República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

En una visita oficial de corta duración pero de alto impacto político, el presidente Luis Abinader participa este viernes 7 de agosto en la ceremonia de investidura del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada a la ciudad de Cali para asistir a la transmisión de mando en Colombia (Cortesía: @PresidenciaRD).
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada a la ciudad de Cali para asistir a la transmisión de mando en Colombia (Cortesía: @PresidenciaRD).
Guardar

En el marco de una apretada agenda diplomática, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, arribó este viernes 7 de agosto a la ciudad de Cali para asistir a la ceremonia oficial de transmisión de mando del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado dominicano encabeza una delegación oficial encargada de representar al país en uno de los acontecimientos políticos de mayor relevancia para la región en este año.

A su llegada al territorio colombiano, el mandatario dominicano se sumó a las diversas comitivas internacionales que han acudido para acompañar al nuevo gobernante en el inicio de su período presidencial. La agenda del mandatario dominicano incluye encuentros con otros jefes de Estado, diálogos bilaterales y la participación en los actos protocolares tradicionales previos a la ceremonia de juramentación.

PUBLICIDAD

La investidura de Abelardo de la Espriella ha convocado a una nutrida representación de la comunidad internacional. Según los reportes de las autoridades colombianas, el evento cuenta con la presencia de 57 delegaciones extranjeras y representantes de 18 organismos internacionales, reafirmando el peso institucional y diplomático de la jornada.

Entre las personalidades y jefes de Estado destacados que han confirmado su asistencia o que ya se encuentran en territorio colombiano figuran:

  • S.M. el Rey Felipe VI (España)
  • Javier Milei (Argentina)
  • Daniel Noboa (Ecuador)
  • Santiago Peña (Paraguay)
  • José Raúl Mulino (Panamá)
  • Nasry Asfura (Honduras)
  • Félix Ulloa (El Salvador)
  • Karin Herrera (Guatemala)
  • Gilmar Pisas (Curazao)
La delegación dominicana, encabezada por el presidente Luis Abinader, es recibida por autoridades locales e internacionales en Cali (Cortesía: @PresidenciaRD).
La delegación dominicana, encabezada por el presidente Luis Abinader, es recibida por autoridades locales e internacionales en Cali (Cortesía: @PresidenciaRD).

Asimismo, se destaca la presencia de delegaciones oficiales provenientes de Estados Unidos, así como diplomáticos de múltiples países iberoamericanos. La concentración de líderes convierte a la ciudad de Cali en un espacio clave de convergencia para el diálogo político, el intercambio de impresiones sobre los desafíos hemisféricos y la cooperación entre gobiernos latinoamericanos.

PUBLICIDAD

Como parte del protocolo oficial, el presidente Abinader participará en los tradicionales saludos protocolares encabezados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda. Este acto formal reúne a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, vicepresidentes y altos diplomáticos invitados antes del juramento constitucional.

Lo que representa para República Dominicana estar presente en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano

La asistencia del presidente Luis Abinader a la investidura de Abelardo de la Espriella no constituye un mero compromiso de agenda o un gesto de cortesía protocolar; representa una decisión estratégica que reafirma el posicionamiento de la República Dominicana en el escenario diplomático de América Latina y el Caribe.

En primer lugar, la presencia dominicana en este acto oficial constituye un sólido respaldo institucional a la continuidad democrática de Colombia y al inicio de un nuevo período de Gobierno.

Colombia ha sido históricamente un socio clave para la República Dominicana en materia de intercambio comercial, inversiones bilaterales, desarrollo turístico, cooperación en seguridad y proyectos educativos de integración regional. Mantener una interlocución directa desde el primer día de gestión del nuevo presidente colombiano garantiza que la agenda bilateral no sufra interrupciones y continúe fortaleciéndose.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, arribó a la terminal aérea de Cali para dar inicio a su agenda previa a la ceremonia de posesión. El mandatario tiene programadas reuniones bilaterales con delegaciones internacionales que asistirán al evento - crédito tomado redes sociales - @UltimaHoraCR/ X

En segundo lugar, estar presente en una cumbre que reúne a tantos jefes de Estado latinoamericanos permite al país caribeño consolidar su rol de actor proactivo en el diálogo regional. La diplomacia dominicana aprovecha estos espacios para coordinar posturas en temas prioritarios como el comercio transfronterizo, la estabilidad geopolítica de la cuenca del Caribe, el turismo sostenible y la atracción de inversiones. En un contexto global donde las alianzas regionales adquieren cada vez mayor dinamismo, la interacción fluida entre el Gobierno dominicano y la nueva administración colombiana abre oportunidades para nuevos acuerdos de cooperación mutua.

Temas Relacionados

República DominicanaAbelardo de la EspriellaToma de posesiónLuis AbinaderColombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

La cartera de Agricultura lanzó el programa Suelos y Agua para el Futuro durante el 35.º Congreso Nacional del Café, con medidas de manejo hídrico, conservación del terreno e información agroclimática para productores

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El oficialismo presenta las reformas como garantía de estabilidad; la oposición y organismos internacionales lo describen como el cierre definitivo de la competencia electoral en el país centroamericano

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

TECNO

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo