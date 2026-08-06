Lista de teléfonos Android sin WhatsApp desde el 10 de agosto de 2026

WhatsApp puede presentar errores en dispositivos desactualizados. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

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Desde el 10 de agosto de 2026 WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de dispositivos Android que ya no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la plataforma de Meta.

La decisión responde a la necesidad de actualizar los estándares de seguridad y funcionalidad, lo que impactará directamente en quienes todavía utilizan modelos antiguos o versiones desactualizadas del sistema operativo.

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La medida excluye a todos los teléfonos que no puedan ejecutar Android 5.0 o versiones superiores. Esta actualización periódica por parte de la compañía busca garantizar una experiencia óptima, incorporar nuevas funciones y reforzar la protección de datos para la mayoría de los usuarios activos.

Cuáles son los teléfonos Android que perderán acceso a la app de WhatsApp

Varios modelos con sistema operativo Android pueden quedar sin acceso a la app de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

La lista de dispositivos afectados incluye modelos lanzados en la última década que, pese a su popularidad en su momento, ya no reciben actualizaciones de software por parte de sus fabricantes.

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En el caso de Samsung, los dispositivos que dejarán de ser compatibles son el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. La decisión impacta a usuarios de Motorola, sobre todo a quienes conservan un Moto G o Moto E de primera generación.

Para quienes utilizan teléfonos LG, el soporte finalizará para modelos como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. La marca Sony verá excluidos los modelos de la familia Xperia, incluyendo el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

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En cuanto a Huawei, la compatibilidad se retirará para los teléfonos Ascend Mate y Ascend G740. Estas restricciones reflejan la imposibilidad de instalar versiones recientes del sistema operativo, condición indispensable para el funcionamiento de WhatsApp a partir de agosto.

Qué otros sistemas operativos quedarán sin soporte de WhatsApp

Algunos teléfonos de Apple pueden perder acceso al servicio de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La medida abarca a dispositivos de Apple que no pueden actualizar a iOS 15.1. Esto incluye modelos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

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En estos celulares, la aplicación de WhatsApp dejará de recibir actualizaciones y, progresivamente, presentará fallos en funciones esenciales como el envío de mensajes o llamadas.

La compañía argumenta que la fragmentación de versiones y la falta de soporte por parte de los fabricantes aumentan el riesgo de vulnerabilidades y restringen el desarrollo de nuevas funciones de seguridad y privacidad.

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Por qué WhatsApp toma la decisión de dejar sin soporte a ciertos dispositivos

WhatsApp enfoca sus funciones en dispositivos modernos. (Foto: Europa Press)

La decisión de dejar de ofrecer soporte a dispositivos antiguos obedece principalmente a factores técnicos y de seguridad. Los teléfonos afectados carecen de la capacidad para ejecutar funciones recientes incorporadas en WhatsApp.

Muchas de las funciones están relacionadas con inteligencia artificial, videollamadas mejoradas, canales de difusión, nuevas herramientas de privacidad y sistemas de cifrado más robustos.

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Además, la mayoría de estos teléfonos ya no recibe actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que incrementa el riesgo de ataques informáticos y exposición de datos personales.

Cómo afecta el cambio a los usuarios de WhatsApp y qué pueden hacer

Se debe buscar las actualizaciones desde las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El proceso de incompatibilidad no será inmediato. Inicialmente, quienes utilicen teléfonos afectados dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp a través de Google Play Store o App Store.

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Posteriormente, comenzarán a registrarse errores en el inicio de sesión, dificultades en el envío y recepción de mensajes, y fallas en llamadas o videollamadas.

Para evitar la pérdida de información importante, se debe verificar la versión del sistema operativo instalada en el dispositivo. En Android, esta información puede consultarse en el menú Configuración, bajo el apartado Información del teléfono. En iPhone, debe ingresarse en Configuración, General y Actualización de software.

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Asimismo, si el dispositivo admite una actualización compatible, conviene instalarla cuanto antes. En caso contrario, se debe realizar una copia de seguridad de los chats mediante Google Drive o iCloud.