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La app silenciosa que usan para espiar el celular sin que te des cuenta: modo stalkerware

Expertos identificaron servicios que facilitan vigilancia y exposición de datos personales, en un mercado clandestino que amplifica el riesgo de control y hostigamiento

Alerta por el auge del stalkerware que convierte el móvil en herramienta de vigilancia - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Alerta por el auge del stalkerware que convierte el móvil en herramienta de vigilancia - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
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La vigilancia digital se ha convertido en un riesgo real y cotidiano para millones de personas, muchas veces sin que la víctima lo perciba. La proliferación de stalkerware (aplicaciones ocultas diseñadas para espiar) ha transformado los teléfonos móviles en herramientas de control y abuso, donde el peligro no siempre es evidente a simple vista.

Un informe de la compañía de seguridad digital, Kaspersky, alertó sobre la magnitud de este fenómeno: casi la mitad de los usuarios encuestados experimentó alguna forma de abuso facilitado por la tecnología en el último año, aunque pocos identifican correctamente estas conductas.

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Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
La investigación describe un patrón que combina acoso, exclusión, suplantación y doxxing, con víctimas que suelen sufrir varias formas a la vez, en un contexto donde muchas conductas se perciben como conflictos “normales” online - (Reuters)

Hoy, el peligro de ser vigilado a través del móvil ya no es exclusivo de casos extremos. El estudio reveló que estas prácticas se han normalizado y pueden pasar desapercibidas como parte de conflictos o rutinas digitales. El problema se agrava porque el abuso digital rara vez se presenta como un hecho aislado, sino que suele combinar acoso, exclusión, doxxing, control de rutinas y exposición de datos personales en una espiral difícil de frenar.

¿Qué es el stalkerware y cómo opera?

El stalkerware es un software espía que se instala de manera oculta en un teléfono móvil para monitorear la actividad de la víctima. Una vez activo, puede registrar ubicación, mensajes, llamadas, fotos, historial de navegación y muchas otras acciones del dispositivo, todo sin levantar sospechas.

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La compañía de ciberseguridad ha detectado más de 34.000 usuarios afectados por stalkerware entre 2024 y 2025, con un acumulado de 127.000 víctimas en cinco años y presencia en más de 160 países.

La compañía reporta un acumulado de 127.000 víctimas en cinco años y presencia en más de 160 países, con foco de crecimiento en América Latina y casos destacados en Brasil dentro del mapa global de detecciones - REUTERS/Kim Hong-Ji
La compañía reporta un acumulado de 127.000 víctimas en cinco años y presencia en más de 160 países, con foco de crecimiento en América Latina y casos destacados en Brasil dentro del mapa global de detecciones - REUTERS/Kim Hong-Ji

La amenaza crece en América Latina: Brasil está entre los países con mayor número de casos detectados, junto con Rusia e India. En foros de la dark web, los expertos identificaron servicios de doxxing y espionaje digital con precios que van desde 50 hasta 4.000 dólares, ofreciendo a cualquiera la posibilidad de vigilar y controlar a otra persona.

Abuso digital: más allá de la vigilancia

El informe destacó que el abuso facilitado por la tecnología abarca múltiples formas: acoso, exclusión, ciberacoso persistente, suplantación de identidad, vigilancia no autorizada y doxxing (exposición de datos personales en internet para intimidar o dañar). El 46% de los encuestados experimentó al menos una de estas agresiones en el último año, y quienes las sufrieron reportan en promedio casi tres tipos distintos de abuso.

Entre los comportamientos más frecuentes están los bloqueos y exclusiones intencionadas (17%), mensajes ofensivos (15%), acoso digital (9%) y doxxing (5%). Muchas de estas prácticas, lejos de ser detectadas como violencia, se confunden con conflictos normales de la vida online, dificultando la búsqueda de ayuda y la prevención.

¿Por qué es tan difícil detectar el stalkerware?

Qué hacer ante sospecha de vigilancia en el celular sin alertar al posible agresor - REUTERS/Violeta Santos Moura
Qué hacer ante sospecha de vigilancia en el celular sin alertar al posible agresor - REUTERS/Violeta Santos Moura

El peligro del stalkerware reside en su capacidad para operar en segundo plano, sin dejar rastros visibles. Las víctimas suelen notar cambios sutiles: mayor consumo de batería, aumento inesperado en el uso de datos, aplicaciones desconocidas instaladas o la activación de la opción “Fuentes desconocidas”. Sin embargo, estos signos pueden pasar desapercibidos o atribuirse a fallos del sistema.

Según el informe de Kaspersky, el stalkerware no solo expone la información de la víctima, también la de familiares, amigos y contactos almacenados en el teléfono comprometido. Además, permite anticipar movimientos, ejercer presión, intimidar y sostener situaciones de control o violencia durante periodos prolongados.

Cómo actuar ante la sospecha de espionaje digital

  • Observa el comportamiento del dispositivo: batería que se agota más rápido, consumo de datos elevado, apps desconocidas o configuraciones alteradas pueden ser signos de alerta.
  • No elimines la app sospechosa de inmediato: si hay riesgo de violencia, borrar el software puede alertar al agresor. Busca primero apoyo en una organización especializada o autoridad competente.
  • Refuerza la seguridad de tus cuentas: cambia contraseñas, usa autenticación en dos pasos y realiza estos cambios desde un dispositivo seguro.
  • Busca ayuda desde otro equipo: contacta a una persona de confianza, una línea de atención a víctimas o una organización especializada en violencia digital.
  • Protege el móvil con un software confiable: soluciones digitales detectan stalkerware, spyware y amenazas ocultas que ponen en riesgo tu privacidad.

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