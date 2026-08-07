La AFA respaldó a Gianni Infantino en medio de la crisis en la FIFA por el proyecto fallido

La Asociación del Fútbol Argentino encabezada por Claudio Tapia lanzó un comunicado en relación al trabajo realizado por Gianni Infantino en la FIFA (REUTERS/Agustín Marcarian)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su respaldo a la gestión de Gianni Infantino, pocas horas después de que la FIFA reconociera errores y pidiera disculpas a sus 211 asociaciones miembro. El motivo fue la propuesta de privatización parcial de sus torneos, incluyendo el próximo Mundial, proyecto que ya no seguirá adelante.

El comunicado de la AFA, difundido tras la retirada oficial de la iniciativa, expuso una posición de apoyo institucional, mientras la UEFA mantiene su rechazo y sostiene el boicot a los torneos internacionales organizados por FIFA, la dirigencia argentina optó por respaldar la conducción de Infantino, en una posición alineada con la Conmebol, más allá de no haber acompañado el plan que generó controversia.

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En concreto, la AFA expresó: “En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”.

El jueves 30 de julio, sólo unas horas antes de que el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE) fuera retirado, la UEFA había emitido un anuncio contundente: “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

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La organización argentina destacó la marcha atrás del proyecto FIFA Forward Enterprise y valoró el pedido de disculpas a las 211 federaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

La reacción de la AFA destacó: “En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas”.

La institución que preside Claudio Chiqui Tapia hizo hincapié en que “es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones”.

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El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo, según la explicación de Infantino, “proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”. Infantino remarcó que la propuesta solo seguiría adelante si contaba con el respaldo mayoritario de las federaciones y luego de un proceso de consulta.

La oposición al proyecto fue liderada por la UEFA, pero también recibió rechazos de la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). La falta de respaldo de la Conmebol lo terminó de enterrar. Ante esta situación, la FIFA retiró la iniciativa y emitió una comunicación en la que admitió errores y solicitó disculpas a sus miembros.

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La propuesta de Infantino para vender una participación de derechos comerciales del Mundial quedó sin efecto por el rechazo de distintas confederaciones (Reuters/Maria Lysaker)

En el comunicado posterior a la decisión, FIFA sostuvo: “Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación”. La reacción de la UEFA fue inmediata, reafirmando el boicot anunciado.

La Asociación del Fútbol Argentino utilizó el comunicado para reconocer la transformación institucional de la FIFA en los últimos años bajo la gestión de Infantino. En el mismo sentido, la AFA señaló sobre Infantino: “Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”.

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La institución enfatizó: “Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte”.

La confederación europea ratificó que sostiene su boicot a torneos de FIFA, pese a la marcha atrás en el proyecto FFE

El texto de la AFA concluyó con una reafirmación de confianza en la gestión de Infantino. El organismo a cargo de Tapia sostuvo: “En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aún, más inclusivo”.

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La cuenta regresiva hacia el próximo Congreso de la FIFA en Rabat añade presión al escenario internacional, ya que restan únicamente 224 días para las elecciones presidenciales previstas para el 18 de marzo de 2027. Además, en tan solo tres meses, el 18 de noviembre, finalizará el plazo para la presentación de candidaturas, lo que introduce nuevas variables en medio de una crisis institucional y mantiene la atención del mundo del fútbol en la dinámica interna de la entidad madre.

El miércoles pasado marcó un punto de inflexión en la crisis, cuando Gianni Infantino encabezó lo que diversos medios europeos describieron como una “reunión de emergencia” en la sede de la FIFA en Rabat. Tras ese encuentro, el diario inglés The Times publicó que el presidente habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030, relegando a España, a cambio de apoyo político. La FIFA negó esa versión a través de su canal oficial en X, desde el perfil “FIFA Media”, y sostuvo: “Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión en el momento oportuno”.

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En ese contexto, la institución emitió un comunicado en el que indicó que “el Secretario General de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA”. Mientras tanto, la cadena europea Sky News informó que varios altos funcionarios de la entidad no participaron del cónclave. Entre los ausentes, el medio señaló a la directora de fútbol, Jill Ellis; al director de desarrollo global del fútbol, Arsène Wenger; a la directora de fútbol femenino, Sarai Bareman; y al director de operaciones, Kevin Lamour.