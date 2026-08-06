¿Se viene Avenida Brasil 2? La palabra de Cauã Reymond, el actor que interpretó a Jorgito, en el ciclo de Vero Lozano

El intérprete fue entrevistado por el ciclo de Vero Lozano donde habló del éxito del culebrón y los rumores de una segunda parte (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

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El regreso de Avenida Brasil a la televisión de aire, de la mano de Telefe y de Historias de Corazón, el programa que conduce Virginia Lago, volvió a ser un furor. Lejos del pico de 28.4 puntos de rating a los que escaló en su último capítulo en 2014, la telenovela volvió a imponerse en el rating de la tarde y solo el miércoles 5 de agosto quedó cuarta entre los más vistos del día con 8.3 puntos. En medio de ese clima, Cauã Reymond fue entrevistado por Vero Lozano donde habló del éxito del culebrón y la posibilidad de que una continuación con Avenida Brasil 2.

El actor que se hizo conocido en el país por su personaje de Jorgito, no esquivó el entusiasmo de los fanáticos y abordó el tema con franqueza: “No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos”, manifestó desde Brasil en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). El actor reconoció que la posibilidad de una segunda parte es real: “Están hablando mucho, hay una posibilidad de una continuación”.

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Cauã Reymond habló de las versiones sobre una posible Avenida Brasil 2 tras el reestreno en Telefe (Cortá por Lozano, Telefe)

El propio Reymond se permitió imaginar cómo sería la vida de los personajes años después del desenlace original. “Jorgito seguro está casado con Nina y Carmiña se debe vengar. Es muy mala”, sugirió el actor, quien también aludió, entre risas, a la ausencia de Max: “No tenemos más a Max, que está muerto, pero me gusta la idea de un fantasma, tiene profundidad hablar con el fantasma de mi papá”.

El posible regreso de Avenida Brasil a la televisión genera expectativas renovadas, tras las declaraciones de Cauã Reymond sobre conversaciones activas para una nueva temporada. La noticia cobra fuerza a medida que medios brasileños coinciden en que el desarrollo de los nuevos capítulos estaría nuevamente a cargo del guionista original, João Emanuel Carneiro, y que la producción apunta a un estreno en 2027.

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Cauã Reymond ganó fama internacional en el papel de Jorgito en la telenovela brasileña que batió récords en el mundo

La cadena TV Globo aún no ha oficializado el inicio de las grabaciones para una continuación, pero trascendió que tanto Adriana Esteves como Murilo Benício volverían a encarnar a Carmiña y Tifón, dos de los personajes centrales del fenómeno televisivo. La dirección quedaría en manos de Ricardo Waddington, según versiones que vienen circulando el último tiempo.

La vigencia y el impacto que mantiene la telenovela es total. Avenida Brasil fue vista por millones en toda Latinoamérica y actualmente ocupa los primeros puestos de popularidad en plataformas de streaming como Prime Video, donde los 160 capítulos originales siguen sumando audiencia.

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Durante el reestreno en la pantalla argentina, Reymond compartió una reflexión sobre el fenómeno: “Me gusta mucho cuando estoy viajando por el mundo y los argentinos vienen a hablar conmigo. Es un placer, fue el mayor suceso de mi carrera en términos de popularidad”, confesó el actor, quien recordó con humor las situaciones insólitas provocadas por la fama, como recibir fotos de seguidores desnudos o descubrir a un fanático escondido bajo su auto.

"Después de Avenida Brasil tuve una pequeña depresión", confesó el actor

Al rememorar el trabajo con sus colegas, Reymond expresó: “Tengo una admiración muy grande por Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella… Grabar con Adriana era una locura porque Carmiña es como una entidad, no es solo una actriz. Era muy, muy intensa”.

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El actor también habló del costado menos visible de la fama y del vacío tras un éxito tan masivo: “Después de tanto éxito… yo vengo de una familia muy pobre. Después de Avenida Brasil tenía mucho más de lo que siempre pensé o soñé y tuve un poco de una pequeña depresión, porque es como el vacío que siente un atleta olímpico después de la Olimpíada”. Allí el actor detalló cómo logró sobreponerse: “El deporte, el trabajo, la familia, los amigos, la naturaleza y el mar me ayudaron mucho a mantenerme firme”.