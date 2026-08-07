iPhone 18 Pro: todo lo que se sabe sobre precio, diseño y novedades que prepara Apple

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro. (Imagen ilustrativa)

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Apple todavía no confirma oficialmente los detalles de su próxima generación de teléfonos inteligentes, pero las filtraciones de las últimas semanas ya permiten hacerse una idea de cómo serán los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los rumores apuntan a que la compañía mantendrá gran parte del diseño actual, aunque incorporará mejoras importantes en el procesador, la cámara, la conectividad y la pantalla.

Si los reportes terminan siendo correctos, los modelos Pro serán los protagonistas del evento de presentación previsto para septiembre de 2026, mientras que las versiones estándar del iPhone 18 llegarían meses después.

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Además, el nuevo dispositivo estrenaría el chip A20 Pro de 2 nanómetros, una Isla Dinámica más pequeña, nuevas funciones para inteligencia artificial y cambios en el sistema fotográfico.

El iPhone 18 Pro sería presentado de manera oficial en setiembre de 2026. (Reuters)

Apple apostaría por un lanzamiento centrado en los modelos Pro

Todo indica que Apple mantendrá septiembre como la fecha elegida para presentar su nueva generación de smartphones, aunque esta vez con una estrategia diferente.

Las filtraciones sostienen que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarán primero al mercado, mientras que el iPhone 18 estándar y una posible nueva versión del iPhone Air serían anunciados durante la primavera de 2027.

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Algunos rumores también señalan que el evento podría servir para mostrar el primer iPhone plegable de la compañía, aunque Apple no ha confirmado ninguno de estos planes.

Apple apostaría por lanzar primero la versión Pro del iPhone 18 y luego la versión estándar.

La Isla Dinámica sería más pequeña

Uno de los cambios más visibles estaría en la parte frontal del dispositivo.

El iPhone 18 Pro conservaría su pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max seguiría con un panel de 6,9 pulgadas. Ambos mantendrían una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz.

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La diferencia estaría en la Isla Dinámica, que reduciría aproximadamente un 25 % su tamaño gracias a que Apple integraría parte de los sensores de Face ID debajo del panel.

Esta modificación permitiría aprovechar mejor el espacio de la pantalla sin eliminar una de las funciones más representativas de los iPhone recientes.

La isla dinámica del iPhone 18 Pro se reduciría un 25 %. (Apple)

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro?

El precio continúa siendo uno de los aspectos más esperados y, por ahora, Apple no ha confirmado ninguna cifra.

Sin embargo, diversas filtraciones indican que las versiones base mantendrían un precio similar al de la generación anterior, mientras que los modelos con mayor capacidad de almacenamiento podrían registrar incrementos debido al mayor costo de la memoria RAM y del almacenamiento interno.

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De cumplirse estas previsiones, los precios estimados en Estados Unidos serían los siguientes:

iPhone 18 Pro (256 GB): desde USD 1.199

iPhone 18 Pro Max (256 GB): desde USD 1.349

Las configuraciones de 512 GB y 1 TB podrían aumentar entre 100 y 200 dólares, dependiendo de la capacidad elegida y de la estrategia comercial que adopte Apple.

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El precio base del iPhone 18 Pro se mantendría, pero se elevaría si lo adquieres con mayor almacenamiento. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Un diseño continuista con nuevos colores

En el apartado estético no se esperan cambios radicales. Apple conservaría el diseño introducido en la generación anterior, con una estructura que combina aluminio y cristal y un amplio módulo de cámaras trasero.

Las principales novedades estarían en la gama de colores disponibles. Las filtraciones mencionan la llegada de un acabado azul celeste y otro burdeos o morado oscuro, además del tradicional plata y el regreso del negro.

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También se habla de biseles aún más delgados alrededor de la pantalla y un módulo fotográfico ligeramente más grande para alojar nuevos sensores.

Apple ya no incluiría el tono anaranjado a su línea Pro. (X: theapplehub)

El nuevo chip A20 Pro impulsaría la inteligencia artificial

El procesador sería uno de los grandes protagonistas del nuevo teléfono.

Las filtraciones coinciden en que Apple estrenará el A20 Pro, fabricado por TSMC mediante un proceso de 2 nanómetros, lo que supondría un importante avance tanto en rendimiento como en eficiencia energética.

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Además, el nuevo diseño del chip permitiría integrar directamente los 12 GB de memoria RAM junto al procesador, reduciendo la latencia y mejorando el funcionamiento de las tareas relacionadas con inteligencia artificial.

Estas mejoras estarían orientadas a potenciar futuras funciones de Siri y las herramientas de IA que llegarán con iOS 27.

El iPhone 18 Pro traería un nuevo chip de Apple. (Apple)

Más novedades en cámaras y conectividad

El sistema fotográfico también recibiría importantes mejoras.

Apple mantendría una configuración de triple cámara de 48 megapíxeles, aunque incorporaría una cámara principal con apertura variable. Esto permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que entra al sensor para obtener mejores fotografías tanto de noche como en escenas con mucha iluminación.

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El teleobjetivo también recibiría un nuevo sensor apilado desarrollado por Samsung, con una apertura más amplia para mejorar las imágenes en condiciones de poca luz y aumentar el rango dinámico.

En conectividad, los rumores apuntan al estreno del módem C2 diseñado por Apple, que ofrecería mejor rendimiento en redes móviles, mayor eficiencia y soporte para nuevas funciones de comunicación por satélite mediante el estándar New Radio Non-Terrestrial Networks (NTN).