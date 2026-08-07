El fuego arrasa Washington: 60.000 evacuados, cientos de estructuras perdidas y miles de personas sin electricidad

El Spokane Complex Fire ha desplazado a más de 60.000 personas y mantiene sin electricidad a miles de usuarios en el estado de Washington. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

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Miles de personas se encuentran sin electricidad y continúan las evacuaciones mientras los equipos trabajan para contener los incendios forestales históricos que asolan el noroeste de Estados Unidos. Desde el fin de semana, una serie de incendios agrupados como Spokane Complex Fire ha provocado el desplazamiento de más de 60.000 residentes en el estado de Washington y ha dejado amplias zonas urbanas y rurales sin acceso a energía, según autoridades locales y reportes de Reuters.

De acuerdo con datos oficiales recogidos por USA Today y el propio condado de Spokane, la emergencia se mantiene activa con órdenes de evacuación obligatoria en vigor, mientras tres grandes focos —Autumn Lane, Fairview y Old Trails Fire— avanzan sobre áreas residenciales y zonas naturales. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, decretó el estado de emergencia a nivel estatal y estableció una prohibición de quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre. Las empresas de servicios públicos, como Avista, confirmaron interrupciones masivas en el suministro eléctrico por razones de seguridad y daños en la infraestructura.

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La actual temporada de incendios, según el Servicio Meteorológico Nacional y autoridades del estado de Washington, supera precedentes recientes en intensidad y extensión. Los incendios han destruido más de 700 estructuras y afectado una superficie superior a las 10.500 acres (alrededor de 4.250 hectáreas), con equipos de emergencia y apoyo de la Guardia Nacional desplegados, según Reuters y Fox Weather.

¿Qué ha ocurrido en Spokane y por qué es relevante?

El área metropolitana de Spokane, la segunda ciudad más grande de Washington, enfrenta una de las peores emergencias por incendios forestales de su historia. Según reportes de Fox Weather y la oficina del sheriff de Spokane, los incendios han obligado a evacuar barrios enteros, afectando tanto a comunidades urbanas como rurales. El saldo incluye decenas de miles de personas desplazadas, viviendas destruidas y una infraestructura eléctrica gravemente dañada, además de una calidad del aire deteriorada en la zona.

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La situación es considerada la más destructiva para el estado en materia de incendios forestales en los últimos años, de acuerdo con Reuters. “Nuestra prioridad es proteger vidas, propiedades e infraestructura crítica”, declaró Bob Ferguson, gobernador de Washington, en un comunicado recogido por Fox Weather.

Los incendios forestales en Spokane obligan a evacuar sectores como Indian Trail, West Plains, Riverside State Park y Nine Mile Falls. (REUTERS/Matt Mills McKnight)

¿Cuántas personas están afectadas y qué zonas han sido evacuadas?

Las autoridades de Spokane County mantienen órdenes de evacuación para más de 60.000 personas, principalmente en los sectores norte y noroeste de la ciudad y áreas aledañas como Indian Trail, West Plains, Riverside State Park y Nine Mile Falls. El sheriff del condado confirmó que, en algunos sectores, las órdenes de evacuación de nivel 3 (“Go Now”) continúan vigentes, lo que implica la salida inmediata de todos los habitantes.

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De acuerdo con el equipo de gestión de incidentes local, se habilitaron refugios temporales en el centro de convenciones de Spokane y gimnasios comunitarios, mientras la Cruz Roja Americana proporciona atención a los desplazados. Además, el Centro Médico de Veteranos (VA) fue evacuado completamente y 27 pacientes fueron trasladados bajo supervisión médica, según KHQ News.

¿Qué daños materiales y pérdidas se han registrado hasta ahora?

Según información oficial publicada por USA Today y Reuters, más de 700 estructuras han sido destruidas y entre 600 y 1.100 edificaciones presentan daños o riesgo inminente. El Departamento de Recursos Naturales del estado calcula que el área total afectada supera las 10.500 acres. Los equipos de evaluación de daños siguen trabajando en la identificación de viviendas y edificios afectados, aunque el recuento definitivo aún no se ha completado.

