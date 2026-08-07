Imágenes del impacto del cohete de Elon Musk en la Luna: de Florida a ser tendencia en Google

La Luna sufrió un nuevo impacto, esta vez provocado por un cohete de SpaceX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Luna tiene un nuevo cráter provocado por un objeto fabricado por el ser humano. Y es que un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, colisionó contra la superficie lunar, un hecho que rápidamente se convirtió en tendencia en Google y redes sociales.

Este hecho fue captado por la sonda surcoreana Danuri, operada por el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur (KARI).

Aunque el impacto no representa ningún riesgo para la Tierra ni para las misiones espaciales en curso, los científicos consideran que se trata de una oportunidad excepcional para estudiar cómo se forma un cráter cuando se conocen de antemano las características del objeto que lo produce, incluida su masa, trayectoria y velocidad aproximada.

PUBLICIDAD

En esta combinación de imágenes, proporcionadas por la NASA y el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, se muestra un área de la superficie de la Luna antes, izquierda, el 1 de octubre de 2015, y después, derecha, el miércoles 5 de agosto de 2026, de que un segmento de un cohete de SpaceX chocara con el satélite. (NASA, Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea vía AP)

Danuri captó el antes y el después del impacto

Uno de los aspectos más relevantes del evento es que la misión Danuri logró registrar la zona antes y después de la colisión.

Según explicó el KARI, la sonda comenzó a observar el área unos 30 minutos antes del impacto. Gracias a una serie de maniobras orbitales, completó ocho sesiones fotográficas alrededor del sitio donde finalmente cayó la etapa superior del Falcon 9.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran un cambio evidente en la superficie lunar. Tras el choque se aprecia un terreno más oscuro, además de material desplazado alrededor del nuevo cráter, evidencia de que el regolito —la capa de polvo y rocas que cubre la Luna— fue expulsado por la energía del impacto.

Cómo se veía la Luna antes del impacto del cohete de SpaceX. (X: @kari2030)

Para los investigadores, disponer de fotografías tomadas inmediatamente antes y después del choque es un recurso poco frecuente que permitirá comprender con mayor precisión cómo responden los materiales lunares frente a este tipo de colisiones.

PUBLICIDAD

Un Falcon 9 que terminó su misión en 2025

La etapa superior del Falcon 9 había sido lanzada en enero de 2025 desde Florida como parte de una misión destinada a transportar dos módulos de aterrizaje lunar: Blue Ghost One, desarrollado por Firefly Aerospace, y Resilience, construido por la empresa japonesa ispace.

Ambas misiones estaban vinculadas al programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, una iniciativa que busca transportar experimentos científicos y tecnología hacia la superficie y la órbita de la Luna mediante empresas privadas.

PUBLICIDAD

Después de completar su tarea, la etapa superior quedó sin combustible y continuó desplazándose por el espacio en una órbita inestable.

Antes de chocar con la Luna, el cohete de SpaceX estuvo durante un año en el espacio. (X: @kari2030)

Más de un año después, la combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales ejercidas por la Tierra, la Luna y el Sol modificó lentamente su trayectoria hasta conducirla hacia el satélite natural.

PUBLICIDAD

La NASA explicó que este desenlace no formaba parte del plan original de la misión.

Un laboratorio natural para la ciencia

Más allá de la espectacularidad del impacto, el verdadero interés está en la información científica que deja el evento.

La Luna carece prácticamente de atmósfera, por lo que las marcas provocadas por impactos permanecen intactas durante millones de años. Esto convierte al satélite en un enorme laboratorio para estudiar cómo evolucionan los cráteres.

PUBLICIDAD

En esta ocasión existe una ventaja adicional: los científicos conocen con bastante precisión el tamaño, la masa y la velocidad del objeto responsable del impacto, lo que permitirá relacionar esos datos con el diámetro y la morfología del cráter generado.

Un Falcon 9 impacta en nuestro satélite natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de información ayuda a mejorar los modelos utilizados para interpretar impactos producidos por meteoritos y otros cuerpos espaciales.

La Luna recibe impactos desde hace miles de millones de años

Los impactos forman parte de la historia geológica de la Luna desde hace aproximadamente 4.000 millones de años.

Meteoritos, asteroides y cometas han moldeado su superficie durante ese tiempo. La diferencia en este caso es que el objeto no era natural, sino una pieza de tecnología espacial cuyo recorrido estaba perfectamente documentado.

PUBLICIDAD

El accidente también recuerda un episodio similar ocurrido en 2022, cuando otro objeto artificial asociado a una misión espacial impactó contra la superficie lunar.

Estos eventos muestran que, conforme aumentan las misiones espaciales, también crece la cantidad de hardware que permanece en órbita o termina chocando contra otros cuerpos celestes.

PUBLICIDAD