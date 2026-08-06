Nico Vázquez sorprendió al cantar una canción de Casi Ángeles: el video

Nicolás Vázquez cantó “Dos ojos” de Casi Ángeles durante un descanso del rodaje de PopStars y compartió el video (Video: Instagram)

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Nicolás Vázquez se tomó un descanso del rodaje de PopStars y cantó “Dos ojos”, la canción que interpretó en Casi Ángeles junto a Emilia Attias, en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que acumuló miles de likes y cientos de comentarios en pocas horas. El momento fue espontáneo: Fernando López Rossi, autor de la canción, se sentó con su guitarra durante un bache en la grabación y comenzó a tocarla sin previo aviso. Vázquez se sumó a la melodía y lo registró con su teléfono.

“En un bache de la grabación de PopStars pasó algo hermoso. El autor de esta canción, @ferlopezrossi, se sentó y con la guitarra sin decir nada empezó a tocarla. Y salió este momento. Hay canciones que no pasan de moda porque encuentran un lugar para quedarse. Esta, sin dudas, siempre va a tener un lugar en mi corazón. ¿No sienten que es un temazo?”, escribió el actor en la publicación.

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“Dos ojos” es una de las canciones más recordadas de Casi Ángeles, la telenovela juvenil creada por Cris Morena que se emitió entre 2007 y 2008. La pieza, compuesta por López Rossi, fue interpretada originalmente por los Teenangels y contó con la voz de Attias y Vázquez, quienes en la ficción encarnaban a los personajes de Cielo Mágico y Nicolás “Nico” Bauer, respectivamente. El personaje de Vázquez era un arqueólogo aventurero que protagonizó las primeras dos temporadas de la tira junto a Attias, formando la pareja central de la historia.

Emilia Attias y Nicolás Vázquez interpretaron “Dos ojos” en Casi Ángeles como parte de la historia de Cielo Mágico y Nicolás “Nico” Bauer

La publicación llegó días después de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguiera a Vázquez como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura, en una ceremonia realizada en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. El acto reunió a figuras como Adrián Suar, Benjamín Rojas, Gustavo Yankelevich y Georgina Barbarossa, entre otros referentes del espectáculo argentino, y estuvo impulsado por el diputado Sebastián Nagata.

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En esa ocasión, Rojas —con quien Vázquez compartió elenco tanto en Casi Ángeles como en las obras teatrales El otro lado de la cama y Una semana nada más— fue uno de los oradores. “Sepan que esta personalidad que destacan se ganó el respeto de todos sus colegas a base de trabajo, esfuerzo, inteligencia y amor. Muchísimo amor por el arte”, afirmó Rojas durante el acto. Yankelevich, por su parte, subrayó el perfil del homenajeado: “Nico es un diferente, es pasión, garra, puro talento y tiene una cabeza y una mirada maravillosa para detectar un éxito”, expresó el productor.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a Nicolás Vázquez como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura

La distinción de la Legislatura porteña reconoció más de tres décadas de trayectoria de Vázquez, que arrancó en 1997 con la serie RRDT y se extendió por producciones televisivas como Son amores, ¿Quién es el jefe?, Alma pirata y Los Únicos, además de una carrera teatral que incluye títulos como Tootsie y Rocky, obra en la que actualmente interpreta el papel que inmortalizó Sylvester Stallone. A lo largo de ese recorrido acumuló tres premios Estrella de Mar, un premio ACE y un Martín Fierro de Teatro como Mejor Actor Protagónico Comercial.

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Al recibir la distinción, Vázquez se dirigió al público presente con palabras que luego replicó en sus redes. “Recibir la distinción es un honor inmenso, pero sinceramente habla mucho menos de mí que de todas las personas que estuvieron y están en mi vida. Habla de mi familia, que me apoyó cuando todavía no tenía nada más que un sueño, y de mis amigos, que estuvieron en las buenas, pero sobre todo en las difíciles”, dijo el actor desde el escenario del Salón Dorado.

Nicolás Vázquez recibe un reconocimiento en un acto celebrado en un salón de la Legislatura porteña

Su pareja, la actriz Dai Fernández, también tomó la palabra de manera pública. Vestida con un conjunto blanco, la acompañó durante toda la ceremonia y tras el acto le dedicó un mensaje en redes sociales. “Seguís teniendo la misma esencia de ese niño que actuaba frente a sus abuelos, que soñaba con actuar en la tele, con llenar un teatro, con emocionar al público. Hoy lograste todo eso y más”, escribió Fernández. “El mayor éxito no es solo haber alcanzado tus sueños, sino tener la capacidad de inspirar a otros a creer en los suyos”, agregó, antes de cerrar con una frase que también circuló entre los seguidores del actor: “Feliz por vos, lo merecés todo”.

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