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El impacto incluye la destrucción de viviendas, comercios y edificaciones de uso público, además de daños en redes eléctricas, sistemas de agua y otros servicios esenciales. No se han reportado víctimas mortales hasta el momento, y las 14 personas inicialmente reportadas como desaparecidas fueron localizadas con vida, según el sheriff de Spokane.

Bob Ferguson decretó el estado de emergencia en Washington y prohibió las quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre por los incendios forestales. (REUTERS/David Ryder)

¿Por qué siguen tantos usuarios sin electricidad y qué dicen las compañías?

La empresa Avista confirmó que miles de usuarios permanecen sin electricidad como medida preventiva y por daños directos en la infraestructura. “El fuego ha ingresado en áreas de nuestro sistema. Somos conscientes de los cortes y nuestra prioridad es la seguridad. Las labores de restauración comenzarán cuando sea seguro para nuestro personal y la comunidad”, comunicó Avista a través de un boletín citado por KHQ News.

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El corte de suministro afecta tanto a viviendas como a instalaciones de servicios esenciales, lo que complica la labor de los equipos de emergencia y la vida diaria de los habitantes. Según la Oficina de Gestión de Emergencias del condado, la restauración total del servicio dependerá del avance en el control de los incendios y de la evaluación de daños en las redes eléctricas.

¿Quiénes combaten los incendios y cómo avanza la contención?

Más de 1.400 bomberos, miembros de la Guardia Nacional y personal de apoyo trabajan en la contención de los tres principales focos: Autumn Lane, Fairview y Old Trails Fire. Según Reuters y el Centro Nacional Interagencial de Incendios, los niveles de contención son bajos: Autumn Lane y Fairview presentan un 13% de control, mientras Old Trails apenas llega al 5%.

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El despliegue incluye recursos estatales y federales, así como la colaboración de bomberos de otras regiones. La prioridad es la protección de áreas residenciales y la contención de las llamas para evitar que avancen sobre nuevas zonas habitadas, según las autoridades estatales.

Más de 700 estructuras fueron destruidas y otras 600 a 1.100 edificaciones presentan daños o riesgo por los incendios en Spokane. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué medidas han adoptado las autoridades y cuál es el estado de emergencia?

El gobernador Bob Ferguson decretó el estado de emergencia y extendió la prohibición de quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre. “Hemos movilizado todos los recursos disponibles para atender esta emergencia”, afirmó Ferguson en declaraciones recogidas por Fox Weather. La orden ejecutiva permite la asignación de fondos adicionales y la coordinación entre agencias federales, estatales y locales.

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La policía del condado informó la detención de Aaron F. Farinacci, de 37 años, por presunta participación en el incendio Old Trails Fire, mientras que las causas de los otros focos permanecen bajo investigación.

¿Cómo afecta la calidad del aire y qué riesgos sanitarios existen?

El Servicio Meteorológico Nacional y el Departamento de Salud del estado han emitido alertas por mala calidad del aire en Spokane y zonas circundantes. El humo ha afectado la visibilidad y los índices de contaminación han superado los niveles considerados seguros, según reportes de Reuters. Además, el humo se ha desplazado hasta California y afecta parques nacionales en el noroeste, lo que supone riesgos para personas con enfermedades respiratorias, ancianos y niños.

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Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y seguir las instrucciones oficiales sobre rutas de evacuación y puntos de refugio.

Más de 1.400 bomberos, la Guardia Nacional y equipos de apoyo intentan contener los focos Autumn Lane, Fairview y Old Trails Fire con niveles bajos de control. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué se puede esperar en los próximos días?

Las previsiones meteorológicas indican un incremento del riesgo de incendios debido a temperaturas elevadas, vientos del oeste y condiciones de sequedad, según el Centro de Predicción de Tormentas. Los equipos de emergencia mantienen la recomendación de estar atentos a órdenes de evacuación adicionales y a las actualizaciones sobre la restauración de servicios y el avance de la contención.

La situación en Spokane y el noroeste de Washington sigue bajo monitoreo constante, con impacto directo sobre decenas de miles de personas, la infraestructura y los servicios esenciales. El acceso a información oficial y la cooperación con las autoridades resultan claves para garantizar la seguridad y una respuesta coordinada ante la emergencia.