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Honduras inicia evaluación internacional para medir la efectividad de su sistema contra el lavado de activos

Este proceso que ya inició examinará la capacidad del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, con base en estándares internacionales

La misión de Gafilat fue recibida en Casa Presidencial por Nasry Asfura junto a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y organismos supervisores.
El examen en Honduras pondrá el foco en la efectividad de las políticas públicas, la coordinación institucional y los resultados en investigación, procesamiento y sanción de delitos financieros.
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El proceso arrancó con la visita oficial de una misión del Gafilat, integrada por su presidenta, Isabel Veccio, y el secretario ejecutivo, Esteban Fullín, quienes sostuvieron reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las principales instituciones responsables de la prevención e investigación de delitos financieros.

La delegación fue recibida en Casa Presidencial por el presidente Nasry Asfura, acompañado de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y organismos supervisores del sistema financiero.

La evaluación analizará la capacidad del Estado hondureño en su conjunto para responder a los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. También medirá la efectividad de las políticas públicas, la coordinación institucional y los resultados obtenidos en la investigación, el procesamiento y la sanción de estos delitos.

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A diferencia de evaluaciones centradas únicamente en el marco jurídico, esta revisión pondrá énfasis en la efectividad de las políticas públicas, la coordinación institucional y los resultados obtenidos en la investigación, el procesamiento y la sanción de estos delitos.

Medirán los resultados

El secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullín, explicó que el proceso permitirá determinar cómo Honduras aplica los estándares internacionales y qué tan eficiente es su sistema para detectar operaciones ilícitas, supervisar a los sectores obligados y llevar los casos ante la justicia.

La revisión también abarcará el funcionamiento del sistema financiero, los mecanismos de supervisión, las capacidades de investigación y la cooperación entre las instituciones encargadas de prevenir el uso del sistema económico para actividades ilícitas.

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El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás García, señaló que la evaluación representa una oportunidad para identificar fortalezas y áreas que requieren mejoras dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos.

Indicó que el compromiso mostrado por las instituciones hondureñas refleja la importancia que tiene este proceso para fortalecer la capacidad del país frente a delitos financieros cada vez más complejos.

La misión de Gafilat fue recibida en Casa Presidencial por Nasry Asfura junto a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y organismos supervisores.
La CNBS sostuvo que la evaluación de Gafilat permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en el sistema nacional de prevención del lavado de activos.

Así mismo resalta que el trabajo coordinado entre las distintas entidades será determinante para responder a las observaciones que puedan surgir durante la evaluación.

Honduras será evaluada bajo estándares internacionales

Como parte de la Quinta Ronda, Gafilat verificará el nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones internacionales que sirven como referencia para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Además del análisis normativo, los evaluadores examinarán la efectividad de las acciones implementadas por el Estado, incluida la capacidad para investigar operaciones sospechosas, decomisar bienes de origen ilícito, judicializar casos y coordinar esfuerzos entre las instituciones responsables.

Los resultados de este proceso servirán para medir el grado de cumplimiento de Honduras frente a los compromisos internacionales y establecer recomendaciones orientadas a fortalecer su sistema de prevención y combate de los delitos financieros.

La misión de Gafilat fue recibida en Casa Presidencial por Nasry Asfura junto a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y organismos supervisores.
La misión de Gafilat fue recibida en Casa Presidencial por Nasry Asfura junto a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y organismos supervisores.

Las evaluaciones de Gafilat son consideradas un mecanismo para fortalecer la credibilidad de los países ante organismos internacionales, inversionistas y el sistema financiero global.

Un desempeño favorable puede contribuir a mejorar la confianza en las instituciones nacionales, facilitar las relaciones con entidades financieras internacionales y demostrar el compromiso del país con la transparencia, la integridad financiera y la lucha contra el crimen organizado.

Las autoridades hondureñas señalaron que la evaluación constituye una oportunidad para consolidar los avances alcanzados durante los últimos años y continuar fortaleciendo la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger el sistema financiero frente a nuevas modalidades de delitos económicos.

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