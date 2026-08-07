Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Imágenes del impacto del cohete de Elon Musk en la Luna: de Florida a ser tendencia en Google

Tras más de un año en una órbita inestable, una etapa superior de un Falcon 9 de SpaceX terminó impactando contra la Luna

Vista en primer plano de la Luna, que presenta una superficie llena de cráteres y un color gris. Se observa el espacio oscuro con estrellas.
La Luna sufrió un nuevo impacto, esta vez provocado por un cohete de SpaceX. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Luna tiene un nuevo cráter provocado por un objeto fabricado por el ser humano. Y es que un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, colisionó contra la superficie lunar, un hecho que rápidamente se convirtió en tendencia en Google y redes sociales.

Este hecho fue captado por la sonda surcoreana Danuri, operada por el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur (KARI).

Aunque el impacto no representa ningún riesgo para la Tierra ni para las misiones espaciales en curso, los científicos consideran que se trata de una oportunidad excepcional para estudiar cómo se forma un cráter cuando se conocen de antemano las características del objeto que lo produce, incluida su masa, trayectoria y velocidad aproximada.

PUBLICIDAD

En esta combinación de imágenes, proporcionadas por la NASA y el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, se muestra un área de la superficie de la Luna antes, izquierda, el 1 de octubre de 2015, y después, derecha, el miércoles 5 de agosto de 2026, de que un segmento de un cohete de SpaceX chocara con el satélite. (NASA, Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea vía AP)
En esta combinación de imágenes, proporcionadas por la NASA y el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, se muestra un área de la superficie de la Luna antes, izquierda, el 1 de octubre de 2015, y después, derecha, el miércoles 5 de agosto de 2026, de que un segmento de un cohete de SpaceX chocara con el satélite. (NASA, Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea vía AP)

Danuri captó el antes y el después del impacto

Uno de los aspectos más relevantes del evento es que la misión Danuri logró registrar la zona antes y después de la colisión.

Según explicó el KARI, la sonda comenzó a observar el área unos 30 minutos antes del impacto. Gracias a una serie de maniobras orbitales, completó ocho sesiones fotográficas alrededor del sitio donde finalmente cayó la etapa superior del Falcon 9.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran un cambio evidente en la superficie lunar. Tras el choque se aprecia un terreno más oscuro, además de material desplazado alrededor del nuevo cráter, evidencia de que el regolito —la capa de polvo y rocas que cubre la Luna— fue expulsado por la energía del impacto.

Antes y despues cohete spacex luna
Cómo se veía la Luna antes del impacto del cohete de SpaceX. (X: @kari2030)

Para los investigadores, disponer de fotografías tomadas inmediatamente antes y después del choque es un recurso poco frecuente que permitirá comprender con mayor precisión cómo responden los materiales lunares frente a este tipo de colisiones.

Un Falcon 9 que terminó su misión en 2025

La etapa superior del Falcon 9 había sido lanzada en enero de 2025 desde Florida como parte de una misión destinada a transportar dos módulos de aterrizaje lunar: Blue Ghost One, desarrollado por Firefly Aerospace, y Resilience, construido por la empresa japonesa ispace.

Ambas misiones estaban vinculadas al programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, una iniciativa que busca transportar experimentos científicos y tecnología hacia la superficie y la órbita de la Luna mediante empresas privadas.

Después de completar su tarea, la etapa superior quedó sin combustible y continuó desplazándose por el espacio en una órbita inestable.

Antes y despues cohete spacex luna
Antes de chocar con la Luna, el cohete de SpaceX estuvo durante un año en el espacio. (X: @kari2030)

Más de un año después, la combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales ejercidas por la Tierra, la Luna y el Sol modificó lentamente su trayectoria hasta conducirla hacia el satélite natural.

La NASA explicó que este desenlace no formaba parte del plan original de la misión.

Un laboratorio natural para la ciencia

Más allá de la espectacularidad del impacto, el verdadero interés está en la información científica que deja el evento.

La Luna carece prácticamente de atmósfera, por lo que las marcas provocadas por impactos permanecen intactas durante millones de años. Esto convierte al satélite en un enorme laboratorio para estudiar cómo evolucionan los cráteres.

En esta ocasión existe una ventaja adicional: los científicos conocen con bastante precisión el tamaño, la masa y la velocidad del objeto responsable del impacto, lo que permitirá relacionar esos datos con el diámetro y la morfología del cráter generado.

Ocurrirá esta madrugada
Un Falcon 9 impacta en nuestro satélite natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de información ayuda a mejorar los modelos utilizados para interpretar impactos producidos por meteoritos y otros cuerpos espaciales.

La Luna recibe impactos desde hace miles de millones de años

Los impactos forman parte de la historia geológica de la Luna desde hace aproximadamente 4.000 millones de años.

Meteoritos, asteroides y cometas han moldeado su superficie durante ese tiempo. La diferencia en este caso es que el objeto no era natural, sino una pieza de tecnología espacial cuyo recorrido estaba perfectamente documentado.

El accidente también recuerda un episodio similar ocurrido en 2022, cuando otro objeto artificial asociado a una misión espacial impactó contra la superficie lunar.

Estos eventos muestran que, conforme aumentan las misiones espaciales, también crece la cantidad de hardware que permanece en órbita o termina chocando contra otros cuerpos celestes.

Temas Relacionados

LunaSpaceXElon MuskGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funcionará la nueva alerta de contenido de IA en WhatsApp

El marcado no se limitaría a herramientas de Meta y abarcaría cualquier sistema capaz de crear o retocar multimedia

Así funcionará la nueva alerta de contenido de IA en WhatsApp

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Las redes de Hopfield acumulan patrones erróneos que ocupan capacidad y generan fallas. La técnica desarrollada en Roma los elimina durante el propio proceso de aprendizaje sin afectar la información almacenada correctamente

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Una investigación publicada en Judgment and Decision Making comparó relatos cortos de temática similar y midió interés, absorción y calidad percibida. Los generados por ChatGPT obtuvieron valoraciones más altas en ambas dimensiones

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Ciberdelincuentes están clonando sitios web para robar datos bancarios a través de falsas reservas y reembolsos

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

DEPORTES

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

TELESHOW

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos