La inteligencia artificial resolvió problemas matemáticos que llevaban más de 30 años sin respuesta

La nueva IA de OpenAI logra resolver problemes matemáticos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial dio un nuevo paso en el terreno de la investigación científica. OpenAI anunció el lanzamiento de Astra, un modelo de IA diseñado para resolver problemas matemáticos de alta complejidad que permanecieron abiertos durante décadas.

Según explicó el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, el sistema logró encontrar soluciones para diez problemas matemáticos que hasta ahora no habían sido resueltos por investigadores, incluidos algunos planteados hace más de 30 años.

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El anuncio representa uno de los avances más relevantes en el uso de inteligencia artificial para la ciencia, ya que los desafíos abordados pertenecen a áreas altamente especializadas de las matemáticas y habían resistido el trabajo de generaciones de investigadores. Al mismo tiempo, OpenAI informó que pondrá gratuitamente sus modelos a disposición de 100.000 científicos y matemáticos con el objetivo de acelerar nuevos descubrimientos.

OpenAI lanza su nuevo modelo de IA de cálculos matemáticos Astra. (OpenAI)

Problemas abiertos durante décadas

Entre los diez desafíos matemáticos resueltos por Astra figuran dos de los llamados problemas de Erdős, propuestos por el célebre matemático húngaro Paul Erdős, considerado una de las figuras más influyentes de la disciplina durante el siglo XX.

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Erdős publicó miles de trabajos científicos y dejó numerosas preguntas abiertas antes de su fallecimiento en 1996. Varias de ellas permanecieron sin solución durante décadas debido a su enorme complejidad.

Según OpenAI, Astra consiguió resolver algunos de estos problemas utilizando nuevos métodos de razonamiento desarrollados específicamente para investigación científica.

Las soluciones abarcan distintas ramas avanzadas de las matemáticas y de la informática teórica, entre ellas geometría de alta dimensión, teoría de codificación, álgebras de operadores y complejidad cuántica.

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OpenAI desarrolló una IA para ayudar a científicos y matemáticos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Se trata de campos que tienen aplicaciones tanto en matemáticas puras como en criptografía, comunicaciones digitales, computación cuántica e inteligencia artificial.

Un modelo pensado para investigadores

Durante la presentación, OpenAI explicó que Astra no está orientado únicamente a responder preguntas como un chatbot tradicional.

El modelo fue diseñado para colaborar en proyectos científicos complejos, ayudando a investigadores a formular hipótesis, revisar resultados, analizar demostraciones matemáticas y explorar nuevas líneas de investigación.

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Como parte de esta estrategia, la empresa anunció un programa que permitirá a 100.000 científicos y matemáticos acceder gratuitamente a sus modelos de inteligencia artificial.

OpenAI aseguró que su herramienta estará disponible de manera gratuita para 100.000 científicos. (OpenAI)

El objetivo, según la compañía, es facilitar que universidades, centros de investigación y laboratorios puedan utilizar estas herramientas para acelerar descubrimientos en distintas disciplinas.

“Queremos empoderar a científicos y matemáticos con herramientas que aceleren el descubrimiento”, señaló OpenAI durante el anuncio.

Resolver problemas por unos 2.000 dólares

Uno de los datos que más llamó la atención fue la estimación realizada por OpenAI sobre el coste computacional necesario para resolver este tipo de desafíos.

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La empresa aseguró que, utilizando el sistema de cobro basado en tokens —la unidad utilizada para medir el procesamiento de los modelos—, resolver estos problemas tendría un coste aproximado de 2.000 dólares.

OpenAI desarrolló un nuevo sistema de IA.

Aunque la cifra puede parecer elevada para un usuario común, representa un coste muy reducido si se compara con los años de investigación que normalmente requieren este tipo de problemas matemáticos.

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No obstante, especialistas recuerdan que el verdadero valor de una demostración matemática no reside únicamente en llegar al resultado correcto, sino también en comprender el razonamiento que conduce a esa solución.

Así funciona el sistema multiagente de Astra

Una de las principales novedades del modelo es su arquitectura basada en multiagentes. En lugar de funcionar como un único sistema que analiza un problema de principio a fin, Astra divide la tarea entre distintos agentes especializados que trabajan simultáneamente.

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Cada uno de estos agentes asume una función específica: algunos generan hipótesis, otros verifican cálculos, otros buscan errores y otros revisan las conclusiones obtenidas.

Astra de OpenAI trabaja con varios agentes de IA. (OpenAI)

Posteriormente, los resultados son integrados para producir una respuesta final. Este enfoque busca reproducir el funcionamiento de un equipo de investigadores, donde varios especialistas colaboran sobre un mismo problema desde perspectivas diferentes.

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Según OpenAI, esta metodología permite abordar desafíos científicos mucho más complejos que los que podía resolver un único modelo de inteligencia artificial.

La comunidad matemática pide cautela

El avance tecnológico llega en un momento en el que parte de la comunidad científica reclama una mayor regulación sobre el uso de inteligencia artificial en la investigación.

En junio, la Unión Matemática Internacional (IMU) respaldó oficialmente la denominada Declaración de Leiden sobre Inteligencia Artificial y Matemáticas, un documento que advierte sobre los riesgos de utilizar sistemas de IA sin suficientes garantías éticas y metodológicas.

Comunidad científica pide cautela ante esta nueva IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto ya cuenta con miles de firmas de matemáticos, investigadores y profesores universitarios de distintos países.

Entre sus principales preocupaciones figura la posibilidad de que el desarrollo acelerado de estas tecnologías genere problemas relacionados con la autoría científica, los derechos de propiedad intelectual, la transparencia de los resultados y la dependencia excesiva de sistemas comerciales.

Además, la declaración solicita una mayor inversión en infraestructura pública para investigación y una regulación más estricta del sector de la inteligencia artificial.