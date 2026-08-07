Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral

Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación e integración regional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes una reunión bilateral con su homólogo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que ambos mandatarios abordaron temas de interés común y reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación entre los dos países en áreas como comercio, inversión, educación e integración regional.

El encuentro se realizó en Colombia, en el marco de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, ceremonia a la que asistió el mandatario hondureño como parte de las delegaciones internacionales invitadas al cambio de mando.

Tras la reunión, Asfura destacó la importancia de mantener una relación cercana entre ambas naciones y señaló que Honduras y Colombia comparten una historia de amistad y cooperación que debe seguir fortaleciéndose en beneficio de sus ciudadanos.

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Compromiso de fortalecer la relación bilateral

A través de sus redes sociales, el presidente hondureño informó que durante la reunión se analizaron diversos temas orientados a ampliar la colaboración entre ambos gobiernos.

“Sostuve una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien abordamos temas de interés común y oportunidades para fortalecer la cooperación entre nuestros países”, expresó.

El mandatario indicó que su administración continuará promoviendo iniciativas que permitan estrechar los vínculos políticos, económicos y sociales entre Honduras y Colombia.

Asimismo, resaltó que el objetivo es avanzar hacia una relación que impulse el desarrollo, la seguridad y el bienestar para ambas naciones.

Comercio, inversión y educación figuraron entre los principales temas discutidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Integración, comercio e inversión entre los temas abordados

Durante la conversación, ambos presidentes intercambiaron opiniones sobre mecanismos para fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades de cooperación.

Asfura explicó que entre los temas discutidos figuraron el impulso al comercio bilateral, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de los programas educativos y la promoción de proyectos que generen mejores condiciones de desarrollo para ambos pueblos.

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“Ha sido un honor sostener este primer encuentro con el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Honduras y Colombia comparten más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro”, manifestó.

El gobernante también expresó sus mejores deseos de éxito al nuevo presidente colombiano durante el inicio de su mandato.

Canciller destaca alianza estratégica

En la reunión también participó la canciller de Honduras, Mireya Agüero, quien acompañó al presidente hondureño durante la agenda oficial en Colombia.

La funcionaria aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuará impulsando acciones dirigidas a fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Según Agüero, las prioridades estarán enfocadas en ampliar el intercambio comercial, promover nuevas inversiones, fortalecer la cooperación técnica y generar mayores oportunidades en materia educativa.

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El presidente Nasry Asfura llegó a Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una histórica ceremonia fuera de Bogotá.

La reunión bilateral representa el primer encuentro oficial entre Nasry Asfura y Abelardo de la Espriella desde que este último asumió la Presidencia de Colombia.

Las autoridades hondureñas señalaron que este acercamiento permitirá continuar consolidando una agenda común orientada al crecimiento económico, la cooperación institucional y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos.

El Gobierno de Honduras reiteró que mantendrá una política exterior enfocada en ampliar las relaciones con los países de la región y promover alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo nacional.

Con este primer encuentro, ambos gobiernos manifestaron su disposición de mantener un diálogo permanente para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la histórica relación entre Honduras y Colombia.

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