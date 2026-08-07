Crimen y Justicia
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“Una vez que entrás, no podés salir”: rescataron a una joven explotada sexualmente por una red que operaba en un sitio porno

La víctima fue captada en Pinamar y trasladada a La Plata, donde la obligaron a prostituirse y la amenazaron de muerte. La Policía Bonaerense detuvo a cuatro miembros de la organización

Así se llevaban detenidos a los cuatro miembros de la banda
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La Policía Bonaerense rescató a una joven de 20 años que era víctima de explotación sexual. Una investigación conjunta entre la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y la DDI La Plata permitió desarticular una red que operaba mediante un sitio pornográfico. Producto del operativo, cuatro personas fueron detenidas.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el caso comenzó el miércoles 29 de julio, cuando una mujer de 41 años denunció que su hija había sido captada para ejercer la prostitución. Inicialmente, le ofrecieron trabajar en Pinamar, donde le realizaron una sesión de fotos que luego publicaron en una página porno.

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La situación se agravó cuando la joven expresó su intención de regresar a su casa. “Una vez que entrás, no podás salir”, le advirtieron, y la amenazaron con matarla a ella y a su familia si no se prostituía.

Posteriormente, la trasladaron a La Plata, donde permaneció bajo amenazas, con la documentación, el teléfono celular y el dinero obtenido por los servicios sexuales retenidos por la organización. Con esta información, la SubDDI Villa Gesell inició una investigación junto con la DDI La Plata.

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Red explotación sexual
La red explotaba sexual y económicamente a mujeres mediante la página “Gemidos TV”

Las tareas investigativas permitieron establecer la existencia de una organización que captaba, trasladaba y explotaba sexual y económicamente a mujeres a través de un sitio llamado “Gemidos TV”. En el caso de la joven, subían sus fotos bajo el seudónimo “Lolita”.

“Hola mi amor, mi servicio es completo y convencional lo hago todo jajaja. Soy muy sumisa. Soy dulce por fuera, fuego por dentro. Muy mimosa, juguetona y sumisa, disfruto entregarme a la química del…”, dice la descripción del perfil utilizado para coordinar los contactos con los clientes.

El 5 de agosto la causa tuvo un giro inesperado. La joven se presentó espontáneamente en la DDI platense, junto a otra mujer. Desde la dependencia, contactaron al fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien mantuvo una videollamada con la víctima.

Ante el fiscal, la joven relató que era retenida bajo amenazas y obligada a trabajar para la organización. A su vez, reveló que la líder de la organización era Luana Débora Judit Meza Romero. Se trata de una mujer de 40 años, oriunda de Villa Gesell, quien, según fuentes judiciales, fue condenada en 2025 a dos años de prisión en otra causa vinculada a la explotación de mujeres.

Red de explotación sexual
Luana Débora Judit Meza Romero, Julieta Martina Santillán, Camila Azul Muñoz y Thomas Isaías Romero están detenidos

La víctima también señaló que la joven que la acompañó hasta la comisaría formaba parte de la red. Por lo tanto, Mercuri ordenó la detención de la sospechosa, quien fue identificada como Julieta Martina Santillán, de 21 años. Según la investigación, la aprehendida es hija de Romero y ejerce la prostitución desde los 15 años.

En este contexto, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado en la Avenida Libertador, en Pinamar, y otro en la calle 63, entre 7 y 8, en La Plata. Los procedimientos se realizaron este jueves y culminaron con la detención de Romero, Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25).

Durante los operativos, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, una notebook Lenovo, una tablet, 79 prendas eróticas, cinco juguetes sexuales, dos pares de zapatillas de mujer, una gorra, un juego de sábanas, un acolchado, una máquina de afeitar, dos profilácticos con restos para peritaje, un protector íntimo femenino, $3.397.500 en efectivo, 1.100 dólares, el DNI de la víctima, documentación y otros elementos de interés.

En el domicilio de La Plata también fue resguardada una menor de 9 años, hija de una de las aprehendidas, quien quedó bajo la intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y fue sometida al correspondiente reconocimiento médico legal.

Mesa negra con teléfonos celulares, documentación, dinero, ropa. En el suelo, bolsas de evidencia, teléfonos y carteles de DDI La Plata y Sub DDI Villa Gesell
Los efectivos secuestraron dinero, juguetes sexuales y documentación de interés para la causa

La investigación continúa para identificar a otros integrantes de la organización y localizar a más víctimas. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que, por las características del expediente, no descartan que la investigación pase a la Justicia Federal si se determina la existencia del delito de trata de personas.

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