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Limpiar la pantalla del celular con tu ropa: el hábito que puede dejar marcas irreversibles

Las prendas de vestir contienen fibras de algodón, poliéster o costuras que acumulan pequeñas partículas de polvo y arenilla

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Además de usar la ropa, existen otras prácticas habituales que dañan el dispositivo. (Gemini)

La costumbre de limpiar la pantalla del celular con la ropa, ya sea una camisa o los jeans, es más común de lo que se piensa. Sin embargo, esta práctica cotidiana puede causar daños permanentes al dispositivo, afectando tanto la apariencia como la funcionalidad de la pantalla.

Las fibras y partículas que se encuentran en los tejidos o en otros materiales aparentemente inofensivos provocan microrrayones y deterioran la capa protectora del vidrio. Para evitar estos problemas y prolongar la vida útil del teléfono, es fundamental conocer cuáles son los errores más frecuentes al limpiar el celular y cómo hacerlo correctamente.

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Por qué no debes limpiar la pantalla del celular con tu ropa

Muchos usuarios recurren a la manga de la camisa o al borde del pantalón para quitar huellas o polvo de la pantalla. Esta acción, aunque rápida y práctica, es uno de los errores más perjudiciales para el dispositivo.

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Las fibras y partículas que se encuentran en los tejidos o en otros materiales aparentemente inofensivos provocan microrrayones. (Gemini)

Las prendas de vestir, aunque se vean suaves, contienen fibras de algodón, poliéster o costuras que acumulan pequeñas partículas de polvo y arenilla. Al frotar la superficie del celular, estas partículas funcionan como una lija microscópica, produciendo rayones que se acumulan con el tiempo y deterioran el vidrio de manera irreversible.

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El hábito de usar la ropa para limpiar el aparato, lejos de ser inofensivo, puede dejar marcas visibles y afectar la sensibilidad táctil de la pantalla. Con el paso de los días, estos microrrayones se multiplican, haciendo que la superficie sea más rugosa y menos agradable al tacto.

Cabe señalar que esta es una de las causas principales por las que muchos teléfonos pierden la nitidez de la pantalla y presentan un aspecto envejecido antes de tiempo.

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Rociar alcohol, agua o productos de limpieza sobre la pantalla puede causar filtraciones a través de las ranuras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros errores frecuentes al limpiar el celular

Además de usar la ropa, existen otras prácticas habituales que dañan el dispositivo. El empleo de papel de cocina, servilletas o pañuelos faciales para limpiar la pantalla es un error recurrente.

Aunque el papel parezca suave, está elaborado con fibras de madera procesada que son abrasivas para el cristal. Pasar una servilleta por el celular no solo genera microabrasiones en el vidrio, sino que también deja residuos de pelusa en los bordes y esquinas, dificultando aún más la limpieza.

Otra equivocación común es aplicar líquidos directamente sobre el teléfono. Rociar alcohol, agua o productos de limpieza sobre la pantalla puede causar filtraciones a través de las ranuras, altavoces o el puerto de carga, provocando daños internos que en muchos casos resultan irreparables.

Además, el exceso de humedad puede afectar la capa oleofóbica de la pantalla, una protección antihuellas que evita que el vidrio se vuelva áspero y facilite la aparición de rayones.

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Si son microrrayones: Ignóralos y ponle un buen protector de pantalla (hidrogel o vidrio templado) encima inmediatamente para que no salgan más. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar el celular correctamente para evitar daños

Para mantener la pantalla del celular en buen estado y evitar marcas irreversibles, es esencial seguir algunos pasos sencillos y efectivos. Antes de comenzar cualquier limpieza, el dispositivo debe estar apagado o bloqueado, lo que reduce el riesgo de accidentes y facilita el proceso.

El método recomendado consiste en utilizar un paño de microfibra limpio, exclusivo para pantallas o lentes. Este material no desprende fibras y elimina el polvo y las huellas sin rayar el vidrio.

Si la suciedad está muy adherida, se puede rociar una cantidad mínima de agua destilada o un líquido especial para electrónicos sobre el paño, nunca directamente sobre el celular. Luego, basta con pasar el paño suavemente y secar el exceso de humedad con el lado seco del mismo paño.

Al adoptar estos hábitos de limpieza, se protege la capa oleofóbica y se evita el desgaste prematuro de la pantalla, manteniendo el dispositivo en óptimas condiciones durante más tiempo.

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