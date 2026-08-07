Cuando el deporte une corazones: las historias que hacen único a Santo Domingo 2026

Marileidy Paulino de República Dominicana compite en la final de 400 metros este miércoles, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. EFE/Orlando Barría

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La celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo ha dejado una serie de momentos que trascienden el ámbito deportivo. En medio del calor extremo y el fervor del público local, las historias personales de atletas, voluntarios y delegaciones han dado forma a una edición histórica, marcada por el centenario de la competencia regional.

Desde el inicio de las competencias, la atención se centró en el equipo anfitrión y en las emociones de quienes compitieron frente a sus familias y compatriotas. Según reportaron medios dominicanos, la emoción de representar a la República Dominicana como país anfitrión ha elevado el significado de cada medalla conseguida por los locales, en una edición que conmemora cien años de historia para el evento multideportivo más antiguo del continente.

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Entre las historias más destacadas, la de Christopher Melenciano ha ocupado un lugar preponderante. El velocista dominicano, nacido con discapacidad auditiva, integró el relevo mixto 4x400 metros que obtuvo la medalla de oro, consolidando así su legado como referente de superación. Melenciano ya había obtenido medallas en los Juegos Sordolímpicos y ahora, de acuerdo con Diario Libre, emocionó al público nacional al conquistar el oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, convirtiéndose en símbolo de perseverancia.

Otra figura central ha sido Marileidy Paulino, campeona olímpica y referente del atletismo dominicano. Paulino afrontó la responsabilidad de ser el rostro de los Juegos, inspirando a jóvenes atletas y asumiendo la presión de competir en casa. Su liderazgo, según medios nacionales, se reflejó dentro y fuera de la pista, donde alentó a sus compañeros y se mostró como ejemplo para las próximas generaciones.

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República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

Las condiciones climáticas extremas también han marcado el desarrollo de las pruebas. Las altas temperaturas y la humedad han exigido un esfuerzo adicional a los deportistas, con sensaciones térmicas cercanas a los 40 °C (104 °F). Los equipos médicos y organizadores reforzaron las medidas de hidratación y recuperación, mientras que muchos atletas completaron sus pruebas mostrando una notable resiliencia.

El ambiente de unidad regional se evidenció desde la ceremonia inaugural. Gestos de compañerismo entre atletas de distintos países han recordado que los Juegos no solo representan una competencia, sino una celebración de la amistad entre las naciones de Centroamérica y el Caribe. La solidaridad entre rivales se hizo visible en numerosas ocasiones, como cuando el dominicano Julio Rodríguez cargó a Kevin Alemán (El Salvador) fuera del área de competencia tras una lesión durante una prueba de lucha, ante la ovación del público. El gesto adquirió mayor significado por el vínculo familiar entre ambos deportistas, ya que el padre de Alemán fue el primer entrenador de Rodríguez.

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El certamen también ha sido escenario para el debut de jóvenes talentos que, tras años de esfuerzo y sacrificio familiar, cumplieron el sueño de representar a sus países. A la par, varios veteranos encontraron en Santo Domingo la ocasión ideal para despedirse de la competencia internacional, recibiendo el reconocimiento de rivales y espectadores.

Flor Denis Ruiz ganó la medalla de oro e impuso nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Para muchas delegaciones pequeñas, la sola clasificación a finales fue vivida como una medalla. Países con escasos recursos y pocos representantes celebraron cada logro con entusiasmo, reflejando el espíritu inclusivo de los Juegos. La labor de miles de voluntarios dominicanos, muchos de ellos estudiantes, resultó fundamental para el desarrollo de la cita, dedicándose a tareas de logística, transporte y atención médica.

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La edición centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe culmina como un mosaico de historias humanas, superación y solidaridad, dejando huellas que trascienden el medallero y fortalecen el vínculo entre las naciones de la región.