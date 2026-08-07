El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada a la ciudad de Cali para asistir a la transmisión de mando en Colombia (Cortesía: @PresidenciaRD).

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En el marco de una apretada agenda diplomática, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, arribó este viernes 7 de agosto a la ciudad de Cali para asistir a la ceremonia oficial de transmisión de mando del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado dominicano encabeza una delegación oficial encargada de representar al país en uno de los acontecimientos políticos de mayor relevancia para la región en este año.

A su llegada al territorio colombiano, el mandatario dominicano se sumó a las diversas comitivas internacionales que han acudido para acompañar al nuevo gobernante en el inicio de su período presidencial. La agenda del mandatario dominicano incluye encuentros con otros jefes de Estado, diálogos bilaterales y la participación en los actos protocolares tradicionales previos a la ceremonia de juramentación.

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La investidura de Abelardo de la Espriella ha convocado a una nutrida representación de la comunidad internacional. Según los reportes de las autoridades colombianas, el evento cuenta con la presencia de 57 delegaciones extranjeras y representantes de 18 organismos internacionales, reafirmando el peso institucional y diplomático de la jornada.

Entre las personalidades y jefes de Estado destacados que han confirmado su asistencia o que ya se encuentran en territorio colombiano figuran:

S.M. el Rey Felipe VI (España)

Javier Milei (Argentina)

Daniel Noboa (Ecuador)

Santiago Peña (Paraguay)

José Raúl Mulino (Panamá)

Nasry Asfura (Honduras)

Félix Ulloa (El Salvador)

Karin Herrera (Guatemala)

Gilmar Pisas (Curazao)

La delegación dominicana, encabezada por el presidente Luis Abinader, es recibida por autoridades locales e internacionales en Cali (Cortesía: @PresidenciaRD).

Asimismo, se destaca la presencia de delegaciones oficiales provenientes de Estados Unidos, así como diplomáticos de múltiples países iberoamericanos. La concentración de líderes convierte a la ciudad de Cali en un espacio clave de convergencia para el diálogo político, el intercambio de impresiones sobre los desafíos hemisféricos y la cooperación entre gobiernos latinoamericanos.

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Como parte del protocolo oficial, el presidente Abinader participará en los tradicionales saludos protocolares encabezados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda. Este acto formal reúne a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, vicepresidentes y altos diplomáticos invitados antes del juramento constitucional.

Lo que representa para República Dominicana estar presente en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano

La asistencia del presidente Luis Abinader a la investidura de Abelardo de la Espriella no constituye un mero compromiso de agenda o un gesto de cortesía protocolar; representa una decisión estratégica que reafirma el posicionamiento de la República Dominicana en el escenario diplomático de América Latina y el Caribe.

En primer lugar, la presencia dominicana en este acto oficial constituye un sólido respaldo institucional a la continuidad democrática de Colombia y al inicio de un nuevo período de Gobierno.

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Colombia ha sido históricamente un socio clave para la República Dominicana en materia de intercambio comercial, inversiones bilaterales, desarrollo turístico, cooperación en seguridad y proyectos educativos de integración regional. Mantener una interlocución directa desde el primer día de gestión del nuevo presidente colombiano garantiza que la agenda bilateral no sufra interrupciones y continúe fortaleciéndose.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, arribó a la terminal aérea de Cali para dar inicio a su agenda previa a la ceremonia de posesión. El mandatario tiene programadas reuniones bilaterales con delegaciones internacionales que asistirán al evento - crédito tomado redes sociales - @UltimaHoraCR/ X

En segundo lugar, estar presente en una cumbre que reúne a tantos jefes de Estado latinoamericanos permite al país caribeño consolidar su rol de actor proactivo en el diálogo regional. La diplomacia dominicana aprovecha estos espacios para coordinar posturas en temas prioritarios como el comercio transfronterizo, la estabilidad geopolítica de la cuenca del Caribe, el turismo sostenible y la atracción de inversiones. En un contexto global donde las alianzas regionales adquieren cada vez mayor dinamismo, la interacción fluida entre el Gobierno dominicano y la nueva administración colombiana abre oportunidades para nuevos acuerdos de cooperación mutua.

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