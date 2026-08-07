Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

En julio, la Canasta Total para un hogar tipo de CABA ascendió a $2.047.179,02. REUTERS/Luis Jaime Acosta

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Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó al menos $2.558.973,78 mensuales en julio para ser considerada de clase media, de acuerdo con el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Este umbral corresponde al denominado “Hogar 1”: una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

El organismo estadístico porteño definió los límites de cada uno de los estratos sociales en base a su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios. Para el caso de la clase media, el ingreso familiar mensual debe ubicarse entre $2.558.973,78 y 8.188.716,07 pesos.

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El informe especifica que el ingreso mínimo para no ser indigente fue de 880.937,89 pesos. En tanto, la línea de pobreza se fijó en $1.617.870,71, 2,6% más que en junio en ambos casos. Los hogares con ingresos superiores a ese monto y hasta $2.047.179,01 fueron considerados “no pobres vulnerables”. Quienes percibieron entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77 integraron el denominado “sector medio frágil”. Aquellos con ingresos superiores a los $8.188.716,07 pertenecen a los “sectores acomodados”.

El informe del IDECBA también presentó los valores de las distintas canastas de consumo, que sirven de referencia para la estratificación social porteña. En julio, la Canasta Total para el hogar tipo ascendió a $2.047.179,02, mientras que la Canasta Alimentaria se ubicó en $969.223. El sector “medio frágil”, de acuerdo con la metodología oficial, comprende ingresos desde la CT hasta 1,25 veces ese valor.

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La clasificación adoptada por el instituto estadístico divide a la población en seis grupos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. Cada categoría se establece según la relación del ingreso familiar con las canastas de consumo y sus múltiplos.

La inflación se aceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 2,9% en julio y acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026. La variación interanual alcanzó 33,2%, lo que implicó un alza de 0,6 puntos porcentuales frente al mes anterior.

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La inflación mensual en la Ciudad se explicó, en gran parte, por los incrementos en Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura. Estas cinco categorías sumaron 2,11 puntos porcentuales a la variación del IPCBA en julio.

Restaurantes y hoteles tuvo la mayor incidencia, con una suba promedio de 5,3%. La dinámica respondió principalmente a los aumentos en las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, al encarecimiento de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

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El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 2,9% en julio y acumuló una suba de 19,4% en lo que va de 2026 (Reuters)

La segunda incidencia más relevante fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,7% y aportó 0,54 puntos porcentuales al índice general. En este rubro, influyeron los incrementos en los gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad.

El segmento Transporte mostró una presión significativa durante julio, con un aumento de 3,1% y una incidencia de 0,35 puntos porcentuales en el IPCBA. Dentro de esta división, destacaron los incrementos en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento promedio de 1,9% y sumó 0,33 puntos porcentuales al índice general. Dentro de este rubro, el mayor ajuste se observó en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 9%. Leche, productos lácteos y huevos aumentó 2,2%, mientras que pan y cereales presentó una variación de 1,6%. El desempeño del rubro estuvo influido principalmente por el avance de los precios de las verduras durante julio.