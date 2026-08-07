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El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia

Más de 4.000 profesionales votaron en 22 centros del país para definir la cuota gremial en el órgano que evaluará perfiles y armará la lista de seis aspirantes al control fiscal 2026-2030

Entrada a un edificio con personas, un techo metálico, poste y un cubo azul. En la otra imagen, una sala con pantalla mostrando una ciudad y CPA, banderas, podio, mesa.
El recinto del evento CPA en Guatemala exhibe su acceso exterior y la configuración de la sala principal de conferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala completó la elección de sus 11 representantes ante la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de seis candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030, un proceso que incide de forma directa en la designación de una de las principales autoridades de control fiscal del país.

Más de 4.000 agremiados participaron en la jornada en 22 centros de votación a nivel nacional, después de una convocatoria dirigida a más de 13 mil colegiados. La votación se realizó entre las 8:00 y las 18:00, con sede principal en el salón Guatemala del Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, según publicaciones del mismo CPA en redes sociales.

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La respuesta central que dejó la elección es concreta: el CPA definió a los 11 delegados que ocuparán su cuota dentro del órgano que evaluará perfiles y preparará la nómina para la jefatura de la Contraloría General de Cuentas. El presidente del tribunal electoral del colegio, Gustavo Sánchez, sostuvo ante la organización civil que se trata de una decisión de interés nacional y no solo gremial.

Póster con once retratos (uno genérico), nombres, texto sobre la comisión de postulación de Contralor General 2026-2030, logos CPA y Guatemala
Once representantes electos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala integran la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas, 2026-2030. (Guatemala Visible)

La planilla 2 obtuvo cuatro espacios y las planillas 1 y 10 alcanzaron dos cada una

La distribución de los 11 espacios quedó repartida entre seis planillas. La planilla 2 obtuvo cuatro representaciones con 1.494 votos; la planilla 1 consiguió dos con 791 votos; y la planilla 10 sumó otras dos con 787 votos.

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Las tres sillas restantes fueron para la planilla 4, con 450 votos; la planilla 7, con 300; y la planilla 9, con 437. En total participaron 11 planillas en una jornada electoral que definió la integración gremial del CPA dentro de la postuladora.

Por la planilla 1 fueron electos Henry Daniel Mencos Cucul y Luis Fernando Cal Yoc. Por la planilla 2 resultaron designados Reyna Elizabeth Mérida Galicia, Cesar Moisés Sarat Ramírez, Arnulfo Delgado Quiñonez y Elizabeth Margarita Navarro Ordoñez.

La planilla 4 obtuvo un espacio para Abigail de Jesús Roblero Gómez. La planilla 7 quedó representada por Byron Alexander Cóbar García, la planilla 9 por Víctor Arturo Alvarez Aguilar y la planilla 10 por Harry Erick Waight Zetina y Bárbara Sucel Gómez Hernández.

Sánchez explicó, citado por Guatemala Visible, que el colegio define 11 de las 27 casillas gremiales dentro del esquema de representación. Afirmó que esa proporción es suficientemente alta como para justificar la participación y añadió que los votantes podían identificar a los aspirantes porque los nombres de los profesionales habían sido publicados y, dentro del gremio, “nos conocemos la mayoría”.

En otro pasaje de su mensaje, el presidente del tribunal electoral sostuvo: “Hemos hecho todo lo posible como Tribunal Electoral para que haya cercanía, para que haya facilidades y que esto sea como lo llamamos, una verdadera fiesta cívica en este gremio”. También enmarcó la decisión sobre la futura jefatura de la Contraloría como un asunto de país: “La elección de contralor general de la República, contralor general de Cuentas, es para Guatemala, no es para alguien en particular, sino que es para la República”.

Infografía con la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas de Guatemala, 2026-2030. Incluye 25 retratos con nombres y cargos
La Comisión de postulación para la elección del Contralor General de Cuentas de Guatemala para el período 2026-2030 presenta a sus integrantes, encabezados por su presidente Miguel Cortés. (Guatemala Visible)

La comisión suma representantes universitarios y gremiales para elaborar la nómina final

La Comisión de Postulación para la elección del jefe de la CGC está integrada por un rector de las universidades del país, los decanos de las universidades que imparten la carrera de contaduría pública y auditoría, y un número igual de representantes de los colegios profesionales.

Dentro de ese esquema, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas ya había elegido el 17 de julio a sus dos representantes gremiales: Wilberto Rojas y Alexander Sac. En esa votación participaron cinco planillas que cumplieron con los requisitos establecidos por su tribunal electoral.

La presidencia de la postuladora quedó en manos de Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, elegido el 15 de julio por el Foro de Rectores de las Universidades del país. Con la designación de los delegados del CPA, quedó completada esa parte de la integración que deberá elaborar la nómina de seis candidatos a contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.

De acuerdo con el cronograma establecido en leyes ordinarias, el Congreso de la República, podría juramentar la próxima semana a los integrantes de la Comisión para que puedan iniciar el proceso de selección del nuevo contralor general que estaría tomando posesión el 13 de octubre.

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