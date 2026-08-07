Economía
Agregar Infobae enGoogle

Efecto Mundial 2026: la recaudación impositiva por apuestas online trepó casi 30% en julio

El torneo impulsó este aumento sin precedentes y se espera que la tendencia continúe

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de apuestas online activa en la pantalla, mostrando botones y cantidades en dólares.
Ya se bloquearon más de 500 sitios de apuestas ilegales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En julio, la recaudación impositiva por apuestas online experimentó un aumento real del 27,8% en comparación con el mes previo, en el marco del Mundial 2026. Se trata de la variación mensual más alta desde que hay registros. En la comparación interanual, el incremento fue del 50,5%, reflejando el impacto del evento deportivo en el sector.

Según Analytica, entre enero y julio, la recaudación total por apuestas online acumula una suba interanual del 40%, consolidando el crecimiento de este segmento dentro de la recaudación general.

PUBLICIDAD

Desde la consultora, el economista Claudio Caprarulo dijo: “La tendencia indica que continuará en aumento, como ocurrió en los últimos años. Aunque es posible que la tasa de variación mensual se reduzca debido a la estacionalidad que caracterizó a los meses del Mundial”.

Durante la Copa del Mundo, las apuestas online en Argentina registraron un crecimiento sin precedentes: la cantidad de usuarios alcanzó los 4,6 millones, mientras que los ingresos estimados del segmento online superaron los USD 1.500 millones, de acuerdo con informes del sector.

PUBLICIDAD

Hombre joven de perfil, mirando un smartphone con app de apuestas de fútbol. Un portátil muestra un sitio de apuestas y pantallas de TV con partidos de fondo.
Entre enero y julio, la recaudación total por apuestas online acumula una suba interanual del 40% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que el año pasado la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios en el régimen del impuesto indirecto sobre apuestas online. Las modificaciones ajustan los procedimientos de inscripción, control y percepción del gravamen que afecta a plataformas de juego y apuestas digitales, tanto nacionales como extranjeras.

Por otra parte, vale mencionar también que la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro bloqueó 537 sitios web ilegales de apuestas online en Argentina, en el marco de una investigación por explotación ilícita de juegos de azar conforme al artículo 301 bis del Código Penal.

La medida, impulsada tras solicitudes de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), busca combatir el creciente circuito clandestino que no protege a los jugadores, facilita el acceso de menores y carece de controles de transparencia y verificación de identidad. Esta acción representa el bloqueo masivo más grande realizado en la provincia de Buenos Aires contra plataformas ilegales.

A su vez, según la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO, uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez, mientras que el 47% conoce plataformas de apuestas online. La Cruz Roja Argentina reportó que 6 de cada 10 adolescentes estuvieron expuestos a las apuestas, y el 16% apostó alguna vez, principalmente desde el celular.

En este contexto, el debate sobre la regulación de las apuestas online y la ludopatía llegó al Congreso con dos proyectos. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo que el proyecto oficialista se enfoca en regular y bloquear plataformas ilegales, sin abordar la prevención de la ludopatía, mientras que la iniciativa con media sanción en Diputados está orientada a la prevención, incluyendo la prohibición total de publicidad y el control estricto del acceso de menores mediante reconocimiento facial.

apuestas deportivas online
Uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez

El bloqueo de sitios ilegales puede realizarlo el Enacom sin nueva legislación. Frade alertó que la disputa detrás de estas propuestas responde a intereses económicos y lobby del sector de juego. Además, subrayó la necesidad de priorizar la salud mental y fortalecer la infraestructura sanitaria para atender a personas con adicción, advirtiendo sobre la influencia política del dinero vinculado al juego. Su bloque insistirá en mantener la propuesta aprobada en Diputados, aunque reconoce que no es la solución definitiva a la ludopatía.

De este modo, el fuerte impulso que el Mundial le dio a las apuestas online volvió a poner de manifiesto el rápido crecimiento de una actividad que gana cada vez más usuarios y peso económico. Al mismo tiempo, la expansión del sector profundiza el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles sobre las plataformas ilegales, limitar el acceso de menores y avanzar en políticas de prevención frente al aumento de los casos de ludopatía.

Temas Relacionados

apuestas onlinerecaudaciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre

La actividad industrial experimentó una suba de 0,9% respecto a mayo y de 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Cómo evolucionaron los distintos rubros

La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cedió un peso, a $1.498,50. En la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%. Al público siguió a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Idecba actualizó los ingresos mínimos para cada estrato social en la Ciudad. Una familia necesita más de $1.600.000 al mes para no ser considerada pobre

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El nuevo dueño de Loma Negra celebró los 100 años de la cementera en Wall Street y predijo un repunte de la construcción

Marcelo Mindlin encabezó la tradicional ceremonia de toque de la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York tras presentar resultados de la empresa. Confía en que el RIGI y Vaca Muerta harán revivir en el mediano plazo a uno de los sectores más golpeados por el programa económico

El nuevo dueño de Loma Negra celebró los 100 años de la cementera en Wall Street y predijo un repunte de la construcción

Mercados: el riesgo país argentino vuelve a subir y toca los 450 puntos, mientras Wall Street retoma el alza

Las bolsas de Nueva York operan cerca de sus niveles máximos tras un reporte de empleo en los EEUU. Los ADR exhiben mayoría de bajas y el indicador de JP Morgan supera las 450 unidades

Mercados: el riesgo país argentino vuelve a subir y toca los 450 puntos, mientras Wall Street retoma el alza

DEPORTES

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

Estudiantes hizo oficial la llegada de un campeón con la Selección que regresa al fútbol argentino tras 12 años

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

TELESHOW

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

Julieta Venegas recordó la frase de Mercedes Sosa que la marcó para siempre: “Fue un momento precioso”

INFOBAE AMÉRICA

La confirmación del Senado para el embajador de Estados Unidos en Brasil podría intensificar la confrontación

La confirmación del Senado para el embajador de Estados Unidos en Brasil podría intensificar la confrontación

DNPA decomisa 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante operativo en Colón

Autoridades salvadoreñas reportan 59 rescates acuáticos y cero muertes en playas durante el Plan Vacación 2026

República Dominicana será el primer país donde se aplicará la nueva fianza migratoria de Estados Unidos

El Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio