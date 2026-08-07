Economía
Agregar Infobae enGoogle

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Idecba actualizó los ingresos mínimos para cada estrato social en la Ciudad. Una familia necesita más de $1.600.000 al mes para no ser considerada pobre

En julio, la Canasta Total para un hogar tipo de CABA ascendió a $2.047.179,02. REUTERS/Luis Jaime Acosta
En julio, la Canasta Total para un hogar tipo de CABA ascendió a $2.047.179,02. REUTERS/Luis Jaime Acosta
Guardar

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó al menos $2.558.973,78 mensuales en julio para ser considerada de clase media, de acuerdo con el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Este umbral corresponde al denominado “Hogar 1”: una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

El organismo estadístico porteño definió los límites de cada uno de los estratos sociales en base a su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios. Para el caso de la clase media, el ingreso familiar mensual debe ubicarse entre $2.558.973,78 y 8.188.716,07 pesos.

PUBLICIDAD

El informe especifica que el ingreso mínimo para no ser indigente fue de 880.937,89 pesos. En tanto, la línea de pobreza se fijó en $1.617.870,71, 2,6% más que en junio en ambos casos. Los hogares con ingresos superiores a ese monto y hasta $2.047.179,01 fueron considerados “no pobres vulnerables”. Quienes percibieron entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77 integraron el denominado “sector medio frágil”. Aquellos con ingresos superiores a los $8.188.716,07 pertenecen a los “sectores acomodados”.

infografia

El informe del IDECBA también presentó los valores de las distintas canastas de consumo, que sirven de referencia para la estratificación social porteña. En julio, la Canasta Total para el hogar tipo ascendió a $2.047.179,02, mientras que la Canasta Alimentaria se ubicó en $969.223. El sector “medio frágil”, de acuerdo con la metodología oficial, comprende ingresos desde la CT hasta 1,25 veces ese valor.

PUBLICIDAD

La clasificación adoptada por el instituto estadístico divide a la población en seis grupos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. Cada categoría se establece según la relación del ingreso familiar con las canastas de consumo y sus múltiplos.

La inflación se aceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 2,9% en julio y acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026. La variación interanual alcanzó 33,2%, lo que implicó un alza de 0,6 puntos porcentuales frente al mes anterior.

La inflación mensual en la Ciudad se explicó, en gran parte, por los incrementos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura. Estas cinco categorías sumaron 2,11 puntos porcentuales a la variación del IPCBA en julio.

Restaurantes y hoteles tuvo la mayor incidencia, con una suba promedio de 5,3%. La dinámica respondió principalmente a los aumentos en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, al encarecimiento de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Una persona camina por el centro de un pasillo estrecho de supermercado flanqueado por estantes altos y repletos de productos alimenticios envasados
El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 2,9% en julio y acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026 (Reuters)

La segunda incidencia más relevante fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 puntos porcentuales al índice general. En este rubro, influyeron los incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad.

El segmento Transporte mostró una presión significativa durante julio, con un aumento de 3,1% y una incidencia de 0,35 puntos porcentuales en el IPCBA. Dentro de esta división, destacaron los incrementos en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento promedio de 1,9% y sumó 0,33 puntos porcentuales al índice general. Dentro de este rubro, el mayor ajuste se observó en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 9%. Leche, productos lácteos y huevos aumentó 2,2%, mientras que pan y cereales presentó una variación de 1,6%. El desempeño del rubro estuvo influido principalmente por el avance de los precios de las verduras durante julio.

Temas Relacionados

clase mediapobrezaindigenciaúltimas noticiascaba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La construcción cayó 4,1% en junio y profundizó su dinámica de altibajos mensuales

En la comparación con el año anterior, el sector mostró un crecimiento de 4% y cerró el semestre con un avance de 2,8%. Sin embargo, a nivel mensual exhibe una tendencia dispar con subas y bajas

La construcción cayó 4,1% en junio y profundizó su dinámica de altibajos mensuales

La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre

La actividad industrial experimentó una suba de 0,9% respecto a mayo y de 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Cómo evolucionaron los distintos rubros

La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cedió un peso, a $1.498,50. En la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%. Al público siguió a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

Efecto Mundial 2026: la recaudación impositiva por apuestas online trepó casi 30% en julio

El torneo impulsó este aumento sin precedentes y se espera que la tendencia continúe

Efecto Mundial 2026: la recaudación impositiva por apuestas online trepó casi 30% en julio

El nuevo dueño de Loma Negra celebró los 100 años de la cementera en Wall Street y predijo un repunte de la construcción

Marcelo Mindlin encabezó la tradicional ceremonia de toque de la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York tras presentar resultados de la empresa. Confía en que el RIGI y Vaca Muerta impulsen el empleo y la demanda de cemento, y revivan en el mediano plazo a uno de los sectores más golpeados por el programa económico

El nuevo dueño de Loma Negra celebró los 100 años de la cementera en Wall Street y predijo un repunte de la construcción

DEPORTES

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

TELESHOW

Murió a los 51 años Leandro Rud, el icónico representante de modelos

Murió a los 51 años Leandro Rud, el icónico representante de modelos

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

INFOBAE AMÉRICA

Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

“El Niño” aumenta la vigilancia en Hawái por un posible ciclón tropical que podría acercarse a las islas en agosto

La confirmación del Senado para el embajador de Estados Unidos en Brasil podría intensificar la confrontación

DNPA decomisa 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante operativo en Colón

Autoridades salvadoreñas reportan 59 rescates acuáticos y cero muertes en playas durante el Plan Vacación 2026