Le robaron a Franco Colapinto en Europa: los objetos preciados que le sustrajeron

La historia de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia

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Franco Colapinto aprovechó el receso de verano de la Fórmula 1 para tomarse unos días de descanso en Italia, pero lo que arrancó como unas vacaciones tranquilas terminó con un episodio inesperado: el piloto argentino de Alpine fue víctima de un robo que lo dejó sin sus pertenencias.

El propio Colapinto lo contó a través de una historia de Instagram: “Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”. Y agregó: “Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”. El argentino publicó además una serie de fotos que retratan sus días italianos —el mate en la cocina, una cena frente al lago de Como, pasta en la Osteria da Fortunata— y lo remató con una frase para acompañar la publicación que no tardó en viralizarse: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten !!”.

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La publicación de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia

La publicación, que mezcla imágenes de su rutina diaria con el tono desenfadado que lo caracteriza en redes sociales, acumuló más de 161.000 “me gusta” y cerca de 1.600 comentarios en pocas horas. Entre ellos, un seguidor le preguntó con incredulidad si efectivamente lo habían robado, y Colapinto no tardó en responder con su habitual ironía: “Y en Argentina no me robaron nunca!!!! #masseguroqeuropa”. Esa réplica cosechó más de 4.700 “me gusta” y se convirtió en uno de los intercambios más comentados de la publicación.

La ironía de Franco Colapinto tras el robo que sufrió en Italia

Las fotos también dejan ver al piloto de Pilar dentro de un auto, con lo que parece ser un documento o ticket en la boca, en una actitud que refleja el estado de ánimo posterior al incidente. Otras imágenes lo muestran observando el paisaje del lago desde su alojamiento, con vista a las montañas que rodean Como.

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El robo se produjo durante el parate que la F1 tiene entre el Gran Premio de Hungría —última fecha antes del receso— y el Gran Premio de los Países Bajos, previsto para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. Colapinto llegó a ese descanso con un buen estado de ánimo deportivo: días antes, la Fórmula 1 le había otorgado el premio al mejor adelantamiento del mes por su maniobra en Spa-Francorchamps, donde superó simultáneamente a Pierre Gasly y a Liam Lawson por el interior.

A pesar del contratiempo, el piloto no perdió el humor. Su publicación incluyó también una foto de un sticker pegado en el interior de un auto que lo representa como “San Franco”, con la camiseta de la selección argentina y una aureola, imagen que sus fanáticos ya convirtieron en un símbolo de culto. El tono irónico de la leyenda —que invierte el estereotipo habitual de los robos en América Latina— generó miles de interacciones y comentarios de sus seguidores.

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Colapinto lleva una temporada 2026 sólida con Alpine, con apenas un punto de penalización en su superlicencia, recibido en el Gran Premio de España por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla. Ese registro lo ubica entre los pilotos con mejor conducta disciplinaria de la grilla, muy lejos del límite de 12 puntos que establece la FIA para una suspensión.

Las publicaciones de Franco Colapinto:

El argentino inmortalizó el momento en su cuenta de Instagram con el característico humor que lo define en las redes sociales

Colapinto, en el auto tras el robo, con el documento en la boca en una de las imágenes que publicó en su Instagram

El piloto argentino preparaba su mate en Italia, uno de los objetos que le sustrajeron durante su estadía en el país europeo

El piloto de Alpine durante un almuerzo con vista al lago de Como, en los días previos al robo que sufrió en Italia

El piloto argentino disfrutó de la gastronomía italiana durante su estadía, aunque el viaje terminó con un episodio que no esperaba

A pesar del mal momento, Colapinto no perdió el humor y siguió compartiendo imágenes distendidas con sus más de 161.000 seguidores en Instagram

Franco Colapinto en la cocina de su alojamiento en Italia, con el buzo que le robaron junto al resto de sus pertenencias

Colapinto contempla el lago de Como desde su alojamiento, en una de las imágenes del posteo que se viralizó por su mensaje sobre el robo

El lago de Como, en Italia, donde Colapinto pasó parte de su receso de verano de la Fórmula 1

El sticker de "San Franco" que el piloto lleva en su auto, con la camiseta de la selección argentina, se convirtió en un símbolo entre sus fanáticos