“Incompatibles con el bienestar”: el documento de 2017 expuesto en juicio que acorrala a Meta por el diseño de Instagram

Los representantes legales del estado de Tennessee desgranaron cómo Meta habría desoído las advertencias de sus propios investigadores. REUTERS/Dado Ruvic

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Un documento interno de 2017, presentado como prueba en un juicio en Nashville, ha puesto a Meta bajo el foco judicial por las consecuencias de ciertas funciones de Instagram en la salud mental de los adolescentes. Este informe, elaborado por gerentes de producto de la propia empresa, señala que características como las notificaciones y el desplazamiento infinito resultan “incompatibles con el bienestar” de los usuarios jóvenes.

El juicio, impulsado por el estado de Tennessee, acusa a Meta de haber ignorado deliberadamente estos hallazgos internos en pos de maximizar sus ingresos, al mantener activas funcionalidades que, según los abogados estatales, fomentan el uso compulsivo entre los adolescentes y agravan problemas como los trastornos alimenticios, la depresión y la autolesión.

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Cuál es el impacto de Instagram en la salud mental adolescente

Durante la apertura del proceso judicial, los representantes legales del estado de Tennessee desgranaron cómo Meta habría desoído las advertencias de sus propios investigadores.

El juicio, impulsado por el estado de Tennessee, acusa a Meta de haber ignorado deliberadamente hallazgos internos en pos de maximizar sus ingresos. REUTERS/Dado Ruvic

Estos análisis internos alertaban que una parte de los adolescentes desarrollaba patrones de uso compulsivo de Instagram, lo que a su vez se relacionaba con el desarrollo o el agravamiento de trastornos alimenticios, síntomas depresivos y conductas autolesivas.

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El documento interno de 2017, citado ante el jurado, recoge la preocupación de los gerentes de producto de Meta respecto de herramientas como la reproducción automática, el flujo infinito de contenido y la constante emisión de notificaciones.

Estas funciones, diseñadas para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible, fueron calificadas por los propios empleados de la empresa como “inherentemente incompatibles con el bienestar” de los adolescentes. La necesidad de advertir públicamente sobre estos riesgos fue mencionada en ese informe, aunque según la acusación, la empresa nunca trasladó esa advertencia al público.

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El documento interno de 2017, citado ante el jurado, recoge la preocupación de los gerentes de producto de Meta respecto de herramientas. (AP foto/Michael Dwyer)

En el juicio, se reprodujo el sonido característico de una notificación de teléfono móvil para ilustrar la manera en que estas señales actúan como recompensas impredecibles, desencadenando la liberación de dopamina y contribuyendo así a la formación de hábitos adictivos en los jóvenes.

La exposición constante a estos estímulos, según los argumentos presentados, tiene un efecto particularmente intenso en el cerebro adolescente.

Cuáles son las estrategias de Meta ante las acusaciones

La respuesta de Meta ante estas acusaciones se centró en destacar las medidas adoptadas para abordar los riesgos asociados al uso de Instagram entre menores.

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Meta resaltó las acciones tomadas para enfrentar los riesgos en adolescentes que usan Instagram. REUTERS/Francis Mascarenhas

Uno de los abogados de la empresa sostuvo que Meta ha sido transparente respecto a los desafíos que enfrentan los adolescentes y la cantidad de contenido perjudicial que detecta en la plataforma. Argumentó que la compañía trabaja activamente para identificar y solucionar estos problemas.

En esta línea, Meta ha implementado herramientas para limitar el uso excesivo de Instagram y ha promovido la formación de padres y docentes para reforzar la seguridad de los adolescentes en línea.

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El abogado de la empresa apeló al jurado a reflexionar sobre el alcance de la responsabilidad de Meta en relación a problemas sociales complejos como el suicidio, la explotación infantil y la adicción, defendiendo la idea de que la protección de los adolescentes en internet debe ser un esfuerzo compartido entre plataformas, familias y comunidad educativa.

Meta ha implementado herramientas para limitar el uso excesivo de Instagram. REUTERS/Francis Mascarenhas/

La demanda de Tennessee y el posible desenlace judicial

El proceso judicial en Tennessee responde a una demanda presentada por la oficina del fiscal general del estado, Jonathan Skrmetti. El objetivo de esta acción legal es lograr la imposición de sanciones económicas a Meta y obtener una orden judicial que obligue a la empresa a modificar elementos de Instagram considerados dañinos para la salud mental adolescente.

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Si el jurado determina que Meta es responsable, el proceso avanzará a una segunda fase en la que el juez Russell Perkins decidirá si corresponde imponer sanciones económicas adicionales y si ordena a la empresa realizar cambios sustanciales en Instagram, orientados a reforzar la seguridad de los adolescentes.

Entre las posibles medidas se encuentran la restricción de ciertas funcionalidades y la mejora de los mecanismos de advertencia y control parental.

Un documento interno de 2017, presentado como prueba en un juicio en Nashville, ha puesto a Meta bajo el foco judicial. REUTERS/Dado Ruvic

La demanda presentada en Tennessee forma parte de un escenario más amplio en el que casi todos los estados de Estados Unidos han iniciado acciones legales contra Meta por el supuesto impacto negativo de sus plataformas en la infancia y la adolescencia.

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Más de dos decenas de estos litigios han sido unificados en un proceso multidistrital con sede en San Francisco, mientras que otros estados han optado por llevar sus reclamos a los tribunales locales.

A este escenario se suman miles de demandas promovidas por particulares y distritos escolares, que alegan daños a la salud mental de estudiantes vinculados al uso de redes sociales. El proceso judicial de Tennessee es el segundo caso estatal que llega a juicio con jurado.

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En una causa anterior, un jurado de Nuevo México halló responsable a Meta y ordenó el pago de 375 millones de dólares, mientras que un juez evalúa la posibilidad de imponer sanciones adicionales y exigir modificaciones en Facebook, Instagram y WhatsApp dentro de ese estado.