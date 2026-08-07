Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

Este video presenta una entrevista con Diego Córdova, historiador espacial, quien discute el lanzamiento del satélite argentino Sabia-Mar. Se observan imágenes de cohetes y satélites. El segmento aborda el viaje del satélite a India para su lanzamiento y la posición de Argentina en el desarrollo espacial. La misión es destacada como un avance en la investigación marina. Es un reportaje periodístico de Infobae.

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Argentina se consolida su posición líder regional como productor de satélites espaciales con el próximo lanzamiento del SABIA-Mar, que aportará monitoreo estratégico sobre el mar argentino.

Durante su paso por el estudio, Córdova dialogó con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, sobre el significado científico y geopolítico de este avance tecnológico.

“Somos uno de los países, uno de los pocos países que estamos a la vanguardia. Y no lo decimos nosotros, lo dice la NASA: en el cono sur, Argentina está a la cabeza en la fabricación de satélites”, señaló el experto hitoriador espacial.

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El Sabiamar y la estrategia de control del mar argentino

Diego Córdova pasó por Infobae al Mediodía y explicó los avances del nuevo satélite argentino que será lanzado en 2027

Córdova subrayó la relevancia del SABIA-Mar para la vigilancia de los más de seis millones de kilómetros cuadrados del mar argentino. “Es una vasta extensión para poder controlarlo y para poder monitorearlo desde la superficie. Por eso es altísimamente necesario un satélite como este, que pueda justamente investigar nuestro mar desde distintos puntos de vista”, afirmó.

Explicó que el SABIA-Mar integra sensores avanzados capaces de analizar la biósfera marina, identificar riesgos ambientales como las mareas rojas y detectar alteraciones en los colores del mar, más allá de las cámaras ópticas tradicionales.

El especialista remarcó: “No solamente en cámaras ópticas, en la observación del mar, sino también en la integración de sensores que operan en el infrarrojo y ultravioleta, lo que permite detectar cambios en la luminiscencia que no son evidentes a simple vista”.

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Además, advirtió sobre la utilidad del satélite en la lucha contra la pesca ilegal: “La luminiscencia que emiten estas embarcaciones van a poder ser detectadas a partir de estos sensores, sobre todo la luminiscencia que emiten a la hora de pescar camarones”.

Tecnología, autonomía y los desafíos del acceso al espacio

SABIA-Mar fue desarrollado y construído totalmente en Argentina

El SABIA-Mar, fabricado por INVAP en Bariloche, representa un compendio de desarrollo nacional. Córdova precisó: “Este satélite tiene un peso aproximado de seiscientos kilos, o sea, más de media tonelada. Maniobrar semejante mole requiere mucha tecnología de cohetes, mucha precisión”. Detalló que su vida útil será de cinco a seis años, gracias a su órbita heliosincrónica: “Mantener un satélite en una órbita heliosincrónica requiere mucha maniobra de esos pequeños cohetes que tiene, para poder mantener siempre esa órbita y esa misma posición”.

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Consultado sobre la necesidad de un vector de lanzamiento propio, Córdova diferenció entre la independencia satelital ya lograda por Argentina y el desafío pendiente del acceso autónomo.

“La otra pata que nos estaría faltando para esta independencia tecnológica es el acceso propio al espacio. Hoy los satélites son puestos en órbita por lanzadores de otras agencias espaciales o empresas, como el Falcon 9 de SpaceX. Desarrollar de una vez por todas el Tronador o cualquier otro vector similar sería muy necesario, no solo para la industria nacional, sino también para ofrecer el servicio de lanzamiento a otras agencias”, argumentó.

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El experto enfatizó la oportunidad estratégica: “No solamente nuestra independencia, sino también un ingreso muy importante en cuanto a ofrecer ese servicio a otros”. Así, destacó el potencial de Argentina para convertirse en proveedor regional de lanzamientos espaciales, completando el ciclo de desarrollo de la industria aeroespacial.

Córdova explicó las prestaciones del nuevo aparato que será utilizado para aprovechamiento del mar argentino

Reconocimiento internacional y perspectiva a futuro

Córdova resaltó el reconocimiento internacional a los estándares de calidad argentinos: “La NASA siempre ha resaltado los estándares de calidad de INVAP”. Recordó que satélites como los SAC-A, SAC-B y SAC-C fueron lanzados incluso desde naves tripuladas, lo que exigió “los mejores estándares de seguridad” y consolidó la reputación nacional en el sector.

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El lanzamiento del Sabiamar, previsto para mediados del año próximo, es considerado por Córdova como “un nuevo hito argentino”. Cerró la charla con una expectativa compartida: “Esperemos que este nuevo hito argentino se concrete también”.

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