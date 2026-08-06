Claudio Tapia: “Scaloni es mi plan A, B y C, pero no lo puedo tener encadenado”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, participó en una entrevista con TyC Sports

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Por primera vez después de la final del Mundial 2026, en la que la selección argentina cayó por 1-0 contra España en Nueva York, Claudio Tapia brindó una entrevista con TyC Sports en la que puso el foco sobre el futuro de Lionel Scaloni y Lionel Messi en la Albiceleste.

Tapia se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la selección argentina. “Mi plan A, B y C es Scaloni”. Hay que recordar que, luego de la final perdida contra España, Scaloni puso en duda su lugar y remarcó que “cumpliré el contrato hasta diciembre”.

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“Yo quiero que siga. Todos queremos que siga. Soy un tipo agradecido, vamos a dejar que él medite y tome la decisión que crea que es la correcta. Yo no puedo tener al Gringo encadenado si piensa que no puede tener alguna proyección superadora. Aunque nos duela. Pero es mi plan A, B y C”, aseguró.

Claudio Tapia analizó la labor de Lionel Messi en el reciente Mundial

También puntualizó en el futuro en la Selección de Lionel Messi, quien dejó en claro que el Mundial 2026 fue el último de su carrera. “Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo y lo disfruté en cada minuto. Fue el abanderado del grupo y a la cabeza de un grupo que de cinco finales ganó cuatro. Fue el mejor jugador de la Copa del Mundo”, afirmó.

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El máximo responsable de la AFA explicó que “es una decisión de él (Messi) y tiene que sentir ganas. En 2022 él no sabía si iba a llegar a 2026. Él dijo ‘partido a partido’ y creo que vimos ahora su mejor versión. Quiero que tome la decisión que sea correcta. Por ejemplo, Fideo (Di María) dejó la Selección y por lo que hizo en el fútbol argentino estaba para jugar el Mundial. A veces le dije en joda ‘vos te apuraste’ y me dijo ‘estaba lleno y era mi momento’”. Y concluyó con una reflexión personal sobre el capitán del seleccionado: “Me quedo con cada abrazo porque es personal que es el afecto y relación que mantenemos”.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, en una entrevista con TyC Sports, abordó la relación de la selección nacional con el público y el tema de las Islas Malvinas.

Respecto al episodio de la bandera de las Islas Malvinas tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial 2026, uno de los ítems por los que la FIFA abrió una investigación sobre la Selección, aseveró: “Habíamos leído algunas manifestaciones públicas de que no se podría ingresar nada. Esto fue algo de la gente. Después te enteras y sabemos quiénes fueron los pibes, que eran del Fuerte Apache y conocen a alguno del plantel. Nunca se preparó nada. Tampoco hubo ninguna de parte de FIFA, hasta ahora que llegó el expediente, un llamado de atención. Al contrario, nobleza obliga, no pasó nada. Si la gente te expresa con esa bandera, vos que hubieras hecho: ‘¿La dejás en el piso o la levantás?’. Yo también la levanto, somos argentinos y estamos orgullosos”.

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En esta misma línea, sobre la magnitud del triunfo contra Inglaterra, aseguró que se puede comparar con Qatar 2022: “Por mis sensaciones personales, se puede medir como la final con Qatar, uno sentía la presión. Si te ponés a pensar, en un Mundial de ocho partidos, el siete fue con Inglaterra. Si hubiera sido uno con menos selecciones, hubiéramos sido campeones contra Inglaterra. Por emoción representa muchísimo. Levantar la Copa del Mundo es superador, no tengo dudas, pero por las cargas emocionales y la responsabilidad que tenía la Selección y Leo, fue como ganar la Copa del Mundo”.

