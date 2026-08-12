Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

La reforma fija obligaciones para los policías alumnos, como asistir a las actividades académicas, acatar las disposiciones de la Academia de la PNC y sujetarse a la normativa de convivencia. (Ministerio de Gobernación)

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El Ministerio de Gobernación reformó la convocatoria permanente del curso para agentes de la PNC y dispuso que, desde su ingreso, los aspirantes tendrán la calidad de policías alumnos, con acceso a beca, alojamiento, alimentación y servicios médicos, en una medida que entra en vigor con su publicación y que coincide con la preparación de un nuevo proceso de formación para reforzar el plan de incorporar más efectivos.

El cambio fue establecido en el Acuerdo Ministerial 160-2026, publicado en el Diario de Centro América. La disposición reforma el artículo 21 del Acuerdo Ministerial 231-2024, emitido el 16 de octubre de 2024, que regula los derechos y obligaciones de quienes ingresan al proceso de formación policial.

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La reforma define de manera expresa que los postulantes conservarán la denominación de policía alumno durante todo el curso. Ese estatus va acompañado de una beca de estudio que incluye formación policial y académica, alojamiento, alimentación servida y servicios médicos básicos.

La modificación se produce mientras la Policía Nacional Civil prevé graduar 3 mil 500 nuevos agentes. Actualmente, 3 mil 300 aspirantes están en evaluación presencial en academias de Santa Rosa, Huehuetenango y la zona 6 de la capital, con la vista puesta en integrar la 58 promoción.

Un grupo de personas vestidas con uniformes oscuros y equipaje se reúne frente al edificio del Departamento Educativo y Doctrina SGD-PNC, una institución de formación. (Ministerio de Gobernación)

El nuevo acuerdo habilita beca y un estipendio mensual de Q1.200

El acuerdo también abre la posibilidad de que los policías alumnos reciban un estipendio mensual de Q1.200, siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC.

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La misma condición presupuestaria se aplica a la entrega de material didáctico y prendas de uniformidad requeridas para el curso. En ese punto, la norma añade que deberán cumplirse los procedimientos de compra establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

La modificación responde de forma directa a una cuestión central del proceso: qué derechos tendrán los aspirantes una vez admitidos. La respuesta de la modificación al acuerdo es que pasarán a ser policías alumnos y podrán acceder a apoyo formativo, alimentación, hospedaje, atención médica, uniforme y, si hay fondos disponibles, a un pago.

Junto con esos beneficios, la reforma fija nuevas obligaciones. Los alumnos deberán asistir a todas las actividades académicas programadas y acatar las disposiciones de la Academia de la PNC.

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También estarán obligados a sujetarse a la normativa de convivencia para alumnos, suscribir un convenio de estudios y contratar un seguro de caución de cumplimiento al inicio del curso. Ese seguro tiene como fin garantizar el pago de los gastos ocasionados si el estudiante causa baja.

La normativa añade que los aspirantes deberán firmar un compromiso de sujeción al régimen propio del curso. Ese documento establece las condiciones bajo las cuales participarán en el proceso formativo.

La reforma alcanzará procesos ya en marcha y se conecta con la meta de 12 mil policías

Las modificaciones serán aplicables a los procesos de formación de agentes que ya estén en ejecución cuando la disposición entre en vigencia. El acuerdo rige desde su publicación en el Diario de Centro América y será comunicado por los canales institucionales correspondientes.

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La preparación del nuevo curso ocurre mientras la institución proyecta ampliar su número de agentes. Según explicó en mayo el subdirector general de Estudios y Doctrina, Ronald Revolorio, la capacidad instalada de las academias policiales permite prever la formación de 3 mil 500 nuevos efectivos que serán asignados a comisarías y unidades especializadas en el país.

Esos nuevos agentes se sumarán a los ya egresados dentro del compromiso del presidente Bernardo Arévalo de incorporar 12 mil policías durante su administración. Hasta ahora, la PNC ha graduado 6 mil 223 agentes en tres promociones recientes.

La 55 promoción aportó 2 mil 431 agentes, la 56 sumó 563 y la 57 incorporó 3 mil 229 nuevos elementos. Según Revolorio, la distribución territorial de los futuros policías será definida a partir de un análisis técnico de las subdirecciones de Personal y Operaciones, con base en las necesidades de recurso humano en cada región del país.

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