Jujuy: una mujer de 79 años se fracturó el fémur, pasó dos noches en los cerros y la rescataron en helicóptero

Un helicóptero apoya el rescate de una mujer de 79 años en el área montañosa de Caspalá, Jujuy

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Una mujer de 79 años fue rescatada y evacuada en helicóptero sanitario en las cercanías de Caspalá - una localidad del departamento Valle Grande, en plena región de las yungas de la provincia de Jujuy -, después de pasar dos noches a la intemperie tras caer de una mula en una zona de muy difícil acceso. El rescate se logró luego de un operativo que permitió trasladarla al Hospital Pablo Soria y preservar su vida, según informó la prensa oficial de la provincia.

La paciente presentaba una fractura de fémur izquierdo y una luxación de hombro izquierdo cuando llegó al centro de salud de máxima complejidad. Pese a haber permanecido inmovilizada en plena montaña y expuesta a bajas temperaturas, su estado general era favorable, de acuerdo con la información oficial.

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La emergencia comenzó cuando la mujer se despeñó junto al animal en un sector aislado. La falta de comunicación y las características del terreno hicieron que permaneciera en el lugar durante dos noches, hasta que un baqueano la encontró y pudo dar aviso una vez que obtuvo señal telefónica.

Según El Tribuno de Jujuy, el accidente ocurrió en el paraje Salle de Caspalá, en una zona montañosa sin sendas definidas. Los medios locales también señalaron que la mujer tenía 79 años y que el traslado inicial concluyó en un hospital local, donde quedó bajo observación médica y con estado estable.

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El rescate combinó una caminata de 12 horas y una evacuación aérea inmediata

Una vez conocido el caso, el SAME activó un operativo interinstitucional. Desde Caspalá salió durante la madrugada del miércoles una cuadrilla integrada por seis agentes municipales, cuatro bomberos, un efectivo policial, un agente sanitario y dos integrantes del servicio de emergencias.

Ese grupo recorrió durante aproximadamente 12 horas un exigente trayecto de montaña hasta llegar a la paciente. La intervención por tierra fue clave para asistirla, inmovilizarla y confirmar el punto exacto desde donde podía ejecutarse la extracción aérea.

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En paralelo, el director del SAME Pablo Jure coordinó con la Agencia Provincial de Aviación el apresto del helicóptero sanitario. La aeronave quedó lista para despegar apenas se confirmara la ubicación de la mujer, lo que permitió concretar la evacuación de forma inmediata una vez que el equipo terrestre logró acceder al lugar.

Un baqueano encontró a la mujer en el paraje Salle de Caspalá y pudo dar aviso cuando consiguió señal telefónica.

Tras la asistencia inicial, el helicóptero realizó la extracción desde la zona del accidente y la trasladó al Hospital Pablo Soria. La coordinación entre quienes avanzaron por tierra y la tripulación redujo al mínimo los tiempos de evacuación en un escenario de alta complejidad, según la publicación oficial.

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El operativo movilizó a rescatistas durante más de 24 horas en alta montaña. Jure destacó el esfuerzo del personal que participó del rescate terrestre. Según la información difundida por el gobierno provincial y replicada por medios jujeños, el trabajo demandó más de 24 horas entre el recorrido de ida y vuelta por terrenos de alta montaña y en condiciones climáticas adversas.

El funcionario también valoró la articulación entre el SAME, la Agencia Provincial de Aviación, Bomberos, Policía, personal municipal y el agente sanitario. Esa intervención conjunta hizo posible una operación de alta complejidad en una zona donde el acceso terrestre por sí solo no alcanzaba para garantizar una atención oportuna.

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Citado por el diario local Somos Jujuy, un vocero de la Municipalidad de Caspalá definió el procedimiento como “un rescate heroico, en condiciones extremas y con recursos limitados”. Las autoridades locales recordaron además la necesidad de extremar precauciones al transitar por parajes de alta montaña y recomendaron no realizar trayectos solitarios sin comunicación satelital.