Chiqui Tapia sobre los críticos de la Selección Argentina: "Hay gente a la que le molesta que ganemos títulos"

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Las conclusiones del Mundial 2026: “Las conclusiones son favorables, las que uno siempre pensó desde el inicio del sorteo del Mundial. Se cumplió el objetivo, íbamos con la convicción de jugar los ocho partidos. En lo personal y en lo que respecta a la Selección, muy contento. Se hizo un gran Mundial. Obvio, queríamos ser bicampeones del mundo. Te veías que podías salir campeón del mundo. Contento con lo que dio este grupo, es excepcional. No es lo primero de lo que nos hacen sentir orgullosos. A lo largo de todo este desarrollo del proyecto conducido por Scaloni son cinco finales, cuatro títulos. Son muchos hitos y marcas que te van dando cosas positivas. Es la mejor selección de todos los tiempos”.

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El partido contra Inglaterra: “Siempre tenemos algunas cábalas. Una hora y media antes de salir al estadio, me voy a cortar el pelo. Estaba con Rulli, me dijo: ‘¿Qué te pasa, estás cagado?’ Y le dije que un poco estaba. No era miedo, era la sensación de que era un partido con más cargas: las emocionales. Todos los pibes estaban tranquilos. Rulli me dijo que me quedara tranquilo. La carga emocional que tenían los jugadores y la responsabilidad de no fallarles a los argentinos eran superiores a las que había para jugar con España. La gente lo hizo sentir antes cuando se veía que nos podíamos cruzar con Inglaterra, que era el partido a ganar. Hubo partidos que nos marcaron mucho. Cabo Verde, Egipto e Inglaterra fueron partidos de corazón. No tenía la sensación de que íbamos a perder”.

Sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026: “Hubo durante todo el Mundial. Todos los partidos. Me enoja porque parece que hay gente que le enoja que la selección argentina siga ganando títulos. Les molesta que el pueblo argentino esté contento. En un país como el nuestro, todos los partidos iba a suceder algo o sucedieron cosas íntimas. Hay cosas con las que en la vida no se jode. En este Mundial se jodió con eso. Cuando vos jodés con cosas que no se pueden, superás una raya, decís: ‘¿De qué lado estás?’. Conspirás contra tu propia Selección. Un problema puede ser Claudio Tapia. Dejalo de lado, si tenés un problema con Claudio Tapia, agarrátela con él. Pero acá hubo cada partido, sistemáticamente, una operación diferente. Siempre anunciaban algo malo o había un intento de desestabilizar algo. La Selección no es ni mía, soy el presidente de la AFA, la Selección es de todos. Acá tienen que entender que la Selección le dio alegrías a todo el pueblo argentino. Logró en todo este tiempo que la gente se identificara con un grupo. Salir a festejar a la calle y revalidar a los excombatientes de las Malvinas. En este Mundial, con ese partido, logró instalar el tema Malvinas en la agenda diplomática del mundo, algo de lo que hacía muchísimo tiempo no se hablaba. En más de 30 países se habló de las Malvinas”.

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Claudio Tapia habló sobre el actual formato del fútbol argentino

Su rol en los logros de la Selección: “El triunfo o acierto mío es haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina y estar a cargo del proyecto. Ese es el acierto mío. Después, es todo de los jugadores y del cuerpo técnico, yo no juego”.

Su relación dirigencial con Boca Juniors y River Plate: “Bien. Román (Riquelme) viene más frecuente y tenemos mucho más diálogo. Con River también, con Nacho Villarroel hemos hablado durante todo el Mundial, veníamos hablando después de cada partido, incluso estuvo. No vino ayer a la reunión porque creo que estaba de viaje. Con Stefano (Di Carlo) por ahí hace un tiempito que no estamos hablando, pero yo llevo una relación normal con todos los presidentes del fútbol argentino”.

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El título por la tabla anual que le otorgaron a Rosario Central: “Ahora les gusto eso, ¿no? No me arrepiento porque es justo y porque lo habíamos hablado con los dirigentes. Conmebol y FIFA graban las reuniones y a partir de esa reunión grabamos todas las reuniones, tanto la Liga como el Comité Ejecutivo. Que a veces es difícil salir y decir ‘che, pará, Chiqui no eligió esto, lo elegimos todos. Lo votamos nosotros porque nosotros le pedimos que haya esto. Acá hay reuniones, podés venir o no. Podés decir si estás en desacuerdo. No es que el que viene tiene la obligación de decir. Como hemos escuchado a cualquier otro dirigente. Es justo que el que más puntos sacó en la tabla tenga un título, ¿por qué no lo puede tener?”

