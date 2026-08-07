“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

Las románticas vacaciones de Nico González y Ludmila Isabella tras el Mundial

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Nico González eligió Aruba para cerrar un capítulo agridulce de su carrera: el de un Mundial que Argentina disputó hasta la final y perdió ante España. Mientras el equipo de Lionel Scaloni digiere todavía el golpe de la derrota en la Copa del Mundo 2026, el delantero del Atlético de Madrid aprovechó los últimos días de descanso para escaparse al Caribe junto a su novia, Ludmila Isabella, en unas vacaciones que ella registró en sus redes sociales bajo el título “Un mix de nuestros días”. Él le respondió con cuatro palabras y una propuesta: “¿Y si volvemos?”.

Las imágenes que publicó Isabella —con más de 151.000 seguidores en Instagram— muestran a la pareja en un recorrido que combina aventura y relax en la isla caribeña. En una de las postales, ambos posan dentro de un buggy azul de la marca Honda Talon.

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Si bien el jugador no subió nada de sus vacaciones, el último posteo en sus redes tiene un mensaje contundente ya que fue tras la final del Mundial. “¿Que si duele? Claro que duele y muchísimo, no hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos, pero estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferente de los demás, por eso nos miran y nos envidian. Estamos orgullosos de todos y agradecido siempre por el apoyo de cada uno de ustedes, como país tenemos que estar con la cabeza en alto, siento que dejamos al país en lo más alto del mundo, agradecerles de corazón a los 47 millones y feliz por el gran mundial que hicimos. Eternamente gracias”, escribió el delantero de 28 años horas después de la derrota.

La escapada a Aruba se enmarca en el período de descanso tras la cita de selecciones. Varios compañeros de Nico en el equipo nacional también aprovecharon estos días para tomarse vacaciones antes de reintegrarse a sus respectivos clubes. El propio Atlético de Madrid arrancó su pretemporada el 13 de julio con los futbolistas disponibles, mientras que los mundialistas recibieron un período de descanso adicional, según informó DAZN.

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Isabella acompañó a González a lo largo de toda la Copa del Mundo. Estuvo presente en los estadios de Dallas, Kansas City y otras sedes del torneo, siempre con la camiseta de la selección argentina con el número 15 de su pareja. Desde las tribunas, compartió postales con el grupo íntimo que acompañó al delantero en cada partido, y también fotos junto a él tras los encuentros. González fue uno de los jugadores más utilizados por Scaloni durante la cita mundialista: si bien fue titular solo en la final (fue reemplazado en el entretiempo), ingresó siempre en el segundo tiempo de la mayoría de los partidos y se quedó sin sumar minutos solamente en el último choque de la fase de grupos ante Jordania.

La relación entre ambos se oficializó en los primeros días de 2026. El 1° de enero, Nico González publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que posaba junto a Ludmila, ambos elegantes, con el texto “Feliz 2026 para todos”. Ella replicó la misma postal en su cuenta y sumó un collage de cuatro fotos: él con un antifaz, una imagen de ambos besándose y otra tomados de la mano. “Feliz año”, escribió Isabella, con mención directa a la cuenta del futbolista. Isabella luego publicó una serie de siete fotografías de la celebración de Año Nuevo en Madrid, donde reside el delantero. Besos, abrazos, el árbol de Navidad de la casa y el look de ella con un vestido con transparencias completaron ese álbum que terminó de confirmar el romance. El noviazgo generó atención no solo por tratarse de un jugador de la selección argentina, sino también porque la modelo e influencer tiene un hijo con Lautaro Acosta, el ídolo de Lanús con quien mantuvo una relación de siete años. González, por su parte, venía de culminar una relación de tres años con Paloma Silberberg.

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El extremo, surgido de Argentinos Juniors, jugó en la Fiorentina antes de llegar al Atlético de Madrid. Hoy su futuro deportivo en el fútbol europeo permanece sin resolverse. El jugador es propiedad de la Juventus, que lo cedió al Atlético de Madrid la temporada pasada. Durante ese préstamo, el extremo marcó cinco goles en 37 partidos y se ganó la confianza de Diego Simeone, quien le comunicó a la directiva del club su deseo de retenerlo de forma definitiva.

El propio jugador presionó para no regresar a Turín. Según informó La Gazzetta dello Sport, González comunicó a través de sus agentes a la Juventus que su preferencia es continuar en el Metropolitano bajo las órdenes del Cholo, o que de lo contrario le buscaran otro destino. El técnico italiano Luciano Spalletti, según el mismo medio, habría expresado su disposición a reincorporarlo a la plantilla bianconera. La negociación entre los dos clubes se extendió durante todo el verano europeo sin llegar a un acuerdo definitivo. La Juventus exige 30 millones de euros por el traspaso, mientras que el Atlético no quiere superar los 24-25 millones, según precisó Mundo Deportivo. La diferencia económica mantiene la operación frenada.

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El diario español Marca informó en las últimas horas que González sigue “a la espera” de que el Atlético gestione su desembarco definitivo, aunque la directiva rojiblanca tiene otras prioridades en el mercado antes de retomar las negociaciones, entre ellas el fichaje de su compatriota Cristian Cuti Romero

La pretemporada del equipo de Simeone avanzó sin González. El Atlético inició los trabajos el 13 de julio en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, con una plantilla reducida por las ausencias de los mundialistas, y disputó amistosos ante el Manchester United en Estocolmo el 1° de agosto y ante el Manchester City en Seúl el 9 de agosto. El lunes próximo está prevista la convocatoria de los finalistas del Mundial en el Cerro del Espino, la ciudad deportiva del club en Majadahonda.

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LAS IMÁGENES DE LAS VACACIONES QUE COMPARTIERON NICO GONZÁLEZ Y LUDMILA ISABELLA