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Los mejores memes y reacciones a Spider-Man: Brand New Day: Tom Holland, Zendaya y Sadie Sink

La incorporación de Sadie Sink como Jean Grey fue una sorpresa para los fanáticos y ha sido bien recibida por los usuarios en redes sociales

Una gran pantalla de cine proyecta el logo de Marvel Studios y el título Spider-Man: Brand New Day. Un hombre está de pie en el escenario, y se ven butacas vacías.
Spider-Man: Brand New Day es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland y Zendaya. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Spider-Man: Brand New Day es la más reciente película del famoso superhéroe de Marvel, protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Después de unos días de su estreno, ya circulan en redes sociales memes y reacciones sobre esta entrega y en general del personaje.

Para iniciar, la mayor sorpresa de los fanáticos fue la incorporación de Sadie Sink, estrella de Stranger Things, como Jean Grey. En X (antes Twitter), los usuarios mostraron su buena reacción al verla integrar el universo de Marvel.

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La gran sorpresa fue la incorporación de Sadie Sink, de Stranger Things, como Jean Grey. REUTERS/Mario Anzuoni
La gran sorpresa fue la incorporación de Sadie Sink, de Stranger Things, como Jean Grey. REUTERS/Mario Anzuoni

La identidad del personaje interpretado por Sink se mantuvo bajo reserva durante los meses de producción y durante el rodaje. Recién en la premiere de la película el músico Steve Lacy, que asistió al evento, no mantuvo el silencio y reveló de quién se trataba.

En la película ocurre algo parecido: Brand New Day mantiene oculto, durante la primera mitad de la historia, quién está detrás de los ataques que sufre la ciudad de Nueva York.

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Su rostro no aparece hasta más adelante, lo que refuerza la intriga entre los espectadores y alimenta las especulaciones previas al estreno. Sin embargo, cuando finalmente se revela, queda claro que la presencia de Jean Grey será determinante, tanto para la trama del filme como para los próximos pasos del MCU.

Captura de pantalla de una publicación de red social con el perfil de Edwin Hurtado, texto sobre la película Spiderman, y iconos de interacción
Los seguidores comparten su opinión sobre la película de Spiderman y su elenco, con mención a Sadie Sink. (X)

Jean Grey se presenta como una figura enigmática: sus motivaciones y sus poderes se van revelando de a poco.

Al comienzo, Tom Holland, en el papel de Spider-Man, investiga la irrupción de un nuevo villano capaz de poseer los cuerpos de otras personas si se encuentran a menos de 10 metros de distancia.

Ese poder, en manos de Jean, le permite “saltar” entre mentes y desplegar planes complejos, incluido un intento de irrumpir en la sede del Departamento de Control de Daños. Al principio, no queda del todo claro qué busca: solo se sabe que está detrás de algo llamado “V-Max”.

Un personaje animado con traje rojo y azul de Spider-Man está sentado en un banco de parque de madera. Hay césped verde y árboles al fondo. Texto con logos de Daredevil y The Punisher
Un personaje con el traje de Spider-Man, dibujado al estilo de Mordecai, descansa en un banco de parque con un fondo de árboles, en una ilustración que alude a Daredevil y The Punisher. (Memedroid)

Memes de Spider-Man

En plataformas como Memedroid, circulan los siguientes memes de este superhéroe de Marvel:

Cuatro diagramas de cabeza humana con áreas rojas indican dolores por migraña, hipertensión, estrés y responsabilidad, la última con diseño de Spider-Man
Este meme hace referencia al famoso frase: "un gran poder, conlleva una gran responsabilidad". (Memedroid)

Dónde ver Spider-Man: Brand New Day

Por ahora, Spider-Man: Brand New Day solo puede verse en salas de cine. Todavía no hay una fecha oficial confirmada para su estreno en plataformas streaming.

En cuanto a las películas anteriores protagonizadas por Tom Holland —Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home—, están disponibles en Disney+, HBO Max y Movistar Plus+.

Figura de Spider-Man suspendida en el aire, gran explosión de fuego y humo, estructura metálica azul, equipo de producción en set
Escena del detrás de cámaras se han usado para memes. (Memedroid)

Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day incluye una única escena poscréditos: aparece al final de los títulos y no hay ninguna secuencia a mitad de los créditos, a diferencia de otras películas del UCM. Esa escena, además, podría servir como adelanto de lo que ocurrirá en Avengers: Doomsday.

La película también cumple un rol de bisagra dentro de la Fase 6 del UCM. Al ubicar a Peter Parker en un mundo que desconoce su identidad civil, la trama lo empuja hacia una forma de heroísmo más independiente y madura.

Ese cambio no queda solo en lo emocional: los conflictos de esta entrega y la aparición de personajes compartidos con el resto del universo construyen un puente directo hacia el próximo encuentro de los Vengadores.

La identidad del personaje de Sink se mantuvo en secreto durante la producción y el rodaje. REUTERS/Mario Anzuoni
La identidad del personaje de Sink se mantuvo en secreto durante la producción y el rodaje. REUTERS/Mario Anzuoni

Experiencia de Spider-Man en Google

Con motivo del estreno, Google activó un easter egg interactivo: al buscar “Spider-Man” o “Spider-Man: Brand New Day” en el buscador, aparece un pequeño ícono de telaraña en la parte central inferior de la pantalla.

Al hacer clic, el Hombre Araña se columpia por la página y derriba letras y palabras de los resultados. La sorpresa se extiende a Google Maps, donde la versión virtual de las calles de Nueva York esconde apariciones del superhéroe en Street View.

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