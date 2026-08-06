Fue campeón de América con La Scaloneta, se quedó sin Mundial 2022 por lesión y vuelve al fútbol argentino

Joaquín Correa negocia su salida de Botafogo y se encamina a firmar por dos temporadas en Estudiantes de La Plata (Reuters/Caean Couto)

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Consagrado como campeón de América con la selección argentina, Joaquín Correa prepara su regreso al fútbol argentino después de una extensa trayectoria en Europa y un reciente paso por Brasil. Estudiantes de La Plata acordó el préstamo por dos años con Botafogo para que el delantero vuelva al club platense, luego de haber disputado 41 partidos, con 4 goles y la misma cantidad de asistencias.

La gestión financiera de Estudiantes resultó clave para este movimiento. La venta de Mikel Amondarain al Bologna, por una importante cifra, le permitió al equipo liderado por Juan Sebastián Verón saldar deudas previas y levantar la inhibición que le impedía incorporar jugadores. Así, la entidad comunicó: “El Club Estudiantes de La Plata informa que, tras la acreditación del pago correspondiente al pase del jugador Facundo Farías, procedente del Inter Miami CF, tal como fue comunicado el pasado lunes, la FIFA ha dejado sin efecto la sanción que pesaba sobre la institución desde marzo”.

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Este escenario habilitó a Estudiantes a buscar refuerzos y el nombre de Joaquín Correa se posicionó como la máxima prioridad. Su regreso es doblemente simbólico por el peso que tuvo en sus inicios y porque, tras una prolongada carrera europea, el delantero busca relanzarse en el fútbol argentino.

Gianluca Di Marzio aseguró que el delantero argentino llegará a Estudiantes de La Plata con un contrato por dos años (@DiMarzio)

El periodista italiano Gianluca Di Marzio detalló el estado de las gestiones y la importancia que reviste la figura del atacante para el club: “Joaquín Correa regresa a Estudiantes. El argentino era muy buscado por el presidente del club, Verón, que en ese momento era su compañero de equipo”.

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La operación se encuentra en su fase definitoria. Según Di Marzio, “Estudiantes está cerrando con Botafogo para una operación absoluta, para Correa listo un contrato de dos años. El agente del jugador, Lucci, redujo la distancia entre los dos clubes permitiendo el regreso a casa de su asistido”.

Joaquín Correa formó parte del seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América 2021 (REUTERS/Ernesto Ryan)

El Tucu, surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, saltó a Europa en 2015, cuando fue transferido a la Sampdoria. Posteriormente, continuó su recorrido por el Sevilla español y desde 2018 tuvo un paso consolidado por Italia, primero en la Lazio y luego en el Inter de Milán. Durante su período en el club nerazzurro fue cedido al Olympique de Marsella y, tras la última temporada, se incorporó a Botafogo.

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El posible retorno del delantero representa un movimiento estratégico para el plantel platense, que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores. Correa también cuenta con una trayectoria destacada en la selección argentina. Disputó 19 partidos y convirtió 4 goles, incluyendo la consagración en la Copa América 2021. Su carrera internacional, no obstante, sufrió un revés cuando una lesión de último momento lo marginó del Mundial de Qatar 2022. De cara al Mundial de 2026 no fue convocado, lo que incrementó su deseo de relanzar su carrera en el ámbito local.