentadas y la expectativa de estar siempre conectados.

La automatización acelera la ejecución de tareas, pero también aumenta la intensidad y la necesidad de supervisión y validación humana. En lugar de liberar tiempo, la IA a menudo exige nuevas competencias y una mayor vigilancia sobre el resultado de los sistemas inteligentes, lo que puede traducirse en mayor estrés y menor desconexión personal.

La ola de recortes en empresas tecnológicas evidencia un cambio de paradigma: la inversión en inteligencia artificial y automatización es vista como clave para la competitividad, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia y empleo humano.

Mientras la IA avanza, el desafío será encontrar modelos de transición y capacitación que permitan a los trabajadores adaptarse a un entorno laboral más sofisticado y exigente, donde la tecnología es una aliada, pero no necesariamente un reemplazo total del talento humano.

Temas Relacionados

DesempleoLinkedInAmazonEmpleoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Más productividad gracias al home office? El debate sobre el impacto del trabajo remoto en Estados Unidos

La posibilidad de elegir el lugar y horario de trabajo se consolida como uno de los beneficios más valorados, contribuyendo a una mejor calidad de vida y mayor motivación en los empleados

¿Más productividad gracias al home office? El debate sobre el impacto del trabajo remoto en Estados Unidos

La Generación Z ya no aspira a ser jefe en su empleo: la prioridad es la salud mental

Hoy los jóvenes están priorizando el equilibrio y la autonomía sobre la carrera tradicional

La Generación Z ya no aspira a ser jefe en su empleo: la prioridad es la salud mental

La frase con la que Larry Page, cofundador de Google, te motiva a ser ambicioso con tus metas

El empresario cree que buscar objetivos extraordinarios permite alcanzar resultados inesperados

La frase con la que Larry Page, cofundador de Google, te motiva a ser ambicioso con tus metas

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este domingo 17 de mayo

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de -0,077% en las últimas 24 horas

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este domingo 17 de mayo

OpenAI quería el iPhone como vidriera: ahora amenaza a Apple con la Justicia por un acuerdo que no le dejó nada

La startup más valiosa de la inteligencia artificial entró a la sociedad con Apple buscando millones de suscriptores y terminó preparando una notificación por incumplimiento de contrato: el dueño del dispositivo impone las reglas, no el dueño del modelo

OpenAI quería el iPhone como vidriera: ahora amenaza a Apple con la Justicia por un acuerdo que no le dejó nada

DEPORTES

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El gol en contra más insólito de la historia: la pelota pegó en un jugador lesionado, hizo una extraña parábola y se metió en el arco

Impacto en la F1: McLaren solicitó a la FIA “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos en medio los rumores entre Alpine y Mercedes

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

La sangrienta pelea entre dos figuras de MMA que terminó por una decisión médica: “No podía ver nada”

TELESHOW

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

De hacer carrera en una empresa a competir por Miss Universo Argentina: la reinvención de Natali Rodríguez

INFOBAE AMÉRICA

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

República Dominicana eleva la alerta verde por lluvias en 15 provincias y el Distrito Nacional

Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

Netanyahu dijo estar “preparado para cualquier escenario” con Irán y hablará hoy con Trump

El Gobierno de Bolivia llamó a un “diálogo productivo” a los sectores que mantienen los bloqueos para rebajar la tensión