Golpe a la piratería de Windows: el movimiento con el que Microsoft busca blindar empresas

Los métodos de activación no oficial han proliferado durante años, siendo el “Online KMS” uno de los más recurrentes. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

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Golpe a la piratería de Windows: Microsoft implementará un nuevo requisito para la activación masiva de sistemas operativos en empresas, buscando dificultar de manera significativa el uso de métodos no oficiales.

A partir de agosto de 2026, la compañía exigirá que el mecanismo de activación KMS esté respaldado por el chip TPM del hardware, lo que representa un cambio para la gestión de licencias en entornos corporativos y una respuesta directa a las herramientas de activación no autorizadas más extendidas.

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Cambios en la activación de Windows para empresas: el papel del chip TPM

Microsoft dio a conocer, a través del Windows IT Pro Blog, una actualización en la seguridad de su sistema de activación masiva Key Management Service (KMS). Se trata de la integración de la llamada “TPM-based attestation”, una verificación que emplea el Trusted Platform Module (TPM) presente en el hardware de los servidores.

Microsoft implementará un nuevo requisito para la activación masiva de sistemas operativos en empresas. Foto: Microsoft/dpa

Esta capa adicional de protección tiene como objetivo garantizar que el servidor encargado de gestionar las activaciones en masa sea genuino y no haya sufrido modificaciones.

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El procedimiento de validación con TPM involucra varias etapas. En primer lugar, se verifica la identidad del hardware del servidor KMS, comprobando que sea reconocido por Microsoft como un dispositivo legítimo. Posteriormente, se revisa que dicho servidor no haya sido manipulado de ninguna forma.

Finalmente, el chip TPM habilita únicamente a los servidores que hayan superado estas comprobaciones para que puedan gestionar solicitudes de activación masiva en las organizaciones.

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Microsoft dio a conocer, a través del Windows IT Pro Blog, una actualización en la seguridad de su sistema de activación masiva Key Management Service (KMS). REUTERS/Gonzalo Fuentes

La utilización del chip TPM en este contexto convierte a la verificación en un proceso automatizado y resistente frente a intentos de suplantación. Esto complica el accionar de quienes buscan emplear servidores falsos para simular activaciones válidas dentro de entornos corporativos.

Impacto sobre los métodos de activación no oficiales en Windows

Los métodos de activación no oficial han proliferado durante años, siendo el “Online KMS” uno de los más recurrentes entre los usuarios que desean mantener sus sistemas Windows activos sin una licencia válida. Herramientas desarrolladas por colectivos como Massgrave conectan periódicamente los equipos a servidores KMS falsos, permitiendo renovaciones de activación cada seis meses.

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Sin embargo, con la implementación de la verificación mediante TPM, estos servidores no oficiales quedarán fuera de la validación, bloqueando el proceso de activación para esas instalaciones.

Durante años se han multiplicado los métodos de activación no oficial, destacando el “Online KMS” entre quienes buscan mantener Windows activo sin licencia válida. (Gemini)

La decisión de Microsoft apunta directamente a la estructura técnica utilizada por la mayoría de los sistemas de piratería de licencias. El nuevo requerimiento, que será comunicado a los clientes empresariales a partir de agosto de 2026 y se volverá obligatorio en la próxima versión de Windows Server, representa una barrera tecnológica que los métodos tradicionales no podrán sortear fácilmente.

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Para las empresas que utilizan KMS de manera legítima, la medida implica la necesidad de revisar la compatibilidad de su infraestructura con este nuevo estándar. Microsoft otorgará un período de adaptación para que los administradores de sistemas puedan verificar si su hardware cumple con los requisitos, evitando así interrupciones en el proceso de activación masiva de sus dispositivos.

La respuesta de los desarrolladores de herramientas de activación

El anuncio de Microsoft no ha dejado sin reacción a los actores involucrados en la creación de métodos alternativos de activación. Massgrave, uno de los colectivos más activos en este terreno, anunció el lanzamiento de una nueva solución denominada TSforge Activation.

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El anuncio de Microsoft no ha dejado sin reacción a los actores involucrados en la creación de métodos alternativos de activación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los desarrolladores, este método sería capaz de superar la arquitectura de protección de licencias de la compañía, aunque no se han difundido detalles técnicos que permitan corroborar su funcionamiento real frente a la nueva exigencia.

La contienda entre Microsoft y quienes buscan evadir los mecanismos de control de licencias se extiende por décadas. Cada avance en seguridad por parte de la empresa ha motivado el desarrollo de nuevas herramientas de activación no oficial.

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La introducción de la attestation por TPM marca un nuevo capítulo en esta dinámica, con un enfoque que traslada la validación a nivel de hardware y cierra la puerta a simulaciones mediante software o servidores virtuales alterados.

Con la fecha límite establecida para agosto de 2026 y la obligatoriedad en la próxima versión de Windows Server, las empresas deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de Microsoft y planificar la actualización de sus sistemas con anticipación, garantizando la continuidad y legalidad de sus operaciones.

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