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Anthropic no deja de competir con OpenAI: ahora también actualiza la voz de su IA

El modo de voz de Claude ofrece soporte para diez idiomas, incluido el español, aunque requiere selección manual

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La actualización de Anthropic permite elegir entre tres modelos de IA para mejorar la experiencia de voz en Claude. (Reuters)
La actualización de Anthropic permite elegir entre tres modelos de IA para mejorar la experiencia de voz en Claude. (Reuters)

Anthropic vuelve a posicionarse frente a OpenAI con una actualización dirigida a mejorar la experiencia de voz en su asistente de inteligencia artificial, Claude. La compañía tecnológica anunció la ampliación de opciones en su modo de voz, lo que permite a los usuarios elegir entre los modelos Opus, Sonnet y Haiku para mantener conversaciones más naturales y adaptadas a distintas necesidades.

El modo de voz de Claude, lanzado el año pasado y hasta ahora basado en el modelo Haiku, ofrecía respuestas ágiles, aunque limitadas para tareas complejas. Desde esta actualización, los usuarios pueden seleccionar el modelo más adecuado para su interacción, ya sea para consultas simples o para trabajos de mayor envergadura.

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La empresa aclaró que el sistema selecciona por defecto el modelo utilizado en el chat de texto previo, y prioriza siempre la versión más rápida para asegurar fluidez.

La nueva función permite que el modo de voz obtenga contexto desde aplicaciones conectadas como Gmail, Google Calendar, Slack, Canva y Notion. Esto posibilita operaciones como actualizar eventos en el calendario, redactar correos electrónicos o generar documentos en plataformas externas, y expande el alcance del asistente dentro del flujo laboral digital. Según detalló la compañía, “la actualización se centra en dotar de más inteligencia y acceso a herramientas”.

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Claude ahora puede conectarse con herramientas como Gmail, Slack y Notion, facilitando tareas dentro de la conversación. (Europa Press)
Claude ahora puede conectarse con herramientas como Gmail, Slack y Notion, facilitando tareas dentro de la conversación. (Europa Press)

Esta integración marca una diferencia frente a la propuesta de OpenAI, que, aunque mejoró la naturalidad de su modo de voz, aún no permite ejecutar tareas en otras aplicaciones externas desde la propia conversación.

Limitaciones técnicas y alcance de la actualización

El modo de voz de Claude opera con una arquitectura por turnos, es decir, el asistente escucha, procesa y luego responde, lo que contrasta con la capacidad de procesamiento simultáneo del sistema GPT-Live de OpenAI. De esta manera, la interacción con Claude resulta menos “natural” en comparación con la última propuesta de su competidor.

Otra restricción es la detección automática de idioma. Aunque Anthropic amplió el soporte multilingüe, los usuarios deben especificar manualmente el idioma en el que desean interactuar. Actualmente, el asistente reconoce inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, portugués (de Brasil) y español (de Latinoamérica y España).

La competencia entre Anthropic y OpenAI se intensifica en la carrera por asistentes de voz con funciones avanzadas. (Reuters)
La competencia entre Anthropic y OpenAI se intensifica en la carrera por asistentes de voz con funciones avanzadas. (Reuters)

La empresa incluyó indonesio entre los nuevos idiomas disponibles, aunque aclaró que el sistema no puede alternar de manera automática entre lenguas durante una misma conversación.

La actualización está disponible en fase beta tanto en las aplicaciones de escritorio y móviles, como en la versión web. Solo los usuarios con cuentas gratuitas tienen restricciones: pueden emplear únicamente el modelo Haiku y conectar una sola aplicación externa. Los suscriptores pueden alternar entre los tres modelos y configurar varias integraciones con herramientas externas.

Enfoque en la inteligencia y el acceso a herramientas

Un portavoz de Anthropic explicó que la prioridad de esta actualización fue “reforzar la inteligencia del asistente y expandir su acceso a herramientas de productividad”. No se han realizado cambios en el modelo de voz ni se han detallado las tecnologías empleadas para la síntesis vocal, lo que significa que no se observarán mejoras conversacionales como la gestión de interrupciones, que sí forman parte de la reciente actualización de OpenAI.

Anthropic prioriza la inteligencia y el acceso a herramientas en su nueva actualización, según informó la empresa. (Reuters)
Anthropic prioriza la inteligencia y el acceso a herramientas en su nueva actualización, según informó la empresa. (Reuters)

El modo de voz de Claude había pasado casi desapercibido desde su lanzamiento, probablemente por la limitación de utilizar solo el modelo Haiku, lo que afectaba su capacidad para abordar solicitudes complejas. Con la llegada de esta actualización, la empresa busca atraer tanto a usuarios individuales como a equipos que requieren interacción por voz en diferentes contextos laborales.

La compañía señaló que continuará invirtiendo en el desarrollo de su tecnología de voz y anticipó novedades para finales de este año. Por ahora, la competencia entre Anthropic y OpenAI se traslada al terreno de la interacción por voz, con ambas firmas apostando por consolidar sus asistentes como herramientas clave en el entorno digital profesional.

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