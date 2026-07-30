Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Jimena Monteverde y su familia de vacaciones en Portugal

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El viaje a Portugal marcó un antes y un después para la familia de Jimena Monteverde. Después de años de anhelos, la cocinera y los suyos finalmente recorrieron las calles empedradas y los mercados coloridos de un destino largamente soñado.

La sorpresa más esperada fue la celebración del cumpleaños de Amparo, la hija menor. Bajo el cielo azul, la familia se reunió para compartir ese momento especial, rodeada de sabores nuevos y paisajes desconocidos.

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El viaje de la familia Monteverde a Portugal reunió descubrimiento, unión familiar y recuerdos compartidos

Durante los días en territorio portugués, los Monteverde se adentraron en tradiciones locales. Caminaron por plazas históricas y se dejaron envolver por la música y el aroma de los platos típicos del lugar. Cada rincón ofreció una experiencia distinta, desde las risas espontáneas en un mercado hasta el asombro frente a monumentos antiguos.

En esta escapada, conductora de la Cocina Rebelde, y su esposo Mariano y su hija menor, Amparo, acompañada por su pareja Olaf, compartieron postales de su itinerario, mostrando la emoción de descubrir juntos rincones emblemáticos. “Arrancando el cumple”, escribió la cocinera sobre una imagen donde aparecen los cuatro sentados en una mesa al aire libre, con una torta frutal como símbolo de la celebración.

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El cumpleaños de Amparo Monteverde fue una de las celebraciones centrales del viaje familiar a Portugal

Durante el viaje, madre e hija recorrieron algunos de los lugares históricos de Oporto, entre ellos la Torre de los Clérigos. Jimena y su hija se detuvieron también en el curioso Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, un espacio dedicado a la tradición de las sardinas enlatadas, donde disfrutaron de una experiencia turística distinta.

Jimena Monteverdecuando nació Amparo su hija menor

En uno de los momentos más íntimos de la travesía, Jimena compartió en redes sociales una imagen de Amparo cuando era bebé, acompañada del mensaje: “Feliz cumple a mi chiquita. Amor de mi corazón”. Las palabras de la chef, seguidas por un corazón rosado, transmitieron la emoción de acompañar a su hija en una fecha tan significativa, lejos de casa pero rodeadas de afectos.

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Un cumpleaños distinto: la celebración de Amparo en Portugal

El 26 de julio, la familia Monteverde se reunió en Portugal para celebrar los 30 años de Amparo. La joven, formada en ingeniería en alimentos, eligió pasar el inicio de su nueva década acompañada por sus padres y su novio, en un entorno que combinó paisajes europeos y propuestas gastronómicas.

La decisión de viajar a Portugal para festejar el cumpleaños responde al deseo de descubrir juntos un destino hasta entonces desconocido para la familia. La experiencia incluyó paseos por el centro histórico de Oporto, comidas al aire libre y recorridos por sitios turísticos, todo retratado en las redes sociales de Jimena y Amparo con imágenes que reflejan alegría y unión.

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Durante su estadía en Portugal, los Monteverde conocieron tradiciones locales en plazas históricas y mercados

La celebración fue mucho más que una simple reunión familiar, el viaje, los paseos y las comidas se transformaron en una oportunidad para valorar los lazos y la historia común, mientras la joven especialista en alimentos recibía muestras de cariño tanto en persona como a través de mensajes y fotografías en Instagram.

El festejo de cumpleaños tuvo lugar en Oporto, donde los protagonistas recorrieron monumentos, probaron platos típicos y disfrutaron de la compañía mutua. El evento fue retratado en redes sociales con imágenes y mensajes emotivos que reflejaron la importancia de la fecha para Jimena, Mariano y la propia Amparo, quien inició así una nueva etapa rodeada de amor y buenos deseos.

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La pasión por la gastronomía parece ser un rasgo familiar. Amparo eligió formarse como técnica en alimentos y ha orientado su carrera hacia ese universo, combinando el legado materno con intereses propios. Su relación con Olaf Lengyel, empresario vinculado a proyectos gastronómicos, refuerza esa afinidad por las propuestas gourmet y los nuevos sabores.

Portugal se convirtió para la cocinera Monteverde y su familia en el escenario de un sueño cumplido

En las imágenes compartidas durante el viaje, Amparo aparece sonriente, rodeada de su familia y su pareja, disfrutando tanto de los paisajes portugueses como de la cocina local. La celebración de sus 30 años fue, en palabras de Jimena, un momento de “felicidad compartida”, que quedó registrado en fotos y mensajes de cariño. La visita a lugares icónicos, la elección de restaurantes y la compañía de su familia y su pareja construyeron un cumpleaños diferente, donde la emoción y la alegría fueron protagonistas.

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