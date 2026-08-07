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Dónde está la papelera de WhatsApp para borrar archivos y liberar espacio en el celular

Liberar espacio en WhatsApp es posible desde una función integrada que ayuda a identificar los archivos más grandes y los chats que más almacenamiento consumen

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp cuenta con una papelera que te permite eliminar archivos. (Meta)
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WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los teléfonos móviles debido a la gran cantidad de fotos, videos, documentos y audios que los usuarios intercambian a diario.

Aunque muchas personas creen que la plataforma cuenta con una papelera tradicional, similar a la de una computadora, en realidad no existe una función con ese nombre. En su lugar, la aplicación ofrece una herramienta llamada Administración de almacenamiento, desde donde es posible localizar los archivos más pesados y eliminarlos para recuperar memoria.

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Esta función permite identificar rápidamente qué contenido ocupa más espacio, qué conversaciones generan mayor consumo de almacenamiento y qué archivos pueden borrarse sin necesidad de revisar chat por chat. De esta manera, los usuarios pueden optimizar el rendimiento de su dispositivo sin recurrir a aplicaciones externas.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Dónde está la “papelera” de WhatsApp

Aunque popularmente se habla de la “papelera de WhatsApp”, la aplicación no dispone de un contenedor donde se almacenen los archivos eliminados. Lo más parecido es el apartado Administración de almacenamiento, que centraliza el contenido multimedia y facilita su eliminación.

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Para acceder a esta herramienta solo hay que seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ingresar en Ajustes.
  3. Seleccionar Almacenamiento y datos.
  4. Entrar en Administración de almacenamiento.
  5. Pulsar la opción De más de 5 MB.

En ese apartado aparecerán todas las fotografías, videos, documentos y otros archivos que superan los cinco megabytes. El usuario puede seleccionarlos individualmente o eliminarlos todos de una sola vez para liberar espacio de forma rápida.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Un logo tridimensional de WhatsApp se encuentra junto a una papelera de escritorio sobre una superficie de madera clara, simbolizando la eliminación de datos o aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, WhatsApp permite ordenar los archivos por tamaño, antigüedad o fecha reciente, lo que facilita encontrar aquellos que realmente ya no son necesarios.

Cómo borrar archivos de forma segura

Una vez dentro de Administración de almacenamiento, WhatsApp muestra un ícono con forma de papelera. Tras seleccionar los archivos que se desean eliminar, basta con pulsar ese botón y confirmar la opción Eliminar elementos.

La aplicación también informa cuáles son los chats y canales que consumen más memoria. Al ingresar en cualquiera de ellos, es posible revisar todas las imágenes, videos, documentos y audios almacenados, permitiendo decidir qué conservar y qué eliminar.

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes participan en grupos muy activos o reciben constantemente contenido multimedia.

Con la papelera de WhatsApp puede eliminar archivos de manera segura. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Con la papelera de WhatsApp puede eliminar archivos de manera segura. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otras formas de liberar espacio en WhatsApp

Eliminar archivos pesados es solo una de las estrategias disponibles. La aplicación incorpora otras funciones que ayudan a evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse rápidamente.

Activar los mensajes temporales

Los mensajes temporales permiten que las conversaciones nuevas desaparezcan automáticamente después de un período definido por el usuario, como 24 horas, 7 días o 90 días.

Esta opción ayuda a reducir la acumulación de mensajes, aunque no siempre elimina los archivos que ya fueron descargados en el dispositivo.

Existen varios consejos para evitar que su WhatsApp llene rápidamente el almacenamiento de tu celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Existen varios consejos para evitar que su WhatsApp llene rápidamente el almacenamiento de tu celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Borrar archivos multimedia de un chat

Otra alternativa consiste en eliminar únicamente las fotografías, videos, audios y documentos almacenados en una conversación, sin borrar los mensajes escritos.

Esta función resulta útil cuando un chat acumula cientos de imágenes que ya no tienen utilidad.

Utilizar archivos de una sola visualización

WhatsApp también permite enviar fotos y videos con la función Ver una vez.

Después de que el destinatario abre el archivo, este deja de estar disponible en la conversación, reduciendo la cantidad de contenido almacenado en el historial del chat.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas preventivas para mantener controlado el almacenamiento del teléfono.

Una de las más efectivas consiste en abandonar grupos donde se comparten constantemente videos, fotografías o documentos que no resultan relevantes para el usuario.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp cuenta con un Administrador de Almacenamiento.

También es recomendable desactivar la descarga automática de archivos. Esta configuración evita que cada fotografía, video, audio o documento recibido se almacene inmediatamente en el dispositivo.

Para hacerlo hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y configurar manualmente qué tipo de archivos pueden descargarse mediante datos móviles, Wi-Fi o roaming.

Por qué conviene revisar el almacenamiento con frecuencia

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede acumular varios gigabytes de contenido multimedia, especialmente en teléfonos con varios años de uso. Esta situación no solo reduce el espacio disponible para nuevas aplicaciones o fotografías, sino que también puede afectar el rendimiento general del dispositivo.

Revisar periódicamente la sección Administración de almacenamiento permite eliminar archivos innecesarios, mantener organizada la aplicación y evitar que la memoria del celular se llene por contenido que, en muchos casos, ya no tiene utilidad. De esta forma, los usuarios pueden conservar un mejor funcionamiento del teléfono sin necesidad de borrar conversaciones importantes o recurrir a herramientas de terceros.

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