Claudio Tapia habló sobre la chance de que Argentina tenga una primera fase completa en el Mundial 2030

Críticas de los presidentes Diego Milito (Racing) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata): “No me meto en las particularidades de cada club. Hay momentos en los que uno quiere decir otra cosa y te sale. Cada presidente defiende un arco todos los fines de semana. Me puede gustar o no, pero los entiendo. Lo que no me gusta en particular es que, si un club está representado por un dirigente que levanta la mano, no salgas atrás a criticar a descalificar a tu dirigente. Porque si no, vení vos a las reuniones. Y si no, no vengás, que no venga nadie. Como sucede. Yo tengo muy buena relación con los vicepresidentes de un club que nombraste, y a mí me llaman y me dicen ‘Chiqui, necesitamos si Conmebol nos puede anticipar el pago por la Copa Libertadores’, y yo soy el primero que llamo a Alejandro Domínguez y que AFA manda una nota para que ese club reciba por anticipado ese pago. Hay clubes que han levantado la inhibición gracias a las gestiones que hace este presidente, pero no salgo a decir lo nombres. Y uno es el vicepresidente de uno que dijeron ustedes y no digo nada porque mi obligación es gestionar para todos”.

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La mejor liga del mundo: “La única que me gusta es la Argentina. Me gusta la mía porque somos diferentes. Jugamos diferentes, porque somos ganadores. Desde chico jugábamos por algo. En el patio de la escuela, en la plaza, en un club o en la calle, siempre jugábamos por algo, por el pancho, la gaseosa. Por qué pensás que vienen a buscar jugadores del fútbol de todo el mundo: porque los formamos y somos ganadores. Nosotros no queremos perder ni a la bolita. Nacimos para estos. Para mí el mejor fútbol del mundo es el nuestro”.

El torneo con 30 equipos y cómo será en 2027: “Si me preguntan, ‘¿podría ser mejor con 20?, Y podría ser, quizá. Pero el mundo también está cambiando. El Mundial de Clubes se hizo con más equipos. Este Mundial jugamos con 14 selecciones más y si vamos al del 2030 y jugamos con 64 van a ser más selecciones también. Entonces tan equivocados no estamos. Por ahí, comercialmente o porque hay otra cultura, algunos piensan que el torneo de 20 equipos es mejor. Pero hay gente que te dice ‘quiero un torneo de 20 equipos y nunca vio un torneo de 20 equipos. No quiero decir que esté mal o que esté bien. Lo que digo es que de acuerdo a lo que votan y elijen los dirigentes del fútbol argentino tenemos un torneo de 30 equipos”.

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Fase completa del Mundial 2030 en Argentina: “Hemos logrado algo importantísimo que fue reivindicar la historia: que el Mundial de 2030 sea homenajeado como se debe porque el primer Mundial se jugó 100 años atrás. No quiero que nadie lo tome a mal, pero, ¿cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa, con cero costos para el Estado. Para que el Mundial del 2030 sea con 64 equipos y poder tener una fase completa. Y quienes eran las sedes, España, Portugal y Marruecos, van a tener cuatro partidos más si se juega con 64 equipos. Hicieron una inversión billonaria para acondicionar y que la están haciendo con estadios, logística. Y si nosotros nos ponemos a pensar que estamos a media hora de Uruguay, a una hora y media de Paraguay y podemos hacer una fase completa en el 2030 en nuestro país. Si uno está de este lado, ¿querés estar o no como presidente del fútbol argentino? A mí me gustaría estar. Si pensamos que podemos hacer una fase completa. A mí me gustaría estar en el 2030 porque estamos trabajando para eso y quiere ser el presidente en ese Mundial”.