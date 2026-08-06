Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Le robaron a Franco Colapinto en Europa: los objetos preciados que le sustrajeron

El piloto argentino de Alpine denunció el robo a través de sus redes sociales durante el receso de la Fórmula 1 y respondió con ironía a sus seguidores

la historia de franco colapinto sobre el robo que sufrió en italia
La historia de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia
Guardar

Franco Colapinto aprovechó el receso de verano de la Fórmula 1 para tomarse unos días de descanso en Italia, pero lo que arrancó como unas vacaciones tranquilas terminó con un episodio inesperado: el piloto argentino de Alpine fue víctima de un robo que lo dejó sin sus pertenencias.

El propio Colapinto lo contó a través de una historia de Instagram: “Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”. Y agregó: “Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”. El argentino publicó además una serie de fotos que retratan sus días italianos —el mate en la cocina, una cena frente al lago de Como, pasta en la Osteria da Fortunata— y lo remató con una frase para acompañar la publicación que no tardó en viralizarse: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten !!”.

PUBLICIDAD

franco colapinto robo en italia
La publicación de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia

La publicación, que mezcla imágenes de su rutina diaria con el tono desenfadado que lo caracteriza en redes sociales, acumuló más de 161.000 “me gusta” y cerca de 1.600 comentarios en pocas horas. Entre ellos, un seguidor le preguntó con incredulidad si efectivamente lo habían robado, y Colapinto no tardó en responder con su habitual ironía: “Y en Argentina no me robaron nunca!!!! #masseguroqeuropa”. Esa réplica cosechó más de 4.700 “me gusta” y se convirtió en uno de los intercambios más comentados de la publicación.

la ironía de franco colapinto tras el robo que sufrió en italia
La ironía de Franco Colapinto tras el robo que sufrió en Italia

Las fotos también dejan ver al piloto de Pilar dentro de un auto, con lo que parece ser un documento o ticket en la boca, en una actitud que refleja el estado de ánimo posterior al incidente. Otras imágenes lo muestran observando el paisaje del lago desde su alojamiento, con vista a las montañas que rodean Como.

PUBLICIDAD

El robo se produjo durante el parate que la F1 tiene entre el Gran Premio de Hungría —última fecha antes del receso— y el Gran Premio de los Países Bajos, previsto para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. Colapinto llegó a ese descanso con un buen estado de ánimo deportivo: días antes, la Fórmula 1 le había otorgado el premio al mejor adelantamiento del mes por su maniobra en Spa-Francorchamps, donde superó simultáneamente a Pierre Gasly y a Liam Lawson por el interior.

A pesar del contratiempo, el piloto no perdió el humor. Su publicación incluyó también una foto de un sticker pegado en el interior de un auto que lo representa como “San Franco”, con la camiseta de la selección argentina y una aureola, imagen que sus fanáticos ya convirtieron en un símbolo de culto. El tono irónico de la leyenda —que invierte el estereotipo habitual de los robos en América Latina— generó miles de interacciones y comentarios de sus seguidores.

Colapinto lleva una temporada 2026 sólida con Alpine, con apenas un punto de penalización en su superlicencia, recibido en el Gran Premio de España por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla. Ese registro lo ubica entre los pilotos con mejor conducta disciplinaria de la grilla, muy lejos del límite de 12 puntos que establece la FIA para una suspensión.

Las publicaciones de Franco Colapinto:

fotos de colapinto en italia robo
El argentino inmortalizó el momento en su cuenta de Instagram con el característico humor que lo define en las redes sociales
fotos de colapinto en italia robo
Colapinto, en el auto tras el robo, con el documento en la boca en una de las imágenes que publicó en su Instagram
fotos de colapinto en italia robo
El piloto argentino preparaba su mate en Italia, uno de los objetos que le sustrajeron durante su estadía en el país europeo
fotos de colapinto en italia robo
fotos de colapinto en italia robo
El piloto de Alpine durante un almuerzo con vista al lago de Como, en los días previos al robo que sufrió en Italia
fotos de colapinto en italia robo
El piloto argentino disfrutó de la gastronomía italiana durante su estadía, aunque el viaje terminó con un episodio que no esperaba
fotos de colapinto en italia robo
A pesar del mal momento, Colapinto no perdió el humor y siguió compartiendo imágenes distendidas con sus más de 161.000 seguidores en Instagram
fotos de colapinto en italia robo
Franco Colapinto en la cocina de su alojamiento en Italia, con el buzo que le robaron junto al resto de sus pertenencias
fotos de colapinto en italia robo
Colapinto contempla el lago de Como desde su alojamiento, en una de las imágenes del posteo que se viralizó por su mensaje sobre el robo
fotos de colapinto en italia robo
El lago de Como, en Italia, donde Colapinto pasó parte de su receso de verano de la Fórmula 1
fotos de colapinto en italia robo
El sticker de "San Franco" que el piloto lleva en su auto, con la camiseta de la selección argentina, se convirtió en un símbolo entre sus fanáticos

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco Colapinto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

El calendario del 2028 ya se está discutiendo en la Máxima y el “efecto Colapinto” aparece como un punto clave para acercar la cita al país

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

El Millonario sigue depurando su plantel para afrontar este semestre

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

Agustín Módica nació en Pietra Ligure y es el máximo artillero de la Primera División del fútbol argentino

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

La Fiorentina de la Serie A confirmó el arribo a préstamo del mediocampista argentino de 18 años

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

El ex delantero paraguayo contó cómo se manejaba el vestuario millonario a fines de los 90

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

MALDITOS NERDS

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

Atlus muestra a Yukiko Amagi en el nuevo tráiler de Persona 4 Revival

ENTRETENIMIENTO

Enfureció contra la agencia de BLACKPINK, atacó la sede con un palo de golf y terminó detenida en Corea del Sur

Enfureció contra la agencia de BLACKPINK, atacó la sede con un palo de golf y terminó detenida en Corea del Sur

Perez Hilton intentó “hacer las paces” con Britney Spears, Neil Patrick Harris y otras celebridades antes de su crisis en TikTok

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

Zendaya y Tom Holland habrían celebrado una boda privada meses antes de su reciente reunión familiar en Inglaterra

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio

El Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio

Influenza deja 58 fallecidos en Panamá y los casos respiratorios graves aumentan

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia