La inesperada autocrítica de Flavio Briatore sobre la temporada de Alpine: “No sé por qué no les ganamos a McLaren y Ferrari”

Flavio Briatore y Franco Colapinto, quien realizó una gran primera parte de la temporada (@AlpineF1Team)

Guardar

Flavio Briatore lanzó una reflexión autocrítica sobre el rendimiento de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1: el asesor ejecutivo del equipo de Enstone asegura que la escudería ya dispone de los medios para competir con los grandes, pero admite que algo falla a la hora de traducir esos recursos en resultados.

“Tenemos todo para ganar”, declaró Briatore en declaraciones recogidas por The Race. “No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari!”, afirmó en una entrevista con The Race. La frase resume la tensión entre las expectativas que el propio dirigente ha alimentado desde su regreso al frente de la escudería y una realidad en la que Alpine pelea por la sexta plaza del campeonato de constructores, tras ser superada recientemente por Racing Bulls.

PUBLICIDAD

El italiano volvió al frente de la escudería hace dos temporadas con una hoja de ruta clara. El año pasado prometió a Renault (dueño del 76 % de las acciones de Alpine) que el equipo estaría en el top 6 al final de 2026, y reconoce que esa meta está prácticamente cumplida. “El año pasado le prometí a Renault que estaríamos en el top 6 al año siguiente. Si lo conseguimos, quizá estemos en el top 5. Pero claramente, el top 6, pasando de la décima a la sexta posición, ya está ahí. Es lo que había prometido”, explicó.

El problema, según Briatore, no es de recursos. Alpine cerró para 2026 un acuerdo de motorización con Mercedes -el proveedor más competitivo de la parrilla en este arranque de temporada- y ha invertido de forma sostenida en las instalaciones de su fábrica.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore posa junto a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly a comienzos de la temporada de F1 (@AlpineF1Team)

La escudería, que tiene como pilotos a Pierre Gasly y Franco Colapinto, acumula 61 puntos en el campeonato y logró un podio en el Gran Premio de Mónaco, pero su ritmo se ha frenado desde mediados de temporada. En el Gran Premio de Hungría, Gasly finalizó 12° y Colapinto cruzó la meta en 15°, lo que permitió a Racing Bulls adelantarlos en la clasificación del Campeonato Mundial de Constructores.

“El acuerdo que hemos cerrado con Mercedes es excelente, porque hemos elegido al socio adecuado. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en las infraestructuras de la fábrica. Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas”, sentenció Briatore. Para el dirigente, la clave es de mentalidad: “Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy”.

PUBLICIDAD

Briatore también recurrió al ejemplo de Aston Martin para ilustrar que los recursos no garantizan los resultados. La escudería británica, que cuenta con instalaciones consideradas entre las más modernas del paddock, ocupa el último puesto del campeonato de constructores con apenas un punto. “No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos”, dijo.

Hay que aclarar el contexto en el cual Briatore salió a hablar. The Race es un medio inglés que suele criticar duro a Franco Colapinto. El año pasado el italiano le tiró algún que otro dardo al argentino, como por ejemplo en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos. El italiano sabe que el mensaje llegará y ahora los apuntados son los técnicos del equipo.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore apuntó contra los ingenieros de Alpine (REUTERS/Marton Monus)

La autocrítica de Briatore apunta directamente al área técnica. “Quizás aquí tengamos muy buenos ingenieros, pero todavía no han demostrado todo su potencial. Eso es lo que creo. Nuestro director técnico realmente tiene que analizar muy bien la situación”, advirtió.

El italiano considera que la temporada 2026 ha servido al menos para ganar claridad sobre el equipo: “Ahora ya hemos hecho el primer coche todos juntos. Antes no sabíamos quién era bueno, quién era malo. Pero ahora ya tenemos una imagen clara”.

PUBLICIDAD

El mercado de talento también ha cambiado a favor de Alpine. Briatore señala que, si antes los profesionales del paddock aprovechaban las ofertas de equipos como Cadillac o Aston Martin para abandonar Enstone, ahora la tendencia se ha invertido. “Mucha gente quiere volver. Por el momento, no. No quiero que nadie de los que se fueron diga una sola palabra. No me importa”, concluyó.

Mientras el receso de verano continúa, Alpine afronta la segunda mitad del campeonato en la sexta posición, a cinco puntos de Racing Bulls, con el objetivo de recuperar el quinto puesto que prometió a Renault y con Briatore convencido de que el techo del equipo está muy por encima de donde se encuentra hoy.

PUBLICIDAD