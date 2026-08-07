Más allá de Silicon Valley: los desafíos de las empresas tecnológicas latinas en Estados Unidos

Más empresas tech de la región buscan crecer en Estados Unidos. REUTERS/Jeenah Moon

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En el último año, las startups de América Latina captaron USD 4.126 millones en 681 rondas de inversión, según un reporte de Cuantico VC. En ese contexto, cada vez más compañías de software, fintech, inteligencia artificial y servicios digitales apuntan a Estados Unidos.

La compañía Prodezk advierten que muchas startups empiezan con una pregunta que las puede desordenar desde el día uno: en qué estado les conviene constituirse.

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Según explica la empresa que constituye y administra empresas en Estados Unidos, el primer paso no es elegir entre Florida, Texas, Delaware o incluso, Sillicon Valley.

Muchas arrancan con una duda que las desvía desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es definir el plan: a qué clientes van a venderles, cómo piensan crecer, qué tipo de inversión van a buscar y qué estructura necesitan para escalar.

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“Muchas compañías tecnológicas llegan preguntando cuál es el mejor estado para abrir una empresa. En realidad, primero deberían preguntarse cuál será su estrategia de crecimiento, dónde estarán sus clientes, cómo atraerán inversión y qué estructura necesitarán para escalar”, explica Mauricio Sandoval, Strategic Partnerships Specialist de Prodezk.

La confusión es común porque cada estado tiene reglas distintas en impuestos, regulación y tipo de empresa. Eso genera comparaciones rápidas y consejos “de lista”.

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Cada estado tiene normas e impuestos diferentes, lo que puede confundir a los empresarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas insisten en que esa decisión solo tiene sentido cuando la empresa ya sabe qué va a hacer en Estados Unidos y cómo lo va a hacer.

Cuál es el primer paso para llevar una startup a Estados Unidos

El primer paso para llevar una startup a Estados Unidos no es elegir el estado donde constituirla.

Es definir con claridad el objetivo del desembarco: qué se busca en ese mercado y cómo se va a crecer.

La diferencia se nota cuando se mira el plan real. No enfrenta lo mismo una empresa de software que busca levantar capital de fondos estadounidenses que una firma de servicios tecnológicos que quiere atender clientes corporativos desde Miami, o una startup de inteligencia artificial cuyo principal activo será contratar ingenieros especializados distribuidos en diferentes estados.

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El primer paso para llevar una startup a Estados Unidos no es elegir el estado donde constituirla. REUTERS/Marco Bello/File Photo

Recién después de ese diagnóstico tiene sentido hablar de estructura legal.

En esos casos, la estructura jurídica no es un formulario más: es una decisión estratégica que puede facilitar, o complicar, la inversión, la contratación internacional y el cumplimiento regulatorio.

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Cómo escalar una startup en Estados Unidos

Escalar una startup en Estados Unidos hoy exige tratar la expansión como una decisión de negocio, no como un trámite.

El auge de la inteligencia artificial, la computación en la nube y las plataformas digitales cambió la forma en que las compañías crecen: muchas ya pueden operar de manera remota desde distintos países, pero aun así necesitan una estructura corporativa que les permita recibir inversión, contratar talento y cumplir reglas.

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Para escalar, la expansión debe planearse como estrategia de negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la pregunta de fondo no es solo dónde registrar la empresa, sino cómo armar una organización preparada para competir globalmente.

Los expertos en internacionalización coinciden en un patrón: las compañías que logran consolidarse en Estados Unidos primero diseñan su modelo de negocio internacional y después definen la estructura legal que mejor responde a esa estrategia, en lugar de hacerlo al revés.

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En ese marco, la principal lección que plantea Prodezk es cuando una empresa cruza fronteras, la ventaja competitiva no empieza con el código que desarrolla, sino con las decisiones que toma antes de salir a crecer.

Nu (Nubank) dijo que planea expandirse y apuntó a Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Startups latinas que han llegado a Estados Unidos

Miami y Nueva York se convirtieron en puertas de entrada para startups tecnológicas latinoamericanas que buscan operar en Estados Unidos sin perder el foco regional.

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En fintech y pagos, el movimiento es notable: Nu (Nubank) anunció planes de expansión con Estados Unidos como mercado objetivo, mientras que compañías de remesas y transferencias como Félix aparecen en el corredor que conecta a la comunidad latina con América Latina.

También crece la infraestructura: Prometeo, desde Uruguay, lanzó productos pensados para operaciones entre Estados Unidos y la región. En logística, Nuvocargo, con base en Nueva York, suma herramientas basadas en inteligencia artificial.