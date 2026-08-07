“La tenía vista”: el paso a paso del salvaje femicidio de Milagros Cabrera en Pilar, a manos de un ex penitenciario

Las cámaras y lesiones delataron al femicida

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Tras una rápida investigación, la fiscal de Violencia de Género Marcela Semería, reconstruyó al detalle cómo fue la salvaje secuencia del femicidio del Milagros Naomí Cabrera (30), la mujer que desapareció el viernes pasado en la localidad bonaerense de Pilar cuando se dirigía a trabajar y cuyo cuerpo apareció, a metros de una parada de colectivos, dos días después.

Por el crimen fue detenido Luis César Navarro, quien se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre el año 2015 al 2023, con baja psiquiátrica.

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El presunto femicida cayó luego de ser delatado por las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos, la noche de la desaparición y los rasguños que presentaba en su cuello y nuca, en el momento en el que fue allanado. Los investigadores creen que se trata de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

La autopsia reveló que Milagros fue castigada por su asesino sin piedad: la violó y la asfixió. La víctima estaba semidesnuda y fue divisada por su expareja el domingo siguiente.

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Noemí Milagros Cabrera, la víctima del femicidio en Pilar

Según pudieron reconstruir los investigadores, indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente a Infobae, Cabrera había salido cerca de las 21.30 del viernes de su casa del barrio Grosso, en Villa Rosa, rumbo a su trabajo en la localidad de Matheu. Su teléfono celular marcó una última conexión ocho minutos después, a las 21:37.

Navarro, con domicilio en la misma manzana que Milagros, abandonó su vivienda casi en paralelo, luego de mantener una discusión con su pareja. De acuerdo con lo que le dijo a su mujer, salía de la casa a comprar algo. Si bien no está todavía acreditado que se conocían, los investigadores indicaron a este medio que “se ve que el hombre la tenía vista”. Lo que vino después, estremece.

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Cerca de la medianoche, el ex agente penitenciario volvió a su casa en un estado que al menos, llamó la atención. De acuerdo con lo que declaró su pareja: estaba totalmente mojado y embarrado, llegó completamente lastimado y con los rasguños que después lo terminarían por delatar. Como justificación, el hombre dijo que le habían robado.

“Estaba tratando de justificar su coartada. Dice que perdió la consciencia, lo golpearon y cuando despertó no tenía sus pertenencias”, explicaron las fuentes. Efectivamente, Navarro se bañó y fue a la comisaría a hacer la denuncia del supuesto robo.

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Tras las tareas de campo realizadas en la zona, el fiscal Andrés Quintana -quien tuvo a cargo el expediente en un primer momento- y su equipo de trabajo apuntaron sus sospechas a sobre Navarro, quien fue delatado por las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición. “A la persona se la ve deambular. Por la vestimenta llegan a él y con las cámaras reconstruyen su recorrido, identifican la casa y lo detienen”, detalló el investigador consultado por Infobae.

Los detectives de la SubDDI de Pilar lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

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La confirmación del crimen y la hipótesis

El domingo, el cuerpo de Milagros fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado que separa a dos plantas industriales de la zona, en un pequeño monte ubicado a la vera de la ruta y a unos 60 metros de una parada de colectivos.

La víctima estaba semidesnuda y fue visto por su expareja, un sargento de la policía bonaerense, de 41 años, quien reviste en el Comando de Patrulla de Escobar. También participó del hallazgo un cuñado de la víctima. Una médica del SAME constató el fallecimiento.

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El ex penitenciario detenido por el femicidio

En el lugar se hizo un rastrillaje y a metros del cuerpo encontraron la cartera abierta de la víctima y los dos celulares, de la víctima y del presunto asesino. Además, había documentación personal de la chica.

De acuerdo con las fuentes, Milagros trabajaba en horario nocturno en kiosco, vivía con sus hermanas y estaba iniciando una relación con otra persona. Navarro era un completo desconocido para ella.

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El presunto femicida tenía rasguños en el cuello, tórax y lesiones en las rodillas. Del cuerpo de la mujer tomaron muestras de las uñas, se le practicó un hisopado vaginal y tomaron muestras de las heridas que presentaba.

Los investigadores creen que el agente del SPB atacó a la víctima, quien luego se defendió. Ante esta situación, Navarro le asestó un golpe de puño en el maxilar, entre la oreja y la sien, que para los investigadores prácticamente la noqueó, y la dejó inconsciente. “Hubo acceso carnal y en medio del forcejeo, el imputado pierde el celular”, detalló la fuente. Al tratarse de un femicidio, la causa pasó a manos de Semería.

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Con los elementos de la investigación obtenidos por la fiscal, los detectives bonaerenses y el resultado de la autopsia, la calificación del expediente -indicaron a Infobae- será modificada a homicidio criminis causa en concurso con el abuso sexual.

Navarro, quien no tienen antecedentes, deberá ser indagado bajo la nueva figura. En cuanto a la causa, restan abrir los teléfonos de la mujer y del acusado, con el objetivo de ver si efectivamente no tenían ningún tipo de relación previa.