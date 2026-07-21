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Anthropic deberá pagar 1.500 millones de dólares por usar libros sin permiso para entrenar la IA Claude

El desenlace aporta una señal para tribunales y reguladores sobre compensación y autorización de autores, mientras el sector enfrenta cuestionamientos por uso de obras protegidas sin licencia

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Una jueza federal aprueba un acuerdo de 1.500 millones entre Anthropic y autores por libros usados en IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Una jueza federal aprueba un acuerdo de 1.500 millones entre Anthropic y autores por libros usados en IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La relación entre inteligencia artificial y derechos de autor acaba de sumar un capítulo histórico. Una jueza federal en San Francisco aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares entre Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, y un grupo de autores que acusaban a la empresa de utilizar libros pirateados para entrenar su IA.

Este fallo marca la mayor compensación por derechos de autor conocida hasta la fecha y sienta un precedente para los litigios en torno al uso de obras protegidas en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial generativa.

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Este acuerdo no solo pone fin a la mayor demanda colectiva de su tipo en Estados Unidos, también señala el inicio de una nueva etapa de escrutinio sobre cómo las empresas de IA acceden, almacenan y utilizan contenidos con derechos de autor para entrenar sistemas cada vez más avanzados.

El pacto cierra una demanda colectiva en San Francisco por el uso de obras presuntamente pirateadas para entrenar a Claude, con pagos por título y un precedente que presiona a la industria a cambiar prácticas de datos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El pacto cierra una demanda colectiva en San Francisco por el uso de obras presuntamente pirateadas para entrenar a Claude, con pagos por título y un precedente que presiona a la industria a cambiar prácticas de datos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo es el acuerdo que impactó a Anthropic

El acuerdo, aprobado por la jueza Araceli Martínez-Olguín, establece que Anthropic pagará 3.000 dólares por cada una de las aproximadamente 500.000 obras involucradas en la demanda. Más del 91% de los autores y editoriales afectados ya han presentado sus reclamaciones.

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El caso se originó tras una decisión judicial previa que consideró legal entrenar modelos de IA con libros adquiridos legítimamente, pero no con millones de obras pirateadas almacenadas en una “biblioteca central” de Anthropic.

De no haberse alcanzado el acuerdo, la empresa habría enfrentado indemnizaciones legales de hasta 150.000 dólares por obra, exponiéndose a una factura potencial de cientos de miles de millones de dólares. La resolución fue recibida con satisfacción tanto por la compañía como por los representantes legales de los autores.

Derechos de autor y el futuro de la creatividad en la era de la IA

La disputa entre Anthropic y los autores se inscribe en una ola de litigios que afecta a otras grandes compañías tecnológicas como OpenAI, Google y Meta, todas ellas señaladas por prácticas similares en el entrenamiento de sus sistemas de IA. El uso de obras protegidas sin compensación ni autorización ha desatado debates sobre los límites del “fair use”, la equidad en la remuneración y la protección de la creatividad humana en la era digital.

Anthropic pagará 3.000 dólares por obra en el mayor acuerdo de derechos de autor ligado a IA. La resolución involucra cerca de 500.000 títulos y ya concentra reclamos de la mayoría de los afectados - REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic pagará 3.000 dólares por obra en el mayor acuerdo de derechos de autor ligado a IA. La resolución involucra cerca de 500.000 títulos y ya concentra reclamos de la mayoría de los afectados - REUTERS/Dado Ruvic

El fallo de San Francisco es el primero de gran magnitud en este ámbito y podría influir en las resoluciones de casos similares en curso en Estados Unidos y otros países.

El caso ChatGPT y la protección de obras creadas con IA

La tensión entre inteligencia artificial y derechos de autor no se limita al uso de contenidos protegidos para entrenamiento. También afecta a la creación de obras generadas con IA. Un ejemplo reciente es la negativa de Indecopi, el organismo peruano de propiedad intelectual, a registrar un libro creado con ayuda de ChatGPT. La solicitud fue rechazada por considerar que la obra carecía de suficiente creatividad humana, requisito esencial según la legislación vigente.

La resolución señala que la IA no puede ser considerada autora, ya que la normativa protege únicamente obras originales creadas por personas. El uso de herramientas como ChatGPT está permitido siempre que exista una contribución intelectual que transforme o modifique el resultado generado por la máquina. En ausencia de esa intervención humana sustancial, la protección legal no aplica.

El acuerdo entre Anthropic y los autores estadounidenses podría sentar las bases para nuevas políticas de remuneración y transparencia en el uso de contenidos protegidos para el entrenamiento de IA. Al mismo tiempo, la negativa de Perú a reconocer derechos de autor a obras generadas íntegramente por IA refuerza la tendencia internacional a exigir intervención humana como condición para la protección legal.

Ambos casos reflejan la necesidad de actualizar los marcos normativos para equilibrar innovación tecnológica y derechos de los creadores. A medida que la inteligencia artificial se integra en cada vez más áreas de la creatividad y la industria, la definición de autoría, la compensación justa y la gobernanza de los datos serán temas centrales en la agenda global.

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