Brenda Asnicar se sinceró sobre el motivo de su gran enojo con Carlos Tévez: “Qué estúpido”

La actriz habló recordó su romance con el exfutbolista y el rumor que más le molestó (Video: Nada que ocultar/ YouTube)

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El antiguo romance entre Brenda Asnicar y Carlos Tévez sigue generando repercusiones muchos años después de su final. En una reciente conversación para el podcast Nada que ocultar con Lady Nada, la actriz reflexionó sobre los momentos más difíciles de su relación con el exfutbolista y puso el foco en la ausencia de respaldo público ante rumores que la afectaron desde su adolescencia.

Durante la charla, Asnicar fue directa sobre el impacto emocional de esa etapa: “Me dolió quizás que mi propia pareja no me defendiera en ese momento”, confesó al recordar la falta de apoyo de Tévez frente a los comentarios mediáticos que circulaban sobre ella. La actriz, que tenía 17 años cuando inició el noviazgo con el entonces jugador de 28, remarcó cómo la exposición pública intensificó cada conflicto emocional.

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Brenda Asnicar lamentó la actitud de Carlos Tévez cuando apaeció el rumor de que el exfutbolista le había regalado una casa (Nada que ocultar, Reuters)

La relación entre Brenda Asnicar y Carlos Tévez comenzó en 2010 y terminó a comienzos de 2011. En ese tiempo, la cantante enfrentó rumores acerca de la titularidad de su vivienda y especulaciones sobre su entorno sentimental. Según relató, la situación más dolorosa giró en torno a los comentarios sobre su casa: “Es como ‘che, pará, ¿por qué no salís a decir que la casa es mía?’. Yo tengo la escritura y la compré con mi familia”, detalló.

El clima mediático alrededor de la pareja era intenso. La ex Patito Feo explicó que las versiones sobre su vida privada y su entorno la frustraban profundamente: “Entonces los comentarios eran como ‘uh, está que estuvo con no sé quién y sí, si le compró la casa’. Yo veo esas cosas y por dentro hoy pienso ‘qué estúpido’. Pero en ese momento a mí me generaba mucha frustración”, reconoció.

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“Me dolió quizás que mi propia pareja no me defendiera en ese momento”, admitió la actriz de Patito Feo

A lo largo de la conversación, Lady Nada, conductora del ciclo y una de las drag queens más populares de Argentina, aportó una perspectiva empática sobre la juventud de la artista en ese momento, remarcando que “uno siente muchísimo” a esa edad y que cada conflicto se vive con mayor intensidad. Esa mirada sirvió de cierre a un bloque cargado de emociones, en el que Asnicar dejó en claro la huella que dejó la falta de respaldo.

“Me dolió mucho y es reserio. Yo era muy chica, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, era una menor de edad. Ya estaba saliendo con un chabón que era un mayor de edad y para mí fue un gran logro comprar mi casa. Sin embargo, las revistas dijeron que había sido él”, se lamentó. “Qué loco que, en vez de estar aplaudiendo una piba que es una menor de edad, que pudo trabajar, que es un 1% en un país donde esas cosas cuestan un montón. Con lo que nos cuesta a los argentinos trabajar, poder hacer cosas, poder inclusive ayudar a tu familia, es muy difícil. Nadie me defendía. Y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado. Imaginate para mi propia familia. ¿No te estás dando cuenta que estás bardeando a una menor de edad?“, se despachó.

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“Yo veo esas cosas y por dentro hoy pienso ‘qué estúpido’”, lanzó

También destacó cuál es la cualidad que comparten todas las personas con las que salió, incluido Tévez y Duki. “La verdad es que me impacta que yo de todas las parejas con las que estuve, siempre el punto en común es que todos tienen mucho talento. Tipo, de primera línea”, remarcó la cantante.