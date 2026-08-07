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CEO de Anthropic cree que los nuevos empleados llegarían a Claude solo por dinero

El ejecutivo Dario Amodei cuestionaría las verdaderas motivaciones por las que nuevos talentos llegan a la empresa de inteligencia artificial

Amodei, CEO de Anthropic, habría expresado preocupación por las motivaciones de nuevos empleados. REUTERS/Denis Balibouse
Amodei, CEO de Anthropic, habría expresado preocupación por las motivaciones de nuevos empleados. REUTERS/Denis Balibouse
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Dario Amodei, CEO de Anthropic, habría manifestado preocupación sobre las motivaciones de parte de los nuevos empleados de la compañía de inteligencia artificial.

Según un reporte de Axios, Amodei temería que algunas incorporaciones recientes se vinculen a la empresa principalmente por el dinero y no por el objetivo de crear tecnologías exitosas.

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De acuerdo con ese reporte, la inquietud atribuida a Amodei apunta a que el crecimiento de la empresa y sus condiciones de contratación podrían estar atrayendo perfiles menos alineados con la misión y más interesados en la compensación económica.

Amodei temería que algunos se sumen por dinero, no por crear tecnología exitosa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Amodei temería que algunos se sumen por dinero, no por crear tecnología exitosa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo son los salarios en Anthropic

Algunos empleados de Anthropic cobraron más de USD 1 millón de sueldo base, según datos citados por Business Insider.

Los números, según el medio, surgen de los formularios del proceso de certificación H-1B (permiso temporal de trabajo en Estados Unidos para profesionales extranjeros en áreas especializadas) y muestran únicamente salario base, sin incluir bonos ni compensación en acciones, que suelen representar una parte relevante del paquete total.

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En Anthropic, algunos sueldos base superaron USD 1 millón. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En Anthropic, algunos sueldos base superaron USD 1 millón. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según la publicación, estos son algunos de los rangos de salario base que figuran en las presentaciones revisadas:

  • Member of Technical Staff: USD 133.952 a USD 1.380.000
  • Member of Technical Staff (Manager): USD 134.139 a USD 850.000
  • Member of Technical Staff, Reinforcement Learning Researcher: USD 112.778 a USD 500.000
  • Product Design Manager: USD 140.254 a USD 385.000
  • Product Operations: USD 125.000 a USD 500.000
  • Accounting: USD 141.378 a USD 230.000
  • Commercial Counsel: USD 198.765 a USD 320.000
  • Compute Capacity: USD 187.574 a USD 300.000
  • Finance & Strategy: USD 182.978 a USD 310.000
  • Finance Systems: USD 152.152 a USD 315.000
  • Marketing: USD 159.328 a USD 200.000
  • Partnerships: USD 227.760 a USD 248.500
  • Research Operations: USD 125.000 a USD 500.000
  • Technical Sales: USD 155.522 a USD 500.000

El tamaño de algunos salarios podría deberse a la competencia por talento entre empresas con grandes recursos, y a rivales como Meta, Google y OpenAI en esa “batalla” por ingenieros y especialistas.

La compañía se despide del 20% de su fuerza laboral. (Patreon)
Patreon recortó 93 empleos (20% de su plantilla). (Patreon)

Despidos en el sector tecnológico

Estos salarios se conocieron en un contexto complejo para el empleo en el sector tecnológico.

En los últimos meses, Patreon eliminó 93 puestos —el 20% de su plantilla— en una reestructuración que su CEO, Jack Conte, vinculó con cambios profundos en el mercado tecnológico durante los seis meses previos.

La empresa, que permite a artistas, músicos, podcasters y escritores monetizar su trabajo mediante suscripciones, sostuvo que su negocio principal se mantiene sólido y que la medida no modifica su hoja de ruta de productos.

Conte, además, aseguró que los recortes no respondieron a un reemplazo de empleados por inteligencia artificial.

Snap (matriz de Snapchat) despidió a 1.000 empleados (16% del personal). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Snap (matriz de Snapchat) despidió a 1.000 empleados (16% del personal). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Snap, la empresa matriz de Snapchat, anunció el despido de 1.000 trabajadores a tiempo completo (el 16% de su personal) y el cierre de más de 300 vacantes.

El CEO Evan Spiegel explicó el ajuste por los avances en inteligencia artificial y dijo que el objetivo era ahorrar más de USD 500 millones al año.

Oracle, la tecnológica fundada por Larry Ellison, despidió 30.000 empleados.

Según ABC7, los trabajadores fueron notificados por correo electrónico en el marco de “una reestructuración organizativa más amplia”, con la meta de liberar hasta USD 10.000 millones para invertir en infraestructura de inteligencia artificial.

Oracle, fundada por Larry Ellison, despidió a 30.000 empleados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Oracle, fundada por Larry Ellison, despidió a 30.000 empleados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El recorte, siempre según ese medio, afectó a cerca del 18% de los 162.000 empleados de la compañía a nivel global y buscó reforzar su estrategia frente a un cambio tecnológico relevante.

La decisión se produjo incluso con récords de ingresos y crecimiento: en el trimestre previo, la empresa reportó ingresos netos por USD 6.130 millones.

Amazon también fue una de las compañías que impulsaron este aumento del desempleo: en enero anunció la salida de 16.000 empleados, cifra que se sumó a otros 14.000 puestos en riesgo desde octubre de 2025.

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