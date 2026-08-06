Encontraron a Zulma Lobato en Paraná y ya coordinan su regreso a Buenos Aires: “Conseguimos un techo para ella”

Jazmín La Cuerpo dio la buena noticia de que encontraron una casa para que Zulma Lobato pueda vivir

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Luego de varias horas de preocupación, Zulma Lobato, artista de 67 años que se hizo conocida por sus apariciones en Crónica TV, fue localizada este jueves en Paraná, Entre Ríos, tras varios días en situación de calle. La noticia fue confirmada por Jazmín Salinas, más conocida como La Cuerpo, quien anunció en Instagram que ya se organizó su traslado a Buenos Aires, donde contará con alojamiento seguro a partir del lunes. El caso cobró notoriedad por la viralización de fotos que mostraron su estado de vulnerabilidad y motivó una respuesta solidaria para asistirla.

Una actualización clave sobre el caso de Zulma Lobato llegó este jueves. “¡Atención! Ya dimos con el paradero de Zulma Lobato. El lunes, a primera hora, viaja a Buenos Aires. Ya pudimos ubicarla y conseguimos un techo para ella. ¡Gracias a todos por la ayuda!”, comunicó La Cuerpo, a través de un posteo en Instagram, una figura de las redes que tomó el último año gran notoriedad.

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El comunicado de Jazmín La Cuerpo anunciando que encontraron a Zulma Lobato y que viajará la semana que viene a Buenos Aires (Instagram)

La artista fue localizada y a se coordinó su traslado a la capital, donde contará con un lugar donde alojarse. La noticia pone fin a la incertidumbre sobre el paradero y la situación inmediata de Lobato, que había generado preocupación en redes.

El hallazgo de Zulma Lobato en situación de calle en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, desencadenó un fuerte impacto mediático y una ola de reacciones en redes sociales. La artista fue encontrada frente al hospital San Martín de esa ciudad, desorientada y sin poder explicar claramente cómo había llegado hasta ese lugar. Solo llevaba consigo bolsas de consorcio con ropa y medicamentos.

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Las autoridades municipales intervinieron de inmediato y la derivaron a un alojamiento transitorio, donde comparte espacio con otras personas en condición vulnerable. El equipo interdisciplinario que la asiste trabaja para contactar a posibles familiares y encontrar una solución habitacional más estable.

Así encontraron a Zulma Lobato en el centro de Paraná

En las últimas semanas, la situación de Zulma Lobato se volvió crítica tras haber sido desalojada de su vivienda en Buenos Aires. Esto la llevó a depender de la ayuda de terceros para cubrir sus necesidades básicas y, finalmente, a migrar a Entre Ríos, donde fue hallada en la vía pública.

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La viralización de las fotos de la mediática en Paraná había motivado a Jazmín La Cuerpo, a emitir un comunicado público para aclarar su relación actual con la artista. Ella había liderado una campaña de recaudación para asistirla, explicó en redes sociales: “A raíz de las fotos que están circulando de Zulma Lobato, quiero hacer una aclaración”.

En su descargo, La Cuerpo detalló el alcance de la ayuda brindada: “Gracias al acompañamiento de muchísimas personas, logramos recaudar 11 millones de pesos para ella”. Esta campaña solidaria se había iniciado tras la difusión de un video donde Zulma Lobato exponía su situación de desamparo y solicitaba apoyo económico para poder alquilar una habitación.

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Desde que ganó popularidad en sus apariciones en Crónica TV, Zulma Lobato expuso la vulnerabilidad de su situación

Sin embargo, el vínculo entre ambas se rompió abruptamente luego de que se cumpliera el objetivo de la recaudación. “Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, afirmó, en su comunicado.

Actualmente, Zulma Lobato permanece bajo la protección de un dispositivo municipal. La artista señaló que, al momento de ser hallada, llevaba varios días sin poder higienizarse ni lavar su ropa: “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató.

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El caso de Zulma Lobato, quien se hizo conocida por sus apariciones en el programa de Anabela Ascar en Crónica TV y luego estuvo como invitada en varios programas, vuelve a poner en escena la fragilidad de figuras populares ante situaciones de exclusión y la importancia de la intervención estatal y social para garantizar acompañamiento y protección a personas en situación de vulnerabilidad.