Cómo oscurecer la pantalla del iPhone con el nuevo modo Ultra Dark Liquid Glass de iOS 26

Activa el Ultra Dark Liquid Glass para tu dispositivo iPhone con iOS 26. (Apple)

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La llegada de iOS 26 introdujo Liquid Glass, el nuevo lenguaje de diseño de Apple que transforma la apariencia del sistema operativo mediante transparencias, reflejos y efectos visuales dinámicos.

Sin embargo, no todos los usuarios prefieren esta estética brillante. Por ello, ha comenzado a popularizarse una configuración conocida como Ultra Dark Liquid Glass, una combinación de ajustes que permite oscurecer la interfaz del iPhone para conseguir un aspecto más sobrio, con mayor contraste y menos elementos translúcidos.

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Aunque no se trata de un modo oficial desarrollado por Apple, esta configuración aprovecha varias funciones integradas en iOS 26 para reducir las transparencias, reforzar los tonos oscuros y hacer que la experiencia de uso resulte más cómoda, especialmente durante la noche o en ambientes con poca iluminación.

Liquid Glass te da la opción de usar el modo Ultra Dark. (Pocket-lint)

El efecto también puede ayudar a disminuir el impacto visual de los reflejos característicos de Liquid Glass, ofreciendo una apariencia más uniforme en menús, widgets, carpetas, el Centro de control y la pantalla de inicio.

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Qué es Ultra Dark Liquid Glass

Liquid Glass es la nueva identidad visual de iOS 26. Apple la describe como una interfaz capaz de reflejar y refractar el entorno, adaptándose al contenido mostrado en pantalla y alternando entre modos claros y oscuros.

La configuración Ultra Dark no modifica el funcionamiento del sistema ni instala herramientas externas. En realidad, consiste en combinar el modo oscuro con distintas opciones de accesibilidad y personalización ya disponibles en el sistema operativo.

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El resultado es una interfaz con menos transparencias, fondos más opacos y un mayor contraste entre los distintos elementos de la pantalla.

Puedes cambiar el color del Liquid Glass de iOS 26. (Pocket-lint)

El primer paso: activar el modo oscuro

La base de esta configuración es el modo oscuro de iOS.

Para activarlo basta con ingresar en Ajustes, seleccionar Pantalla y brillo y elegir la opción Oscuro.

También puede habilitarse desde el Centro de control, manteniendo pulsado el regulador de brillo y seleccionando Modo oscuro.

Quienes prefieran automatizar este comportamiento pueden activar la opción Automático dentro del mismo menú y definir un horario específico para que el iPhone cambie entre los modos claro y oscuro de forma automática.

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Es importante que tengas activado el Modo Oscuro de iOS 26. (Pocket-lint)

Cómo reducir las transparencias de Liquid Glass

El cambio más importante para conseguir el efecto Ultra Dark se encuentra dentro de las opciones de accesibilidad.

Apple permite disminuir parte de las transparencias presentes en la interfaz mediante una función diseñada originalmente para mejorar la legibilidad.

Para activarla es necesario seguir estos pasos:

Abrir Ajustes .

Entrar en Accesibilidad .

Seleccionar Pantalla y tamaño del texto .

Activar Reducir transparencia.

Con esta opción habilitada, elementos como el Centro de control, las carpetas de aplicaciones y algunos paneles adquieren fondos más opacos, reduciendo los efectos translúcidos característicos de Liquid Glass.

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Puedes reducir la transparencia de Liquid Glass. (Pocket-lint)

Aumentar el contraste mejora la experiencia

Otra herramienta útil para reforzar la apariencia oscura es Aumentar contraste, disponible dentro del mismo apartado de accesibilidad.

Al activarla, los textos, botones y otros componentes visuales se distinguen con mayor claridad respecto al fondo.

Esta función resulta especialmente útil para quienes utilizan el teléfono durante la noche o desean minimizar el brillo visual sin sacrificar la legibilidad de la interfaz.

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Combinada con la reducción de transparencias, ofrece una estética más definida y cercana al estilo Ultra Dark.

Ajusta el brillo del Liquid Glass para tener mejores resultados. (Pocket-lint)

Personalizar el fondo y los iconos

La pantalla de inicio también desempeña un papel importante en el resultado final.

Los especialistas recomiendan utilizar fondos de pantalla completamente negros o en tonos gris oscuro para disminuir el contraste entre la interfaz y el fondo.

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Además, siempre que la versión instalada de iOS 26 lo permita, conviene optar por iconos menos transparentes o con tonalidades oscuras.

En el caso de los widgets, los diseños minimalistas con pocos colores brillantes ayudan a mantener una apariencia uniforme y reducen la sensación de exceso de luminosidad.

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Tener un fondo de pantalla en blanco y negro, evitando resaltar colores, ayuda al modo Ultra Dark de Liquid Glass. (Apple)

La pantalla de bloqueo también puede adaptarse

El efecto Ultra Dark puede extenderse a la pantalla de bloqueo.

Para ello se recomienda utilizar un fondo oscuro acompañado de un reloj en colores blancos, grises o negros suaves, evitando imágenes demasiado coloridas o con alto nivel de brillo.

Si se emplean widgets en esta pantalla, es preferible seleccionar únicamente los imprescindibles para mantener un diseño limpio y facilitar la lectura de la información.

En caso de que el reloj o los widgets pierdan visibilidad, basta con cambiar el fondo por uno más uniforme para mejorar el contraste.