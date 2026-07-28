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Ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja o Fútbol Libre: por qué es una búsqueda peligrosa

Acceder a transmisiones piratas facilita el robo de datos personales, la aparición de virus como el ransomware y el acceso no autorizado a contraseñas

El trofeo de la Copa Sudamericana, el logo oficial CONMEBOL Sudamericana, un logo circular con balón de fútbol y un logo de Roja TV Directa, sobre un fondo azul
Plataformas ilegales como Fútbol Libre y Tarjeta Roja pueden infectar el dispositivo, sin que el usuario lo sepa. (Fotocomposición Infobae)
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Esta semana, la Conmebol Sudamericana vuelve a ser el centro de atención con una nueva jornada de partidos, así que aficionados en América Latina buscan distintas formas para seguir los encuentros en directo, y muchos recurren a sitios como Tarjeta Roja o Fútbol Libre para acceder a las transmisiones.

Estas plataformas, que prometen acceso gratuito a los partidos, son un riesgo para los usuarios y sus dispositivos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), estos sitios suelen estar vinculados a aplicaciones fraudulentas que ponen en peligro la privacidad y la seguridad de los datos personales.

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Qué amenazas afectan al dispositivo al usar apps como Tarjeta Roja o Fútbol Libre

El INCIBE advierte que instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales puede abrir la puerta a diversas amenazas. Una de las principales es el robo de datos personales, porque estas aplicaciones pueden acceder a la información almacenada en el celular y transferirla sin consentimiento.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Ransomware y robo de información son amenazas latentes en apps no oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las situaciones descritas por el organismo se encuentra el bloqueo de archivos mediante ransomware. Este tipo de virus impide el acceso a fotografías u otros documentos y exige un pago para su recuperación.

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Además, el usuario puede experimentar una ralentización del equipo o la aparición constante de anuncios invasivos, resultado de programas que buscan redirigir hacia sitios con fines publicitarios o de recopilación de información personal.

Cómo las aplicaciones fraudulentas roban contraseñas

Muchas personas creen que el robo de contraseñas solo ocurre a través de engaños por correo o mensajes de texto. No obstante, el INCIBE señala que existen aplicaciones capaces de registrar cada pulsación realizada en la pantalla, conocidas como keyloggers.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Los keyloggers presentes en algunas apps fraudulentas permiten el robo silencioso de credenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas pueden obtener nombres de usuario, contraseñas y otros datos sensibles sin que el propietario del dispositivo lo advierta.

Otra táctica consiste en aprovechar los permisos concedidos a las apps. Algunas solicitan acceso para leer los mensajes SMS, lo que les permite interceptar códigos de verificación y confirmar transacciones, dificultando la detección del fraude. El usuario pierde el control sobre la información más sensible de su dispositivo.

Por qué se deben descargar apps desde tiendas oficiales

Las plataformas como Google Play y App Store aplican filtros y revisiones para detectar software malicioso antes de permitir la descarga de cualquier aplicación.

Descargar desde tiendas no oficiales, enlaces directos o páginas sospechosas reduce este nivel de protección y expone al usuario a programas que pueden vulnerar su seguridad.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las tiendas oficiales de Google y Apple integran mecanismos para evitar riesgos en las aplicaciones. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El INCIBE sugiere verificar siempre la fuente de toda aplicación y evitar aquellas que provienen de canales alternativos. Es fundamental comprobar los permisos solicitados.

Si una app streaming pide acceso a la cámara, los contactos o la ubicación, sin que esto sea necesario para su función principal, lo más prudente es denegar el permiso o eliminar la app.

Qué señales indican que una aplicación es peligrosa

Antes de instalar cualquier app, el INCIBE sugiere leer opiniones y valoraciones de otros usuarios, así como consultar reseñas en medios especializados. Las quejas frecuentes sobre ralentización, publicidad excesiva o comportamiento extraño suelen ser una alerta de posibles riesgos.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben realizar varias revisiones sobre la procedencia de la aplicación para preservar la seguridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos aconsejan prestar atención a los permisos solicitados durante la instalación. Si una aplicación requiere más acceso del necesario, conviene tomar precauciones. El usuario debe asegurarse de que la app cumple con las normativas de privacidad y seguridad, preferiblemente optando por desarrolladores reconocidos.

Cuáles medidas de protección ayudan a evitar aplicaciones maliciosas

Para reducir los riesgos, el INCIBE sugiere descargar aplicaciones exclusivamente de tiendas oficiales como Play Store o App Store. Estos servicios retiran rápidamente las apps dañinas si detectan problemas y actualizan sus filtros de seguridad con frecuencia.

Otra medida útil es mantener el sistema operativo y las aplicaciones del teléfono al día, porque ayuda a corregir posibles vulnerabilidades.

Asimismo, el uso de un antivirus confiable y la realización periódica de copias de seguridad permiten proteger datos importantes y recuperar la información en caso de infección, pérdida o daño del dispositivo.

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