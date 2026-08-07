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Google Pixel 11: fecha de lanzamiento, invitados especiales y rumores del nuevo celular

Al evento Made by Google, asistirán figuras como Alex Cooper, Ayami Nakajo, PinkPantheress, Trevor Noah, entre otros

Google compartió nuevos detalles sobre su evento Made by Google en los que presentará la nueva línea de Pixel. Contará con la presencia de figuras como Alexa Cooper, Trevor Noah y Stephen Curry.

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Google se prepara para el evento Made by Google el próximo 12 de agosto en Nueva York, en el que presentará la próxima generación de teléfonos Pixel.

La compañía tecnológica confirmó que el evento contará con la presencia de figuras como Stephen Curry, Alex Cooper, Ayami Nakajo, PinkPantheress, Trevor Noah, entre otros.

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Sobre la línea del Google Pixel 11, no hay detalles confirmados de sus características más allá de rumores y filtraciones.

Teléfono inteligente oscuro con bordes dorados, logo G, módulo de cámara y lente sobre fondo negro. Acompañan los textos Google y Pixel once Pro
El Google Pixel 11 aún no tiene especificaciones confirmadas: solo circulan rumores y filtraciones. (Google)

Sin embargo, un video compartido por la propia compañía permite distinguir que el teléfono contará con un módulo que el sitio especializado Android Headlines denominó Pixel Glow: un indicador multicolor ubicado dentro del módulo de cámara que, según las filtraciones, ocupará el lugar reservado en generaciones anteriores para el sensor de temperatura en los modelos Pro.

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Todavía no hay precisiones sobre su funcionamiento, aunque los principales rumores apuntan a que servirá para las notificaciones.

La misma filtración señala la eliminación de la opción de 128 GB de almacenamiento en toda la gama, lo que implicaría un encarecimiento de los modelos de entrada.

La gama completa abandonaría la variante de 128 GB. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
La gama completa abandonaría la variante de 128 GB. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cómo es el Google Pixel 10

  • Pixel 10.

Es la opción estándar de la línea, con una pantalla Actua OLED de 160 mm (6,3 pulgadas) con tasa de refresco de 60 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

Funciona con el chip Google Tensor G5, acompañado de 12 GB de RAM, y está disponible en configuraciones de 128 GB y 256 GB de almacenamiento.

Su sistema de cámara trasera triple incluye un gran angular de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico de cinco aumentos y zoom digital de hasta 20 aumentos; la cámara frontal es de 10,5 MP con enfoque automático.

El Pixel 10, modelo base de la serie, estrena una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas. REUTERS/Brendan McDermid
El Pixel 10, modelo base de la serie, estrena una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas. REUTERS/Brendan McDermid

La batería de 4.970 mAh promete más de 24 horas de autonomía y admite carga rápida de hasta 55% en 30 minutos. El equipo cuenta con resistencia IP68, vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 en frente y dorso, y siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad.

  • Pixel 10 Pro.

Los modelos Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL representan el tope de gama de la serie, con pantallas Super Actua OLED LTPO de 161 mm y 171 mm respectivamente, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.300 nits.

Ambos corren sobre el chip Tensor G5 con 16 GB de RAM. El sistema de cámara trasera triple Pro incorpora un gran angular de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico de cinco aumentos y zoom de hasta 100 aumentos; la cámara frontal es de 42 MP con enfoque automático.

El Pixel 10 Pro y el Pro XL encabezan la línea. REUTERS/Brendan McDermid
El Pixel 10 Pro y el Pro XL encabezan la línea. REUTERS/Brendan McDermid

El Pro XL suma una batería de 5.200 mAh con carga de hasta 70% en 30 minutos y carga inalámbrica Pixelsnap de hasta 25 W, frente a los 4.870 mAh del Pro estándar.

Ambos graban vídeo en 8K a 24/30 FPS con el Optimizador de Vídeo, y ofrecen resistencia IP68 y siete años de actualizaciones. El Pixel 10 Pro parte desde 749 euros.

  • Pixel 10a

El Google Pixel 10a es la alternativa económica de la línea y la de mayor autonomía declarada: su batería de 5.100 mAh promete más de 30 horas de uso continuo y hasta 120 horas con el modo Ahorro de Batería Extremo.

Smartphone Google Pixel 10a azul visto desde un ángulo posterior contra un fondo rojo brillante con texto blanco "Google Pixel 10a"
El Pixel 10a es la opción más accesible de la gama. (Google)

Integra el chip Google Tensor G4 con 8 GB de RAM, pantalla Actua pOLED de 160 mm con refresco de 60 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits. Su sistema de cámara trasera es dual: gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP, con zoom de hasta ocho aumentos.

Incluye cámara frontal de 13 MP y graba vídeo en 4K a 60 FPS. A diferencia de los modelos superiores, el dorso es de material compuesto mate en lugar de vidrio, aunque mantiene la certificación IP68 y el marco de aluminio reciclado.

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