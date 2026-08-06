Manchas rojas en la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra: así se puede solucionar el error

Desperfectos en la pantalla del celular suelen estar relacionados con daños graves y costosos. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

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Desde mediados de julio de 2026, varios usuarios del Galaxy S26 Ultra comenzaron a notar la aparición de manchas y rayas rojas en la pantalla de su dispositivo. Esta situación encendió las alarmas, generando dudas sobre el estado del panel y el posible riesgo de un daño irreversible.

Ante la inquietud, Samsung emitió un comunicado oficial en el que aclaró que no se trata de un defecto físico ni de un daño permanente en el panel OLED del celular.

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La empresa surcoreana aseguró que el comportamiento anómalo está vinculado exclusivamente a un error de software, descartando la necesidad de reemplazos costosos o intervenciones en el hardware.

Por qué hay manchas rojas en el Galaxy S26 Ultra

La falla en los dispositivos de gama alta de Samsung son consecuencias a problemas con el algoritmo de color. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

El origen del problema radica en una falla en el algoritmo de optimización del color introducido en la serie de Samsung. El error se manifiesta cuando el dispositivo se expone a fuentes de luz intensas y el brillo de la pantalla se encuentra configurado en su nivel máximo.

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Bajo esta condición, el software procesa de manera incorrecta los rangos cromáticos, lo que genera la aparición de pigmentos y franjas rojizas en distintas zonas del panel.

Samsung explicó que el inconveniente no está relacionado con quemados de pantalla ni con el desgaste típico de los paneles OLED, dos de los problemas más temidos por los usuarios de teléfonos de alta gama.

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La compañía remarcó que el fenómeno es reversible y que el hardware no sufre ningún daño a largo plazo, lo que descarta consecuencias permanentes para quienes experimentan este tipo de manchas.

Cuál es la solución que ofrece Samsung ante esta falla en el Galaxy S26 Ultra

Samsung distribuyó un parche de calibración a través de sus servicios técnicos y anunció una actualización automática para resolver el inconveniente en todos los dispositivos afectados. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

La empresa informó que ya desarrolló un parche de calibración que corrige el error y previene su reaparición. Para quienes experimentan el problema de manera persistente, la compañía sugiere acudir a un Servicio Técnico Oficial, donde se puede instalar la corrección de forma manual y sin costo para el usuario.

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En paralelo, Samsung anunció que lanzará en breve una actualización de software vía OTA (Over-The-Air). Esta actualización masiva llegará a todos los dispositivos de la línea S26 Ultra y permitirá solucionar el inconveniente de manera remota, sin intervención técnica adicional.

El fabricante de dispositivos garantizó que el proceso será automático y que no implicará gastos ni pérdida de información para los usuarios.

Qué precauciones se deben tener para evitar daños en el dispositivo

Se debe cargar el celular con accesorios certificados por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la solución puntual para las manchas rojas, el fabricante recordó a sus usuarios la importancia de mantener buenas prácticas en el uso y cuidado de sus dispositivos.

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Se sugiere operar el teléfono en un rango de temperatura óptimo, que va de 0° a 35°C, y evitar exponerlo a condiciones extremas, tanto de calor como de frío. El uso o la carga prolongada en ambientes muy calurosos o fríos puede acelerar el deterioro de la batería y activar mecanismos de protección interna.

Asimismo, la empresa sugiere usar siempre adaptadores de corriente originales y compatibles, conectar correctamente los cargadores y desconectarlos una vez que el dispositivo haya alcanzado el 100 % de carga.

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Estas medidas ayudan a preservar la integridad tanto de la batería como del sistema de carga, evitando daños accidentales o el desgaste prematuro.

Por qué no se ha actualizado todavía el dispositivo y no se ha solucionado el error

Los usuarios que no hayan recibido la actualización pueden acudir a un centro autorizado de Samsung para solicitar la corrección manual, sin costo adicional, mientras esperan el parche OTA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Para aquellos usuarios de Galaxy S26 Ultra que todavía no recibieron la actualización automática, la pauta oficial es permanecer atentos a las notificaciones del sistema.

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El parche de corrección llegará en los próximos días y podrá instalarse siguiendo las instrucciones habituales para actualizaciones de software. Mientras tanto, quienes necesiten una solución urgente pueden acercarse a cualquier centro de servicio autorizado para solicitar la instalación manual sin costo.

La compañía reiteró que la aparición de manchas rojas no implica ningún riesgo de seguridad ni afecta el funcionamiento general del teléfono. Los usuarios pueden continuar utilizando su dispositivo con normalidad, sabiendo que la solución definitiva está en curso y que no se esperan consecuencias negativas.

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