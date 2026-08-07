Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión bilateral con su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación, el comercio y la inversión entre Honduras y Colombia.

Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes una reunión bilateral con su homólogo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que ambos mandatarios abordaron temas de interés común y reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación entre los dos países en áreas como comercio, inversión, educación e integración regional.

El encuentro se realizó en Colombia, en el marco de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, ceremonia a la que asistió el mandatario hondureño como parte de las delegaciones internacionales invitadas al cambio de mando.

Tras la reunión, Asfura destacó la importancia de mantener una relación cercana entre ambas naciones y señaló que Honduras y Colombia comparten una historia de amistad y cooperación que debe seguir fortaleciéndose en beneficio de sus ciudadanos.

PUBLICIDAD

Compromiso de fortalecer la relación bilateral

A través de sus redes sociales, el presidente hondureño informó que durante la reunión se analizaron diversos temas orientados a ampliar la colaboración entre ambos gobiernos.

“Sostuve una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien abordamos temas de interés común y oportunidades para fortalecer la cooperación entre nuestros países”, expresó.

El mandatario indicó que su administración continuará promoviendo iniciativas que permitan estrechar los vínculos políticos, económicos y sociales entre Honduras y Colombia.

Asimismo, resaltó que el objetivo es avanzar hacia una relación que impulse el desarrollo, la seguridad y el bienestar para ambas naciones.

Comercio, inversión y educación figuraron entre los principales temas discutidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Comercio, inversión y educación figuraron entre los principales temas discutidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Integración, comercio e inversión entre los temas abordados

Durante la conversación, ambos presidentes intercambiaron opiniones sobre mecanismos para fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades de cooperación.

Asfura explicó que entre los temas discutidos figuraron el impulso al comercio bilateral, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de los programas educativos y la promoción de proyectos que generen mejores condiciones de desarrollo para ambos pueblos.

PUBLICIDAD

“Ha sido un honor sostener este primer encuentro con el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Honduras y Colombia comparten más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro”, manifestó.

El gobernante también expresó sus mejores deseos de éxito al nuevo presidente colombiano durante el inicio de su mandato.

Canciller destaca alianza estratégica

En la reunión también participó la canciller de Honduras, Mireya Agüero, quien acompañó al presidente hondureño durante la agenda oficial en Colombia.

La funcionaria aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuará impulsando acciones dirigidas a fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Según Agüero, las prioridades estarán enfocadas en ampliar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones, fortalecer la cooperación técnica y generar mayores oportunidades en materia educativa.

El presidente Nasry Asfura llegó a Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una histórica ceremonia fuera de Bogotá.

La reunión bilateral representa el primer encuentro oficial entre Nasry Asfura y Abelardo de la Espriella desde que este último asumió la Presidencia de Colombia.

Las autoridades hondureñas señalaron que este acercamiento permitirá continuar consolidando una agenda común orientada al crecimiento económico, la cooperación institucional y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos.

El Gobierno de Honduras reiteró que mantendrá una política exterior enfocada en ampliar las relaciones con los países de la región y promover alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo nacional.

Con este primer encuentro, ambos gobiernos manifestaron su disposición de mantener un diálogo permanente para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la histórica relación entre Honduras y Colombia.

Temas Relacionados

Nasry Asfurapresidente de ColombiaAbelardo de la Espriellacooperación bilateralColombiaHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de República Dominicana acelera la entrega de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027

La institución reportó 744,489 paquetes ya despachados en el Distrito Nacional y 10 provincias, y anunció operativos reforzados, con jornadas extendidas y más personal, para completar los envíos antes del inicio de clases

El gobierno de República Dominicana acelera la entrega de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027

El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua

La Casa Blanca informó que envió al Senado la postulación de una funcionaria de carrera del Servicio Exterior Superior, con rango de ministra consejera, para representar al país en Managua

El gobierno de Estados Unidos nominó a Natasha Franceschi como embajadora ante Nicaragua

Sancionan con ¢4,6 millones (USD 10 mil) a costarricense que se llevó una papeleta tras ser anulado su voto en elecciones del 2022

El Tribunal Supremo de Elecciones determinó que el ciudadano mantuvo en su poder material electoral oficial sin una causa justificada luego de un incidente ocurrido durante la segunda ronda presidencial en 2022 entre Rodrigo Chaves y José María Figueres.

Sancionan con ¢4,6 millones (USD 10 mil) a costarricense que se llevó una papeleta tras ser anulado su voto en elecciones del 2022

En República Dominicana piden suspender de urgencia la norma que impide publicar sondeos políticos hasta 2027

Justicia Sin Fronteras llevó al Tribunal Constitucional el artículo 13 del reglamento de la Junta Central Electoral y cuestionó que excede la Ley 20-23

En República Dominicana piden suspender de urgencia la norma que impide publicar sondeos políticos hasta 2027

Reprograman para el 19 de agosto la audiencia contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández

Roosevelt Hernández, audiencia Roosevelt Hernández, Poder Judicial Honduras, Bárbara Castillo, Fuerzas Armadas Honduras, CPH, Colegio de Periodistas de Honduras, Corte Suprema de Justicia, proceso judicial, Honduras

Reprograman para el 19 de agosto la audiencia contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández

TECNO

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz