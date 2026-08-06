Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Jujuy: una mujer de 79 años se fracturó el fémur, pasó dos noches en los cerros y la rescataron en helicóptero

Se cayó de la mula en la que se desplazaba. También presentaba luxación de un hombro, y pese a la exposición al frío y la inmovilidad su estado general era favorable

Helicóptero blanco y verde en pista de aterrizaje, interior de helicóptero con equipos médicos y chaquetas, dos personas y un perro en sendero montañoso
Un helicóptero apoya el rescate de una mujer de 79 años en el área montañosa de Caspalá, Jujuy
Guardar

Una mujer de 79 años fue rescatada y evacuada en helicóptero sanitario en las cercanías de Caspalá - una localidad del departamento Valle Grande, en plena región de las yungas de la provincia de Jujuy -, después de pasar dos noches a la intemperie tras caer de una mula en una zona de muy difícil acceso. El rescate se logró luego de un operativo que permitió trasladarla al Hospital Pablo Soria y preservar su vida, según informó la prensa oficial de la provincia.

La paciente presentaba una fractura de fémur izquierdo y una luxación de hombro izquierdo cuando llegó al centro de salud de máxima complejidad. Pese a haber permanecido inmovilizada en plena montaña y expuesta a bajas temperaturas, su estado general era favorable, de acuerdo con la información oficial.

PUBLICIDAD

La emergencia comenzó cuando la mujer se despeñó junto al animal en un sector aislado. La falta de comunicación y las características del terreno hicieron que permaneciera en el lugar durante dos noches, hasta que un baqueano la encontró y pudo dar aviso una vez que obtuvo señal telefónica.

Según El Tribuno de Jujuy, el accidente ocurrió en el paraje Salle de Caspalá, en una zona montañosa sin sendas definidas. Los medios locales también señalaron que la mujer tenía 79 años y que el traslado inicial concluyó en un hospital local, donde quedó bajo observación médica y con estado estable.

PUBLICIDAD

El rescate combinó una caminata de 12 horas y una evacuación aérea inmediata

Una vez conocido el caso, el SAME activó un operativo interinstitucional. Desde Caspalá salió durante la madrugada del miércoles una cuadrilla integrada por seis agentes municipales, cuatro bomberos, un efectivo policial, un agente sanitario y dos integrantes del servicio de emergencias.

Ese grupo recorrió durante aproximadamente 12 horas un exigente trayecto de montaña hasta llegar a la paciente. La intervención por tierra fue clave para asistirla, inmovilizarla y confirmar el punto exacto desde donde podía ejecutarse la extracción aérea.

En paralelo, el director del SAME Pablo Jure coordinó con la Agencia Provincial de Aviación el apresto del helicóptero sanitario. La aeronave quedó lista para despegar apenas se confirmara la ubicación de la mujer, lo que permitió concretar la evacuación de forma inmediata una vez que el equipo terrestre logró acceder al lugar.

Panorámica de una cordillera con montañas de tonos marrones y ocres, valles profundos y un cielo azul claro con nubes dispersas en la lejanía
Un baqueano encontró a la mujer en el paraje Salle de Caspalá y pudo dar aviso cuando consiguió señal telefónica.

Tras la asistencia inicial, el helicóptero realizó la extracción desde la zona del accidente y la trasladó al Hospital Pablo Soria. La coordinación entre quienes avanzaron por tierra y la tripulación redujo al mínimo los tiempos de evacuación en un escenario de alta complejidad, según la publicación oficial.

El operativo movilizó a rescatistas durante más de 24 horas en alta montaña. Jure destacó el esfuerzo del personal que participó del rescate terrestre. Según la información difundida por el gobierno provincial y replicada por medios jujeños, el trabajo demandó más de 24 horas entre el recorrido de ida y vuelta por terrenos de alta montaña y en condiciones climáticas adversas.

El funcionario también valoró la articulación entre el SAME, la Agencia Provincial de Aviación, Bomberos, Policía, personal municipal y el agente sanitario. Esa intervención conjunta hizo posible una operación de alta complejidad en una zona donde el acceso terrestre por sí solo no alcanzaba para garantizar una atención oportuna.

Citado por el diario local Somos Jujuy, un vocero de la Municipalidad de Caspalá definió el procedimiento como “un rescate heroico, en condiciones extremas y con recursos limitados”. Las autoridades locales recordaron además la necesidad de extremar precauciones al transitar por parajes de alta montaña y recomendaron no realizar trayectos solitarios sin comunicación satelital.

Temas Relacionados

SAMERescateHelicópteroCaspaláJujuy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió en la calle Olavarría entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, a metros de la cancha de Boca Juniors

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Ocurrió en San Justo. La víctima fue un empleado de una distribuidora de bebidas. El fiscal Diego Rulli se dirige a la escena del hecho

Otro asesinato en La Matanza: ya hubo siete crímenes en nueve días

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

El vehículo se encontraba en la salida del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield. El chofer dijo que al intentar cambiar un tanque, se rompió una válvula

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Una madrugada violenta en Villa La Catanga y Villa La Tranquila terminó con un adolescente bajo arresto, el decomiso de armas de fuego y dos jóvenes hospitalizados tras una serie de tiroteos vinculados a disputas entre grupos rivales

Bandas criminales se enfrentaron entre sí y con la Policía en San Martín: un menor detenido y varias armas secuestradas

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami

Tiene 34 años y hace siete que vive en Estados Unidos. Jugó en el ascenso argentino y hoy compite en la tercera división del fútbol estadounidense

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami

DEPORTES

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

El golazo desde la mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

TELESHOW

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad