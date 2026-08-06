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Fito Páez marchó en Bariloche contra la extranjerización de tierras: “La patria no se vende, man”

El músico rosarino se sumó a la movilización patagónica y acompañó el reclamo mientras prepara, en esa ciudad, los conciertos que brindará en septiembre en Madrid

Fito Páez se sumó en Bariloche a la marcha contra la extranjerización de tierras y afirmó que “La Argentina no se vende, man” (Video: Instagram)
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Fito Páez se sumó este jueves a la marcha en Bariloche contra la extranjerización de tierras, en el marco de las protestas nacionales que se desarrollaron en simultáneo frente al Congreso de la Nación. El autor de El amor después del amor interrumpió sus ensayos en la Patagonia para acompañar la movilización junto a vecinos, organizaciones sociales y referentes de distintos sectores, y difundió un video desde sus redes sociales con una frase que circuló con rapidez: “La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender?”.

Páez lleva aproximadamente una semana en San Carlos de Bariloche, donde prepara los shows que brindará en septiembre en el Teatro Real de Madrid. Pese a la agenda de trabajo, decidió sumarse a la convocatoria local que partió desde la intersección de las calles Onelli y Moreno y avanzó hacia el Centro Cívico. Horas antes de la marcha, el músico ya había publicado otro video con una postura clara: “Estamos en un lugar recóndito en la Patagonia argentina que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie, porque es nuestra. Besotes”.

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Fito Páez interrumpió sus ensayos en la Patagonia para acompañar la convocatoria junto a vecinos y organizaciones sociales
Fito Páez interrumpió sus ensayos en la Patagonia para acompañar la convocatoria junto a vecinos y organizaciones sociales

La movilización en Bariloche, una de las más numerosas de los últimos meses en la ciudad, reunió a manifestantes con banderas argentinas, wenufoyes mapuche y cánticos. La columna partió desde Onelli y Moreno, pasó por el Memorial de Veteranos de Malvinas y culminó en el Centro Cívico, donde los organizadores tenían previsto realizar el acto de cierre y la lectura de un documento de rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno Nacional. Páez estuvo presente en ese tramo final antes de retirarse.

El músico rosarino buscó que su presencia no opacara el reclamo colectivo. Según relataron medios locales como BarilocheOpina y El Cordillerano, al llegar al inicio de la columna pidió expresamente que no le tomaran fotos ni videos, con el objetivo de que la atención permaneciera centrada en las consignas de la marcha. Aun así, grabó con su teléfono y realizó al menos una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la movilización junto a dos integrantes de su banda. Un periodista del medio local Bache3000 se acercó para pedirle una nota formal, pero Páez declinó. Sí dejó, no obstante, una frase breve que repitió cuando lo volvieron a consultar: dijo que había que “ser responsable” y que “hay que poner la cara” en este momento.

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Los organizadores de la protesta en Bariloche previeron un acto de cierre y la lectura de un documento de rechazo a la reforma oficialista
Los organizadores de la protesta en Bariloche previeron un acto de cierre y la lectura de un documento de rechazo a la reforma oficialista

La jornada de protestas se desarrolló mientras el Senado debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. La iniciativa incluía originalmente un capítulo que proponía flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El Gobierno terminó retirando ese apartado antes del debate, en parte por la presión de bloques aliados y la movilización social, aunque las organizaciones convocantes decidieron mantener la marcha para expresar su rechazo al resto de la iniciativa y reafirmar que la tierra, los recursos naturales y la soberanía nacional no están en negociación.

El músico rosarino se unió así a un elenco amplio de figuras del arte y el espectáculo que rechazaron públicamente la iniciativa oficialista. Entre ellas estuvieron Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, Lali Espósito, Dillom y Ca7riel, además del futbolista de la selección nacional Lisandro Martínez. Espósito fue una de las primeras en manifestarse: en un video convocó a sus seguidores a sumarse a la plaza frente al Congreso “para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos”. La cantante Nicki Nicole, por su parte, escribió en sus redes: “La Argentina es de ustedes y la están vendiendo”, y llamó a los jóvenes a hacerse presentes en las calles.

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