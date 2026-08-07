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Diálogo en Venezuela: el chavismo y la oposición acordaron las bases de la negociación y continuarán las conversaciones

El primer encuentro entre ambas delegaciones estableció el reconocimiento mutuo, la igualdad política, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de consensos

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezan la primera sesión del proceso de conversaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezan la primera sesión del proceso de conversaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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Representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 dieron este miércoles el primer paso formal del nuevo proceso de diálogo político en Caracas al instalar la plenaria de negociaciones, aprobar el mecanismo de funcionamiento de las conversaciones y ratificar la agenda que orientará las discusiones en los próximos días.

El encuentro concluyó con un comunicado conjunto, en el que ambas partes informaron que acordaron la metodología de trabajo, los ciclos de negociación y los principios que servirán de base para el proceso.

Según el documento, las delegaciones permanecerán en sesión permanente durante el primer ciclo de conversaciones hasta el 12 de agosto. Al finalizar esa etapa se evaluará la continuidad de la plenaria, tomando en cuenta el desarrollo de los trabajos y los resultados alcanzados.

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Dinorah Figuera, ex diputada de la oposición venezolana, asiste al encuentro inaugural del proceso de diálogo político en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Dinorah Figuera, ex diputada de la oposición venezolana, asiste al encuentro inaugural del proceso de diálogo político en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Uno de los principales avances de la jornada fue la adopción de un marco de principios compartidos que, de acuerdo con el comunicado, deberá orientar toda la negociación. Entre ellos figuran la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela, una solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto mutuo entre las partes.

El texto también incorpora compromisos sobre igualdad política y trato paritario en la mesa de negociación, el cumplimiento verificable de los acuerdos que se alcancen y la protección tanto de los derechos humanos como de los derechos políticos de todas las fuerzas participantes.

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Asimismo, las delegaciones señalaron que informarán de manera oportuna a la población sobre los avances que se produzcan durante las conversaciones, con el propósito de mantener seguimiento público del desarrollo del proceso.

El dirigente oficialista Jorge Rodríguez asiste al encuentro inaugural de las conversaciones entre el chavismo y representantes de la oposición venezolana (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El dirigente oficialista Jorge Rodríguez asiste al encuentro inaugural de las conversaciones entre el chavismo y representantes de la oposición venezolana (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, calificó la instalación de la mesa como el inicio de una nueva etapa política.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

La dirigente agregó que “estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, al referirse al comienzo formal de las conversaciones.

La instalación del diálogo se produjo casi una semana después de la fecha inicialmente prevista para su inicio y siete semanas después del encuentro celebrado en Caracas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, reunión que abrió el camino para la conformación de esta mesa de negociación.

Diálogo en Venezuela: el chavismo y la oposición acordaron las bases de la negociación y mantendrán sesiones hasta el 12 de agosto
Diálogo en Venezuela: el chavismo y la oposición acordaron las bases de la negociación y mantendrán sesiones hasta el 12 de agosto

El proceso cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos, que ha respaldado públicamente la iniciativa. Tras conocerse el inicio de las conversaciones, el Departamento de Estado sostuvo que el diálogo constituye “una oportunidad única” para atender necesidades urgentes del país.

“Aplaudimos los esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, expresó Washington en un comunicado.

La dependencia estadounidense también reiteró que mantiene su respaldo al proceso liderado por actores venezolanos, al considerar que forma parte del plan de estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición pacífica impulsado tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de este año.

El primer encuentro entre ambas delegaciones estableció el reconocimiento mutuo, la igualdad política, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de consensos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El primer encuentro entre ambas delegaciones estableció el reconocimiento mutuo, la igualdad política, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de consensos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El sábado, Jorge Rodríguez y Figuera sostuvieron una conversación telefónica en la que definieron los asuntos prioritarios que serían incorporados a la agenda. Entre ellos figuran la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y la restitución de derechos y garantías políticas.

El nuevo diálogo se desarrolla siete meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura del ex dictador Nicolás Maduro y abrió un nuevo escenario político en Venezuela. Aunque la líder opositora María Corina Machado anunció que no participará directamente en las negociaciones, manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.

El primer encuentro dejó establecidos los mecanismos de trabajo y un conjunto de principios compartidos que servirán de base para las siguientes rondas de conversaciones previstas en Caracas.

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