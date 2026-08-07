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El Salvador y Colombia fortalecen cooperación en seguridad, tecnología y economía durante toma de posesión presidencial

El vicepresidente de El Salvador, y autoridades colombianas sellaron alianzas para fortalecer la seguridad y fomentar la innovación tecnológica, apostando por proyectos conjuntos en la nueva gestión presidencial

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el Vicepresidente electo, Sr. José Manuel Restrepo (Cortesía: @VCpresidenciaSV).
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el Vicepresidente electo, Sr. José Manuel Restrepo (Cortesía: @VCpresidenciaSV).
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La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia contará hoy con la presencia del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien refuerza el diálogo bilateral con el país sudamericano y explora nuevas vías de colaboración en materia de seguridad, economía digital y transformación tecnológica.

La visita de Félix Ulloa a Colombia se enmarca en un proceso de acercamiento iniciado en recientes encuentros internacionales. Ulloa reveló al medio Revista Semana que la relación bilateral se encuentra en una fase de consolidación, impulsada por el interés de ambos gobiernos en compartir experiencias y estrategias exitosas.

Según el vicepresidente salvadoreño, el diálogo con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, y Omar Bula, canciller designado, permitió identificar prioridades comunes y definir una agenda de trabajo conjunta.

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Entre los principales acuerdos figura la creación de una comisión binacional Colombia-El Salvador, orientada a dar seguimiento técnico a las iniciativas discutidas y garantizar su implementación efectiva. Ulloa informó que el embajador salvadoreño en Colombia, Guillermo Rubio, asumirá un papel clave en este proceso, aportando su experiencia diplomática y conocimiento local tras varias asignaciones previas en el país andino.

Delegaciones de El Salvador y Colombia conversan sobre cooperación bilateral en seguridad y tecnología en el marco de la toma de posesión (Cortesía: @VCpresidenciaSV).
Delegaciones de El Salvador y Colombia conversan sobre cooperación bilateral en seguridad y tecnología en el marco de la toma de posesión (Cortesía: @VCpresidenciaSV).

Seguridad y modelo carcelario: el eje de la cooperación

Uno de los temas centrales de la conversación fue la seguridad ciudadana. El vicepresidente salvadoreño compartió, los resultados obtenidos por el gobierno de Nayib Bukele en el combate al crimen organizado, señalando que El Salvador ha pasado de figurar entre los países más violentos a registrar casi 1,300 días sin homicidios. Ulloa atribuye estos resultados a una combinación de medidas coercitivas, reformas legales y modernización de la justicia.

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El modelo salvadoreño incluye la construcción de megacárceles, como el Centro de Contención del Terrorismo (CECOT), ubicado en una zona apartada de los centros urbanos. Ulloa explicó que este tipo de infraestructura permite aislar a los cabecillas de bandas criminales y cortar sus canales de comunicación.

El vicepresidente ofreció la asesoría de su gobierno a Colombia para replicar el modelo del CECOT, asegurando que otras naciones como Costa Rica y Ecuador ya estudian la experiencia salvadoreña y han solicitado información técnica para sus propios proyectos.

De igual manera, el encuentro entre las delegaciones de El Salvador y Colombia abordó también el desarrollo de la economía digital y la aplicación de inteligencia artificial en la administración pública. Ulloa destacó la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial en El Salvador y la existencia de una Comisión Nacional de Activos Digitales, única en el mundo, que regula las empresas relacionadas con criptomonedas y activos digitales.

En entrevista exclusiva con Semana, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, revela los detalles de su reunión con su homólogo colombiano y el canciller electo.

De acuerdo con información oficial y confirmada por Semana, se acordó impulsar la creación de un Consejo Binacional Empresarial para fomentar el comercio y la inversión, así como promover el intercambio de experiencias en transformación digital. Ulloa resaltó iniciativas como la digitalización de trámites en el Registro de Comercio y el desarrollo de aplicaciones como DoctorSV, junto a acuerdos estratégicos con Google Cloud.

Durante su estadía en Cali, Ulloa mantendrá encuentros con autoridades locales y nacionales, incluidos la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de la ciudad, así como reuniones previstas con el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. El vicepresidente salvadoreño adelantó que se programarán visitas recíprocas para fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas áreas de colaboración.

Ante este panorama, la presencia de Ulloa en la ceremonia de asunción presidencial refuerza la apuesta de El Salvador por consolidar alianzas estratégicas en la región y proyectar su modelo de gestión en seguridad y digitalización como ejemplo para otros países latinoamericanos.

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