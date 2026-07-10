Instagram y Facebook tienen un  “diseño adictivo” para niños y adultos: la nueva acusación para Meta

La Comisión Europea acusó a Instagram y Facebook de tener un "diseño adictivo". (Meta)

Instagram y Facebook fueron acusadas de tener un “diseño adictivo” por la Comisión Europea. La investigación se centra en funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados de ambas plataformas.

Meta tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa: puede examinar los documentos que obran en los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares. En paralelo, se consultará al Consejo Europeo de Servicios Digitales.

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Si se confirman las conclusiones, la Comisión podrá emitir una decisión de incumplimiento a la Ley de Servicios Digitales que puede conllevar una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción, con un límite máximo del 6% de la facturación anual total mundial del proveedor.

De confirmarse las conclusiones, Meta podría recibir una decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. REUTERS/Yves Herman

Meta registró ingresos de USD 200.970 millones en 2025, según su reporte de resultados del cuarto trimestre y del año completo 2025.

“Las conclusiones preliminares presentadas por la Comisión forman parte de su procedimiento formal para investigar el cumplimiento por parte de Metade la Ley de Servicios Digitales, iniciado el 16 de mayo de 2024″, indica el órgano.

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“La Ley de Servicios Digitales proporciona un marco claro para exigir responsabilidades a las plataformas por el diseño adictivo y los efectos de sus servicios. Estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de nuestra legislación en Europa”, afirma Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, seguridad y democracia de la Comisión Europea.

La Comisión Europea afirma que Meta ignoró el impacto de ciertas funciones de diseño en sus plataformas. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

En qué se basa la investigación de la Comisión Europea

La Comisión Europea sostiene que Meta no consideró el impacto de ciertas funciones de diseño de Instagram y Facebook, como las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que muestran contenido nuevo de forma continua.

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Según el organismo, estas funciones fomentan la necesidad del usuario de seguir navegando y activan el modo automático del cerebro, lo que contribuye a hábitos de uso poco saludables y al consumo compulsivo de las plataformas.

La investigación también señala que Meta ignoró información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram y Facebook durante la noche, y sobre cómo la optimización de formatos como reels e historias podría derivar en un uso excesivo o compulsivo de los servicios.

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Las pruebas indican que las medidas de mitigación de Meta no abordaron eficazmente los riesgos identificados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las pruebas reunidas por la Comisión indican, además, que las medidas de mitigación actuales de Meta no lograron abordar los riesgos derivados del diseño señalado.

Las herramientas de gestión del tiempo de Instagram y Facebook, incluidas las activadas por defecto para adolescentes, pueden ignorarse con facilidad y no implican una reducción ni un control significativos del uso del servicio.

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En cuanto a los controles parentales, la Comisión considera que su efectividad depende de que los padres y tutores cuenten con los conocimientos técnicos adecuados y dediquen tiempo a comprenderlos, lo que limita su alcance.

Las medidas de concientización de Meta, como consejos y enlaces a recursos de salud mental disponibles en una página de “centro de seguridad”, tampoco parecen mitigar suficientemente el riesgo.

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La Comisión aclaró que las conclusiones son preliminares y no determinan el resultado final de la investigación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En esta etapa, la Comisión considera que Meta debería implementar cambios de diseño en ambas plataformas: desactivar por defecto funciones como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, establecer pausas efectivas para reducir el tiempo de uso y adaptar su sistema de recomendaciones para que dependa menos de la interacción del usuario.

La propia Comisión aclaró que estas conclusiones son preliminares y no prejuzgan el resultado final de la investigación. Meta aún puede ejercer su derecho de defensa.

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Señalan que:

“Las opiniones preliminares de la Comisión se basan en una investigación exhaustiva que incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de Meta, datos y documentos internos y las respuestas de Meta a múltiples solicitudes de información, una revisión de la extensa investigación científica sobre este tema y entrevistas con expertos en múltiples campos, incluida la adicción conductual”.

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