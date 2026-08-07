Efecto Mundial 2026: la recaudación impositiva por apuestas online trepó casi 30% en julio

Ya se bloquearon más de 500 sitios de apuestas ilegales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En julio, la recaudación impositiva por apuestas online experimentó un aumento real del 27,8% en comparación con el mes previo, en el marco del Mundial 2026. Se trata de la variación mensual más alta desde que hay registros. En la comparación interanual, el incremento fue del 50,5%, reflejando el impacto del evento deportivo en el sector.

Según Analytica, entre enero y julio, la recaudación total por apuestas online acumula una suba interanual del 40%, consolidando el crecimiento de este segmento dentro de la recaudación general.

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Desde la consultora, el economista Claudio Caprarulo dijo: “La tendencia indica que continuará en aumento, como ocurrió en los últimos años. Aunque es posible que la tasa de variación mensual se reduzca debido a la estacionalidad que caracterizó a los meses del Mundial”.

Durante la Copa del Mundo, las apuestas online en Argentina registraron un crecimiento sin precedentes: la cantidad de usuarios alcanzó los 4,6 millones, mientras que los ingresos estimados del segmento online superaron los USD 1.500 millones, de acuerdo con informes del sector.

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Entre enero y julio, la recaudación total por apuestas online acumula una suba interanual del 40% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que el año pasado la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios en el régimen del impuesto indirecto sobre apuestas online. Las modificaciones ajustan los procedimientos de inscripción, control y percepción del gravamen que afecta a plataformas de juego y apuestas digitales, tanto nacionales como extranjeras.

Por otra parte, vale mencionar también que la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro bloqueó 537 sitios web ilegales de apuestas online en Argentina, en el marco de una investigación por explotación ilícita de juegos de azar conforme al artículo 301 bis del Código Penal.

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La medida, impulsada tras solicitudes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), busca combatir el creciente circuito clandestino que no protege a los jugadores, facilita el acceso de menores y carece de controles de transparencia y verificación de identidad. Esta acción representa el bloqueo masivo más grande realizado en la provincia de Buenos Aires contra plataformas ilegales.

A su vez, según la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO, uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez, mientras que el 47% conoce plataformas de apuestas online. La Cruz Roja Argentina reportó que 6 de cada 10 adolescentes estuvieron expuestos a las apuestas, y el 16% apostó alguna vez, principalmente desde el celular.

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En este contexto, el debate sobre la regulación de las apuestas online y la ludopatía llegó al Congreso con dos proyectos. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo que el proyecto oficialista se enfoca en regular y bloquear plataformas ilegales, sin abordar la prevención de la ludopatía, mientras que la iniciativa con media sanción en Diputados está orientada a la prevención, incluyendo la prohibición total de publicidad y el control estricto del acceso de menores mediante reconocimiento facial.

Uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez

El bloqueo de sitios ilegales puede realizarlo el Enacom sin nueva legislación. Frade alertó que la disputa detrás de estas propuestas responde a intereses económicos y lobby del sector de juego. Además, subrayó la necesidad de priorizar la salud mental y fortalecer la infraestructura sanitaria para atender a personas con adicción, advirtiendo sobre la influencia política del dinero vinculado al juego. Su bloque insistirá en mantener la propuesta aprobada en Diputados, aunque reconoce que no es la solución definitiva a la ludopatía.

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De este modo, el fuerte impulso que el Mundial le dio a las apuestas online volvió a poner de manifiesto el rápido crecimiento de una actividad que gana cada vez más usuarios y peso económico. Al mismo tiempo, la expansión del sector profundiza el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles sobre las plataformas ilegales, limitar el acceso de menores y avanzar en políticas de prevención frente al aumento de los casos de ludopatía.